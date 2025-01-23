Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
9 января 10:12ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон - Монреаль, 11 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин должен выстрелить после двух безрезультативных игр
Руслан Ипполитов

 

В ночь с пятницы на субботу, 11 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встретится на своей площадке с «Монреалем». Начало встречи в 03:00 по Москве. Александр Овечкин продолжает приближаться к великому рекорду Уэйна Гретцки, а «Кэпиталз» вести борьбу за первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

11.01.2025, Сб

03:00 МСК

«Монреаль Канадиенс» 

П1 - 1.73

Х - 4.50

П2 - 3.95

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

 

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»3721201-146
«Монреаль»2137146-201

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

09.01.2025«Вашингтон»

2:1 ОТ

«Ванкувер»

07.01.2025«Баффало»

4:3 Б

«Вашингтон»

04.01.2025«Вашингтон»

7:4

«Рейнджерс»

03.01.2025«Вашингтон»

3:4 Б

«Миннесота»

31.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Бостон»

Последние пять матчей «Монреаля» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.01.2025«Монреаль»

5:4 ОТ

«Ванкувер»

05.01.2025«Колорадо»

1:2 Б

«Монреаль»

04.01.2025«Чикаго»

4:2

«Монреаль»

31.12.2024«Вегас»

2:3

«Монреаль»

30.12.2024«Тампа-Бэй»

2:5

«Монреаль»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Монреаля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

08.12.2024«Монреаль»

2:4

«Вашингтон»

01.11.2024«Вашингтон»

6:3

«Монреаль»

18.02.2024«Монреаль»

3:4

«Вашингтон»

07.02.2024«Вашингтон»

2:5

«Монреаль»

22.10.2023«Монреаль»

3:2 ОТ

«Вашингтон»

Лидеры

Свернуть
 «Вашингтон»

Показатель

«Монреаль»

Показатель

Бомбардир (очки)

Строум

45

Сузуки

41

Снайпер (голы)

Овечкин

19

Кофилд

22

Ассистент (передачи)

Строум

33

Сузуки

29

Вратарь (коэфф. надежности)

Томпсон

2.31

Монтембо

2.95

Турнирное положение

Свернуть

Турнирная таблица Восточной конференции (по состоянию на 09.01)

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон4123402210150-10958
2. Торонто4223400213132-11556
3. Нью-Джерси4324100315137-10953
4. Флорида4220230215140-12852
5. Каролина4121302015137-11750
6. Бостон4314600518111-13545
7. Тампа-Бэй3818301115140-10744
8. Коламбус4114130617141-14842
9. Питтсбург4211514417128-15642
10. Оттава3914501217114-11441
11. Монреаль4014321218122-13641
12. Детройт4014310418110-12840
13. Филадельфия419532319124-14739
14. Рейнджерс4018000220117-12838
15. Айлендерс4011221618108-12837
16. Баффало4111221421126-14035

Потери

Свернуть

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Монреаль»: Лайне, Савар, Прайс (все - травма)

Прогноз на матч

Свернуть

«Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, но и в их результатах случаются неожиданности. После красивой и довольно уверенной выездной победы над «Торонто» уже случались срывы вроде поражений от «Детройта» и «Баффало», которые было сложно предугадать. 

Возможно, есть в этом и определенная вина Александра Овечкина, который от матча к матчу демонстрирует игру разного уровня. Вернувшись после перелома ноги на лед, россиянин в трех матчах отметился двумя заброшенными шайбами. А вот в двух последних встречах лидер «столичных» не совершил ни одного результативного действия. Впрочем, это не мешает россиянину постепенно приближаться к рекорду Уэйна Гретцки, и это преследование представляется более увлекательным, чем борьба за очки между клубами.

Сейчас на счету Ови 872 гола в НХЛ. До рекорда великого канадца, возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен, остается 22 шайбы. Есть вероятность, что капитану «Кэпиталз» не пошли на пользу эксперименты главного тренера Спенсера Карбери, пробовавшего за последнее время различные сочетания в первом звене, но теперь, похоже, специалист решил вернуться к базовым установкам, что позволяет надеяться на позитивные изменения в результативности Александра.  Букмекеры предлагают коэффициент за то, что Овечкин в текущем сезоне побьет рекорд Гретцки - 1.85. Впрочем, на то, что этого не произойдет, предлагается поставить за те же 1.85.

В предстоящем же матче лидеры Востока являются явными фаворитами, да и играть команде Ови предстоит на своем льду. Делаем выбор в пользу победы хозяев в основное время.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 1.73. На ничью в основное время можно поставить за 4.50, а на выигрыш «Монреаля» - за 3.95.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось еще 29 января в Торонто, где шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить - 2:5. Нет сомнений, что лидер «столичных» сыграет и в этой встрече.

Выйдут ли «Вашингтон» и «Монреаль» в плей-офф?

Свернуть

«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, а «Канадиенс» занимает 11-ю строчку и находится на расстоянии одной победы от зоны плей-офф. Букмекеры не сомневаются в том, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. Перспективы «канадцев» представляются не столь оптимистичными. Попадание в Кубок Стэнли оценено красноречивым коэффициентом 7.50, а пролет мимо плей-офф - 1.09.

Кто выиграет кубок Стэнли?

Свернуть

Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.00

«Даллас Старз» - 10.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Монреаль» - 400.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров