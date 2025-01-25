Ванкувер - Вашингтон, 26 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В воскресенье, 26 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Ванкувером». Начало встречи в 06:00 по Москве. Александр Овечкин продолжает преследовать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ, а его команда уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ванкувер Кэнакс»
26.01.2025, Вс
06:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.70
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Роджерс-Арена» (Ванкувер, Канада)
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История последних личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Ванкувер»
|10
|15
|69-82
|«Вашингтон»
|15
|10
|82-69
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.01.2025
|«Сиэтл»
|0:3
|«Вашингтон»
|22.01.2025
|«Эдмонтон»
|2:3
|«Вашингтон»
|19.01.2025
|«Вашингтон»
|4:1
|«Питтсбург»
|17.01.2025
|«Оттава»
|0:1 ОТ
|«Вашингтон»
|15.01.2025
|«Вашингтон»
|3:0
|«Анахайм»
Последние пять матчей «Ванкувера» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.01.2025
|«Эдмонтон»
6:2
«Ванкувер»
|22.01.2025
|«Ванкувер»
2:3
«Баффало»
|19.01.2025
|«Ванкувер»
3:2
«Эдмонтон»
|17.01.2025
|«Ванкувер»
1:5
«Кингз»
|15.01.2025
|«Виннипег»
6:1
«Ванкувер»
Последние пять матчей «Ванкувера» и «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|09.01.2025
|«Вашингтон»
|2:1 ОТ
|«Ванкувер»
|17.03.2024
|«Ванкувер»
|1:2
|«Вашингтон»
|11.02.2024
|«Вашингтон»
|2:3 ОТ
|«Ванкувер»
|30.11.2022
|«Ванкувер»
|1:5
|«Вашингтон»
|18.10.2022
|«Вашингтон»
|6:4
|«Ванкувер»
|«Ванкувер»
Показатель
«Вашингтон»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
Хьюз
|52
|Строум
|46
|Снайпер (голы)
Дебраск
|17
|Овечкин
|22
|Ассистент (передачи)
Хьюз
|40
|Строум
|34
|Вратарь (коэфф. надежности)
Ланкинен
|2.63
|Томпсон
|2.08
Турнирная таблица Восточной конференции
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|48
|28
|5
|0
|2
|3
|10
|170-116
|71
|2. Каролина
|49
|26
|4
|0
|2
|1
|16
|165-137
|63
|3. Торонто
|49
|25
|5
|0
|0
|2
|17
|153-142
|62
|4. Нью-Джерси
|50
|25
|2
|0
|1
|5
|17
|153-126
|60
|5. Флорида
|49
|22
|2
|4
|0
|3
|18
|159-146
|59
|6. Тампа-Бэй
|47
|21
|4
|1
|1
|2
|18
|171-134
|55
|7. Бостон
|50
|17
|7
|0
|1
|5
|20
|136-158
|54
|8. Коламбус
|49
|18
|1
|4
|1
|6
|19
|166-166
|53
|9. Рейнджерс
|48
|22
|1
|1
|0
|4
|20
|145-143
|52
|10. Оттава
|48
|18
|5
|1
|1
|3
|20
|132-134
|52
|11. Монреаль
|48
|17
|5
|2
|2
|2
|20
|147-161
|52
|12. Филадельфия
|50
|13
|6
|3
|3
|3
|22
|149-171
|50
|13. Детройт
|48
|18
|3
|1
|0
|5
|21
|136-154
|49
|14. Питтсбург
|50
|14
|5
|1
|4
|4
|22
|149-185
|48
|15. Айлендерс
|47
|16
|2
|2
|1
|6
|20
|127-139
|47
|16. Баффало
|48
|14
|2
|2
|1
|4
|25
|147-166
|41
Турнирная таблица Западной конференции
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|50
|28
|5
|0
|0
|3
|14
|175-122
|69
|2. Вегас
|49
|27
|2
|1
|2
|2
|15
|167-138
|64
|3. Эдмонтон
|48
|23
|7
|0
|0
|3
|15
|159-131
|63
|4. Даллас
|48
|25
|3
|2
|0
|1
|17
|153-120
|61
|5. Миннесота
|48
|22
|4
|2
|2
|2
|16
|140-137
|60
|6. Колорадо
|49
|23
|4
|1
|1
|1
|19
|162-153
|58
|7. Лос-Анджелес
|45
|24
|2
|0
|1
|4
|14
|131-111
|57
|8. Калгари
|46
|17
|3
|3
|1
|6
|16
|125-134
|53
|9. Ванкувер
|47
|16
|3
|1
|1
|9
|17
|133-152
|50
|10. Сент-Луис
|49
|16
|5
|2
|0
|4
|22
|140-147
|50
|11. Юта
|48
|16
|5
|0
|2
|5
|20
|138-144
|49
|12. Сиэтл
|49
|17
|3
|1
|2
|1
|25
|143-157
|45
|13. Анахайм
|48
|13
|4
|2
|2
|4
|23
|118-151
|44
|14. Нэшвилл
|47
|15
|2
|1
|0
|7
|22
|128-149
|43
|15. Чикаго
|48
|13
|1
|1
|1
|4
|28
|126-166
|35
|16. Сан-Хосе
|51
|10
|4
|0
|4
|2
|31
|135-188
|34
«Ванкувер»: Шервуд (травма)
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
Лидирующий на Востоке «Вашингтон» выиграл уже шесть матчей регулярного чемпионата, три последних из которых проводил на выезде. «Ванкувер» в двух последних встречах проиграл, да и всего в 12-ти январских играх команда Рика Токкета победила лишь трижды. На данный момент «Кэнакс» в турнирной таблице Западной конференции занимают девятое место и пока находятся за пределами зоны плей-офф.
История личных игр соперников говорит о том, что «Вашингтон» пусть и без запаса, но довольно стабильно обыгрывает «Ванкувер» и на своем льду, и на выезде. Александр Овечкин продолжает приближаться к великому рекорду Уэйна Гретцки и постарается пополнить голевой запас и в этой встрече. Ставим на лидера лиги, столь исправно в последнее время набирающего очки на чужом льду.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.70. На ничью в основное время можно поставить за 4.15, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.30.
Лидер «столичных» отметился голом в предыдущем матче регулярного первенства и непременно сыграет и в этой встрече.
«Кэпиталз» возглавляет и турнирную таблицу Восточной конференции, и сводную по лиге. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. А вот перспективы «Ванкувера» на Западе чуть менее радужны. Ставки на выход в плей-офф принимаются с коэффициентом 1.90, и на то, что «Кэнакс» не попадут в число лучших восьми команд Конференции - 1.90.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 6.80
«Каролина» - 8.00
«Торонто» - 9.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 17.00. На «Ванкувер» - за 40.00.
Партнерский проект