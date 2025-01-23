Вашингтон - Монреаль, 11 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, но и в их результатах случаются неожиданности. После красивой и довольно уверенной выездной победы над «Торонто» уже случались срывы вроде поражений от «Детройта» и «Баффало», которые было сложно предугадать.

Возможно, есть в этом и определенная вина Александра Овечкина, который от матча к матчу демонстрирует игру разного уровня. Вернувшись после перелома ноги на лед, россиянин в трех матчах отметился двумя заброшенными шайбами. А вот в двух последних встречах лидер «столичных» не совершил ни одного результативного действия. Впрочем, это не мешает россиянину постепенно приближаться к рекорду Уэйна Гретцки, и это преследование представляется более увлекательным, чем борьба за очки между клубами.

Сейчас на счету Ови 872 гола в НХЛ. До рекорда великого канадца, возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен, остается 22 шайбы. Есть вероятность, что капитану «Кэпиталз» не пошли на пользу эксперименты главного тренера Спенсера Карбери, пробовавшего за последнее время различные сочетания в первом звене, но теперь, похоже, специалист решил вернуться к базовым установкам, что позволяет надеяться на позитивные изменения в результативности Александра. Букмекеры предлагают коэффициент за то, что Овечкин в текущем сезоне побьет рекорд Гретцки - 1.85. Впрочем, на то, что этого не произойдет, предлагается поставить за те же 1.85.

В предстоящем же матче лидеры Востока являются явными фаворитами, да и играть команде Ови предстоит на своем льду. Делаем выбор в пользу победы хозяев в основное время.