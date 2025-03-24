Сент-Луис — Монреаль, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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26 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» - «Монреаль». Каждый из соперников находится в своей конференции на грани попадания в плей-офф. Каждое набранное очко на финише регулярного сезона может стать решающим при распределении пригласительных билетов в Кубок Стэнли. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Сент-Луис Блюз»
26.03.2025, Ср
03:00 МСК
«Монреаль Канадиенс»
|П1 - 2.30
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Энтерпрайз-центр» (Сент-Луис, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Монреаль»
|11
|14
|74-82
|«Сент-Луис»
|11
|14
|82-74
Последние пять матчей «Монреаля» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|23.03.2025
|«Монреаль»
4:5 Б
«Колорадо»
|21.03.2025
|«Айлендерс»
4:3 ОТ
«Монреаль»
|19.03.2025
|«Монреаль»
6:3
«Оттава»
|16.03.2025
|«Монреаль»
3:1
«Флорида»
|13.03.2025
|«Сиэтл»
5:4 ОТ
«Монреаль»
Последние пять матчей «Сент-Луиса» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.03.2025
|«Сент-Луис»
4:1
«Нэшвилл»
|22.03.2025
|«Сент-Луис»
4:1
«Чикаго»
|21.03.2025
|«Сент-Луис»
4:3 ОТ
«Ванкувер»
|19.03.2025
|«Нэшвилл»
1:4
«Сент-Луис»
|17.03.2025
|«Сент-Луис»
7:2
«Анахайм»
Последние пять матчей «Монреаля» и «Сент-Луиса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.10.2024
|«Монреаль»
5:2
«Сент-Луис»
|11.02.2024
|«Монреаль»
2:7
«Сент-Луис»
|05.11.2023
|«Сент-Луис»
6:3
«Монреаль»
|08.01.2023
|«Монреаль»
5:4
«Сент-Луис»
|30.10.2022
|«Сент-Луис»
4:7
«Монреаль»
«Монреаль»
|Показатель
«Блюз»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Сузуки
|72
Кайру
60
|Снайпер (голы)
|Кофилд
|33
Кайру
30
|Ассистент (передачи)
|Сузуки
|51
Томас
42
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Монтембо
|2.88
Хофер
2.64
Прогноз на матч «Виннипег» - «Вашингтон»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|70
|40
|6
|1
|3
|5
|15
|257-181
|102
|2. Каролина
|70
|38
|5
|0
|2
|2
|23
|227-188
|90
|3. Флорида
|71
|35
|3
|5
|0
|3
|25
|229-193
|89
|4. Торонто
|70
|34
|7
|1
|1
|2
|25
|224-208
|87
|5. Тампа-Бэй
|70
|34
|4
|2
|2
|3
|25
|245-191
|85
|6. Нью-Джерси
|71
|33
|3
|1
|1
|5
|28
|211-186
|80
|7. Оттава
|69
|28
|8
|1
|2
|3
|27
|202-200
|79
|8. Монреаль
|69
|24
|7
|2
|3
|6
|27
|210-228
|75
|9. Рейнджерс
|71
|31
|2
|1
|0
|6
|31
|213-213
|74
|10. Айлендерс
|69
|25
|5
|2
|1
|8
|28
|190-205
|73
|11. Коламбус
|69
|23
|4
|4
|1
|8
|29
|221-230
|71
|12. Детройт
|69
|24
|5
|3
|0
|6
|31
|198-221
|70
|13. Бостон
|72
|23
|7
|0
|1
|8
|33
|190-236
|69
|14. Питтсбург
|72
|20
|8
|1
|6
|5
|32
|213-261
|69
|15. Филадельфия
|72
|17
|6
|5
|3
|6
|35
|199-247
|65
|16. Баффало
|69
|22
|3
|3
|1
|5
|35
|217-244
|62
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|71
|38
|9
|1
|1
|3
|19
|246-170
|100
|2. Даллас
|69
|35
|7
|2
|2
|2
|21
|234-182
|92
|3. Вегас
|70
|39
|2
|1
|3
|5
|20
|237-190
|92
|4. Колорадо
|71
|36
|5
|2
|2
|1
|25
|239-204
|89
|5. Лос-Анджелес
|69
|34
|4
|1
|3
|6
|21
|203-177
|87
|6. Эдмонтон
|70
|30
|11
|0
|1
|4
|24
|229-203
|87
|7. Миннесота
|70
|32
|5
|3
|2
|3
|25
|195-195
|85
|8. Сент-Луис
|72
|27
|6
|4
|1
|6
|28
|218-208
|81
|9. Калгари
|69
|26
|4
|3
|2
|9
|25
|182-203
|77
|10. Ванкувер
|70
|25
|5
|2
|1
|11
|26
|197-214
|76
|11. Юта
|70
|24
|7
|1
|3
|8
|27
|202-211
|75
|12. Анахайм
|70
|22
|5
|3
|2
|6
|32
|188-221
|68
|13. Сиэтл
|71
|24
|5
|1
|3
|2
|36
|213-232
|65
|14. Нэшвилл
|70
|22
|3
|1
|0
|8
|36
|179-228
|60
|15. Чикаго
|71
|18
|2
|1
|2
|7
|41
|193-254
|51
|16. Сан-Хосе
|70
|14
|4
|1
|4
|5
|42
|182-259
|47
«Монреаль»: Гуле, Дак, Прайс (все - травма)
«Сент-Луис»: Крюг, Бучневич, Парэйко (все - травма)
Разыграть мотивационную карту в этой встрече не удастся никому. Обе команды занимают последние проходные в плей-офф строчки и на финише регулярного первенства их ждет сражение за попадание в кубковую стадию сезона.
Букмекер предлагает примерно равные коэффициенты на победу каждой из команд, но шансы «Сент-Луиса» представляются куда более высокими. «Музыканты» выиграли шесть своих предыдущих матчей регулярки, лишь однажды на обозначенной дистанции не доведя дело до разгрома соперников. На этом фоне последние достижения «Монреаля» выглядят довольно скромно.
Встреча обещает быть богатой на голы. В пяти предыдущих очных поединках «Сент-Луиса» и «Канадиенс» лишь однажды показатель общей результативности был ниже девяти голов (5:2 в последней встрече соперников в Канаде). Есть все основания предполагать, что и в этот раз команды порадуют зрителей обилием заброшенных шайб. Суммируя вводные, получаем, что «Блюз» должны побеждать в довольно результативном матче.
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В составе хозяев мы увидим нападающего Алексея Торопченко, а вот его одноклубник Павел Бучневич принять участие в матче скорее всего не сможет из-за травмы. В заявке канадского клуба воспитанников российской хоккейной школы нет.
Ставка на попадание «Сент-Луиса» в розыгрыш Кубка Стэнли оценен коэффициентом 2.05. На успешное завершение регулярки «Монреалем» можно поставит за 2.35.
Прогноз на матч «Лос-Анджелес» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
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