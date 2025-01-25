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25 января 9:07ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Ванкувер - Вашингтон, 26 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин все ближе к Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В воскресенье, 26 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Ванкувером». Начало встречи в 06:00 по Москве. Александр Овечкин продолжает преследовать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ, а его команда уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ванкувер Кэнакс»

26.01.2025, Вс

06:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.70

Х - 4.15

П2 - 2.30

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Роджерс-Арена» (Ванкувер, Канада)

 

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Форма команд

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История последних личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Ванкувер»101569-82
«Вашингтон»151082-69

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.01.2025«Сиэтл»0:3«Вашингтон»
22.01.2025«Эдмонтон»2:3«Вашингтон»
19.01.2025«Вашингтон»4:1«Питтсбург»
17.01.2025«Оттава»0:1 ОТ«Вашингтон»
15.01.2025«Вашингтон»3:0«Анахайм»

Последние пять матчей «Ванкувера» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.01.2025«Эдмонтон»

6:2

«Ванкувер»

22.01.2025«Ванкувер»

2:3

«Баффало»

19.01.2025«Ванкувер»

3:2

«Эдмонтон»

17.01.2025«Ванкувер»

1:5

«Кингз»

15.01.2025«Виннипег»

6:1

«Ванкувер»

Последние пять матчей «Ванкувера» и «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

09.01.2025«Вашингтон»2:1 ОТ«Ванкувер»
17.03.2024«Ванкувер»1:2«Вашингтон»
11.02.2024«Вашингтон»2:3 ОТ«Ванкувер»
30.11.2022«Ванкувер»1:5«Вашингтон»
18.10.2022«Вашингтон»6:4«Ванкувер»

Лидеры

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 «Ванкувер»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель
Бомбардир (очки)

Хьюз

52Строум46
Снайпер (голы)

Дебраск

17Овечкин22
Ассистент (передачи)

Хьюз

40Строум34
Вратарь (коэфф. надежности)

Ланкинен

2.63Томпсон2.08

Турнирное положение

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Турнирная таблица Восточной конференции

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон4828502310170-11671
2. Каролина4926402116165-13763
3. Торонто4925500217153-14262
4. Нью-Джерси5025201517153-12660
5. Флорида4922240318159-14659
6. Тампа-Бэй4721411218171-13455
7. Бостон5017701520136-15854
8. Коламбус4918141619166-16653
9. Рейнджерс4822110420145-14352
10. Оттава4818511320132-13452
11. Монреаль4817522220147-16152
12. Филадельфия5013633322149-17150
13. Детройт4818310521136-15449
14. Питтсбург5014514422149-18548
15. Айлендерс4716221620127-13947
16. Баффало4814221425147-16641

Турнирная таблица Западной конференции

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег5028500314175-12269
2. Вегас4927212215167-13864
3. Эдмонтон4823700315159-13163
4. Даллас4825320117153-12061
5. Миннесота4822422216140-13760
6. Колорадо4923411119162-15358
7. Лос-Анджелес4524201414131-11157
8. Калгари4617331616125-13453
9. Ванкувер4716311917133-15250
10. Сент-Луис4916520422140-14750
11. Юта4816502520138-14449
12. Сиэтл4917312125143-15745
13. Анахайм4813422423118-15144
14. Нэшвилл4715210722128-14943
15. Чикаго4813111428126-16635
16. Сан-Хосе5110404231135-18834

Потери

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«Ванкувер»: Шервуд (травма)

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

Прогноз на матч

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Лидирующий на Востоке «Вашингтон» выиграл уже шесть матчей регулярного чемпионата, три последних из которых проводил на выезде. «Ванкувер» в двух последних встречах проиграл, да и всего в 12-ти январских играх команда Рика Токкета победила лишь трижды. На данный момент «Кэнакс» в турнирной таблице Западной конференции занимают девятое место и пока находятся за пределами зоны плей-офф.

История личных игр соперников говорит о том, что «Вашингтон» пусть и без запаса, но довольно стабильно обыгрывает «Ванкувер» и на своем льду, и на выезде. Александр Овечкин продолжает приближаться к великому рекорду Уэйна Гретцки и постарается пополнить голевой запас и в этой встрече. Ставим на лидера лиги, столь исправно в последнее время набирающего очки на чужом льду.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.70. На ничью в основное время можно поставить за 4.15, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Лидер «столичных» отметился голом в предыдущем матче регулярного первенства и непременно сыграет и в этой встрече.

Выйдут ли «Ванкувер» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Кэпиталз» возглавляет и турнирную таблицу Восточной конференции, и сводную по лиге. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. А вот перспективы «Ванкувера» на Западе чуть менее радужны. Ставки на выход в плей-офф принимаются с коэффициентом 1.90, и на то, что «Кэнакс» не попадут в число лучших восьми команд Конференции - 1.90.

Кто выиграет кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 6.80

«Каролина» - 8.00

«Торонто» - 9.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 17.00. На «Ванкувер» - за 40.00.

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