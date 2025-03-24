Сент-Луис — Монреаль, 26 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Разыграть мотивационную карту в этой встрече не удастся никому. Обе команды занимают последние проходные в плей-офф строчки и на финише регулярного первенства их ждет сражение за попадание в кубковую стадию сезона.

Букмекер предлагает примерно равные коэффициенты на победу каждой из команд, но шансы «Сент-Луиса» представляются куда более высокими. «Музыканты» выиграли шесть своих предыдущих матчей регулярки, лишь однажды на обозначенной дистанции не доведя дело до разгрома соперников. На этом фоне последние достижения «Монреаля» выглядят довольно скромно.

Встреча обещает быть богатой на голы. В пяти предыдущих очных поединках «Сент-Луиса» и «Канадиенс» лишь однажды показатель общей результативности был ниже девяти голов (5:2 в последней встрече соперников в Канаде). Есть все основания предполагать, что и в этот раз команды порадуют зрителей обилием заброшенных шайб. Суммируя вводные, получаем, что «Блюз» должны побеждать в довольно результативном матче.