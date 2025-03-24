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24 марта 8:47ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Сент-Луис — Монреаль, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Встречи «Блюз» и «Канадиенс» всегда богаты на голы
Руслан Ипполитов

 

26 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» - «Монреаль». Каждый из соперников находится в своей конференции на грани попадания в плей-офф. Каждое набранное очко на финише регулярного сезона может стать решающим при распределении пригласительных билетов в Кубок Стэнли. Оцениваем шансы соперников и котировки букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сент-Луис Блюз»

26.03.2025, Ср

03:00 МСК

«Монреаль Канадиенс»

П1 - 2.30

Х - 4.40

П2 - 2.55

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Энтерпрайз-центр» (Сент-Луис, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Монреаль»111474-82
«Сент-Луис»111482-74

Последние пять матчей «Монреаля» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

23.03.2025«Монреаль»

4:5 Б

«Колорадо»

21.03.2025«Айлендерс»

4:3 ОТ 

«Монреаль»

19.03.2025«Монреаль»

6:3

«Оттава»

16.03.2025«Монреаль»

3:1

«Флорида»

13.03.2025«Сиэтл»

5:4 ОТ

«Монреаль»

Последние пять матчей «Сент-Луиса» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.03.2025«Сент-Луис»

4:1

«Нэшвилл»

22.03.2025«Сент-Луис»

4:1

«Чикаго»

21.03.2025«Сент-Луис»

4:3 ОТ

«Ванкувер»

19.03.2025«Нэшвилл»

1:4

«Сент-Луис»

17.03.2025«Сент-Луис»

7:2

«Анахайм»

Последние пять матчей «Монреаля» и «Сент-Луиса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.10.2024«Монреаль»

5:2

«Сент-Луис»

11.02.2024«Монреаль»

2:7

«Сент-Луис»

05.11.2023«Сент-Луис»

6:3

«Монреаль»

08.01.2023«Монреаль»

5:4

«Сент-Луис»

30.10.2022«Сент-Луис»

4:7

«Монреаль»

Лидеры

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«Монреаль»

Показатель

«Блюз»

Показатель

Бомбардир (очки)Сузуки72

Кайру

60

Снайпер (голы)Кофилд33

Кайру

30

Ассистент (передачи)Сузуки51

Томас

42

Вратарь (коэфф. надежности)Монтембо2.88

Хофер

2.64

Прогноз на матч «Виннипег» - «Вашингтон»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7040613515257-181102
2. Каролина7038502223227-18890
3. Флорида7135350325229-19389
4. Торонто7034711225224-20887
5. Тампа-Бэй7034422325245-19185
6. Нью-Джерси7133311528211-18680
7. Оттава6928812327202-20079
8. Монреаль6924723627210-22875
9. Рейнджерс7131210631213-21374
10. Айлендерс6925521828190-20573
11. Коламбус6923441829221-23071
12. Детройт6924530631198-22170
13. Бостон7223701833190-23669
14. Питтсбург7220816532213-26169
15. Филадельфия7217653635199-24765
16. Баффало6922331535217-24462

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7138911319246-170100
2. Даллас6935722221234-18292
3. Вегас7039213520237-19092
4. Колорадо7136522125239-20489
5. Лос-Анджелес6934413621203-17787
6. Эдмонтон70301101424229-20387
7. Миннесота7032532325195-19585
8. Сент-Луис7227641628218-20881
9. Калгари6926432925182-20377
10. Ванкувер70255211126197-21476
11. Юта7024713827202-21175
12. Анахайм7022532632188-22168
13. Сиэтл7124513236213-23265
14. Нэшвилл7022310836179-22860
15. Чикаго7118212741193-25451
16. Сан-Хосе7014414542182-25947

Потери

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«Монреаль»: Гуле, Дак, Прайс (все - травма)

«Сент-Луис»: Крюг, Бучневич, Парэйко (все - травма)

Прогноз на матч

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Разыграть мотивационную карту в этой встрече не удастся никому. Обе команды занимают последние проходные в плей-офф строчки и на финише регулярного первенства их ждет сражение за попадание в кубковую стадию сезона.

Букмекер предлагает примерно равные коэффициенты на победу каждой из команд, но шансы «Сент-Луиса» представляются куда более высокими. «Музыканты» выиграли шесть своих предыдущих матчей регулярки, лишь однажды на обозначенной дистанции не доведя дело до разгрома соперников. На этом фоне последние достижения «Монреаля» выглядят довольно скромно.

Встреча обещает быть богатой на голы. В пяти предыдущих очных поединках «Сент-Луиса» и «Канадиенс» лишь однажды показатель общей результативности был ниже девяти голов (5:2 в последней встрече соперников в Канаде). Есть все основания предполагать, что и в этот раз команды порадуют зрителей обилием заброшенных шайб. Суммируя вводные, получаем, что «Блюз» должны побеждать в довольно результативном матче.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI не выделяют в этой встрече фаворита, предлагая близкие коэффициенты за победу каждой из команд. Номинал сыгравшей ставки на «Сент-Луис» будет умножен на 2.30. Выигрыш «Монреаля» котируется за 2.55. На ничью в основное время можно заключить пари за 4.40.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Сент-Луис» - «Монреаль»?

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В составе хозяев мы увидим нападающего Алексея Торопченко, а вот его одноклубник Павел Бучневич принять участие в матче скорее всего не сможет из-за травмы. В заявке канадского клуба воспитанников российской хоккейной школы нет. 

Выйдут ли «Сент-Луис» и «Монреаль» в плей-офф?

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Ставка на попадание «Сент-Луиса» в розыгрыш Кубка Стэнли оценен коэффициентом 2.05. На успешное завершение регулярки «Монреалем» можно поставит за 2.35.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» - «Нью-Йорк Рейнджерс»

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Флорида Пантерз» - 6.50

«Даллас Старз» - 7.00

«Колорадо Эвеланш» - 8.50

Поставить на победу в плей-офф «Сент-Луиса» или «Монреаля» предлагается за 80.00.

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