Вашингтон - Монреаль, 11 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь с пятницы на субботу, 11 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встретится на своей площадке с «Монреалем». Начало встречи в 03:00 по Москве. Александр Овечкин продолжает приближаться к великому рекорду Уэйна Гретцки, а «Кэпиталз» вести борьбу за первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
11.01.2025, Сб
03:00 МСК
«Монреаль Канадиенс»
|П1 - 1.73
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|37
|21
|201-146
|«Монреаль»
|21
|37
|146-201
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|09.01.2025
|«Вашингтон»
2:1 ОТ
«Ванкувер»
|07.01.2025
|«Баффало»
4:3 Б
«Вашингтон»
|04.01.2025
|«Вашингтон»
7:4
«Рейнджерс»
|03.01.2025
|«Вашингтон»
3:4 Б
«Миннесота»
|31.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Бостон»
Последние пять матчей «Монреаля» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.01.2025
|«Монреаль»
5:4 ОТ
«Ванкувер»
|05.01.2025
|«Колорадо»
1:2 Б
«Монреаль»
|04.01.2025
|«Чикаго»
4:2
«Монреаль»
|31.12.2024
|«Вегас»
2:3
«Монреаль»
|30.12.2024
|«Тампа-Бэй»
2:5
«Монреаль»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Монреаля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|08.12.2024
|«Монреаль»
2:4
«Вашингтон»
|01.11.2024
|«Вашингтон»
6:3
«Монреаль»
|18.02.2024
|«Монреаль»
3:4
«Вашингтон»
|07.02.2024
|«Вашингтон»
2:5
«Монреаль»
|22.10.2023
|«Монреаль»
3:2 ОТ
«Вашингтон»
|«Вашингтон»
Показатель
«Монреаль»
Показатель
|Бомбардир (очки)
Строум
45
Сузуки
41
|Снайпер (голы)
Овечкин
19
Кофилд
22
|Ассистент (передачи)
Строум
33
Сузуки
29
|Вратарь (коэфф. надежности)
Томпсон
2.31
Монтембо
2.95
Турнирная таблица Восточной конференции (по состоянию на 09.01)
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|41
|23
|4
|0
|2
|2
|10
|150-109
|58
|2. Торонто
|42
|23
|4
|0
|0
|2
|13
|132-115
|56
|3. Нью-Джерси
|43
|24
|1
|0
|0
|3
|15
|137-109
|53
|4. Флорида
|42
|20
|2
|3
|0
|2
|15
|140-128
|52
|5. Каролина
|41
|21
|3
|0
|2
|0
|15
|137-117
|50
|6. Бостон
|43
|14
|6
|0
|0
|5
|18
|111-135
|45
|7. Тампа-Бэй
|38
|18
|3
|0
|1
|1
|15
|140-107
|44
|8. Коламбус
|41
|14
|1
|3
|0
|6
|17
|141-148
|42
|9. Питтсбург
|42
|11
|5
|1
|4
|4
|17
|128-156
|42
|10. Оттава
|39
|14
|5
|0
|1
|2
|17
|114-114
|41
|11. Монреаль
|40
|14
|3
|2
|1
|2
|18
|122-136
|41
|12. Детройт
|40
|14
|3
|1
|0
|4
|18
|110-128
|40
|13. Филадельфия
|41
|9
|5
|3
|2
|3
|19
|124-147
|39
|14. Рейнджерс
|40
|18
|0
|0
|0
|2
|20
|117-128
|38
|15. Айлендерс
|40
|11
|2
|2
|1
|6
|18
|108-128
|37
|16. Баффало
|41
|11
|2
|2
|1
|4
|21
|126-140
|35
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Монреаль»: Лайне, Савар, Прайс (все - травма)
«Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, но и в их результатах случаются неожиданности. После красивой и довольно уверенной выездной победы над «Торонто» уже случались срывы вроде поражений от «Детройта» и «Баффало», которые было сложно предугадать.
Возможно, есть в этом и определенная вина Александра Овечкина, который от матча к матчу демонстрирует игру разного уровня. Вернувшись после перелома ноги на лед, россиянин в трех матчах отметился двумя заброшенными шайбами. А вот в двух последних встречах лидер «столичных» не совершил ни одного результативного действия. Впрочем, это не мешает россиянину постепенно приближаться к рекорду Уэйна Гретцки, и это преследование представляется более увлекательным, чем борьба за очки между клубами.
Сейчас на счету Ови 872 гола в НХЛ. До рекорда великого канадца, возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен, остается 22 шайбы. Есть вероятность, что капитану «Кэпиталз» не пошли на пользу эксперименты главного тренера Спенсера Карбери, пробовавшего за последнее время различные сочетания в первом звене, но теперь, похоже, специалист решил вернуться к базовым установкам, что позволяет надеяться на позитивные изменения в результативности Александра. Букмекеры предлагают коэффициент за то, что Овечкин в текущем сезоне побьет рекорд Гретцки - 1.85. Впрочем, на то, что этого не произойдет, предлагается поставить за те же 1.85.
В предстоящем же матче лидеры Востока являются явными фаворитами, да и играть команде Ови предстоит на своем льду. Делаем выбор в пользу победы хозяев в основное время.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 1.73. На ничью в основное время можно поставить за 4.50, а на выигрыш «Монреаля» - за 3.95.
Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось еще 29 января в Торонто, где шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить - 2:5. Нет сомнений, что лидер «столичных» сыграет и в этой встрече.
«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, а «Канадиенс» занимает 11-ю строчку и находится на расстоянии одной победы от зоны плей-офф. Букмекеры не сомневаются в том, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. Перспективы «канадцев» представляются не столь оптимистичными. Попадание в Кубок Стэнли оценено красноречивым коэффициентом 7.50, а пролет мимо плей-офф - 1.09.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.00
«Даллас Старз» - 10.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Монреаль» - 400.00.
Партнерский проект