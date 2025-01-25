Ванкувер - Вашингтон, 26 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Лидирующий на Востоке «Вашингтон» выиграл уже шесть матчей регулярного чемпионата, три последних из которых проводил на выезде. «Ванкувер» в двух последних встречах проиграл, да и всего в 12-ти январских играх команда Рика Токкета победила лишь трижды. На данный момент «Кэнакс» в турнирной таблице Западной конференции занимают девятое место и пока находятся за пределами зоны плей-офф.

История личных игр соперников говорит о том, что «Вашингтон» пусть и без запаса, но довольно стабильно обыгрывает «Ванкувер» и на своем льду, и на выезде. Александр Овечкин продолжает приближаться к великому рекорду Уэйна Гретцки и постарается пополнить голевой запас и в этой встрече. Ставим на лидера лиги, столь исправно в последнее время набирающего очки на чужом льду.