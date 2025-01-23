Ливерпуль - Лестер, 26 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
26 декабря в 18-м туре Английской премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Лестером». Чем может быть интересна встреча лидера чемпионата с командой, находящейся в опасной близости к зоне вылета.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ливерпуль» (Ливерпуль)
26.12.2024, Чт
23:00 МСК
«Лестер Сити» (Лестер)
|П1 - 1.10
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 18-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия, Великобритания)
Судьи: главный - Даррен Бонд.
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|50
|21
|39
|178-143
|«Лестер»
|39
|21
|50
|143-178
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Тоттенхэм»
3:6
«Ливерпуль»
АПЛ
|18.12.2024
|«Саутгемптон»
1:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|14.12.2024
|«Ливерпуль»
2:2
«Фулхэм»
АПЛ
|10.12.2024
|«Жирона»
0:1
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|04.12.2024
|«Ньюкаксл»
3:3
«Ливерпуль»
АПЛ
Последние пять игр «Лестера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Лестер»
0:3
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|14.12.2024
|«Ньюкасл»
4:0
«Лестер»
АПЛ
|08.12.2024
|«Лестер»
2:2
«Брайтон»
АПЛ
|03.12.2024
|«Лестер»
3:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|30.11.2024
|«Брентфорд»
4:1
«Лестер»
АПЛ
Так выглядит турнирная таблица АПЛ перед 18-м туром. «Ливерпуль» занимает верхнюю строчку, а “Лестер” - 17-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|16
|12
|3
|1
|37-16
|39
|2. Челси
|17
|10
|5
|2
|37-19
|35
|3. Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|4. Ноттингем Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|5. Борнмут
|17
|8
|4
|5
|27-21
|28
|6. Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|7. Манчестер Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|8. Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|9. Фулхэм
|17
|6
|7
|4
|24-22
|25
|10. Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|11. Тоттенхэм
|17
|7
|2
|8
|39-25
|23
|12. Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|13. Манчестер Юнайтед
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|14. Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|15. Эвертон
|16
|3
|7
|6
|14-21
|16
|16. Кристал Пэлас
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|17. Лестер Сити
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|18. Вулверхэмптон
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|19. Ипсвич Таун
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|20. Саутгемптон
|17
|1
|3
|13
|11-36
|6
Победа “Ливерпуля” на своем поле над одним из аутсайдеров первенства практически не вызывает сомнений. В последних девяти матчах АПЛ “лисы” набрали всего 5 очков, потерпев несколько крупных поражений. Так что, рассуждая о предстоящей игре в Ливерпуле, скорее следует думать о том, насколько крупно выиграют хозяева поля.
Команда Арне Слота последний месяц не впечатляла результативностью, но матч предыдущего тура АПЛ, в котором “Ливер” разгромил на выезде лихой “Тоттенхэм” (3:6), пролил бальзам на душу болельщиков мерсисайдцев. Прекрасный матч в Лондоне провел Мохамед Салах, набравший 4 (2 гола и 2 голевые передачи) результативных балла. Учитывая существующую вероятность того, что и “Лестер” сподобится в этой встрече хотя бы на один гол, довольно привлекательной представляется ставка на тотал больше 4.5 за 2.10.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ливерпуль»: Брэдли, Конате (оба - травма)
«Лестер»: Столарчик (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Лестер»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Лестер»
|Вратарь
|1. Бекер
|1. Уорд
|Защитник
|66. Александер-Арнольд
|2. Джастин
|Защитник
|4. Ван Дейк
|4. Коуди
|Защитник
|26. Робертсон
|23. Вестергор
|Защитник
|2. Гомес
|16. Кристиансен
|Полузащитник
|38. Гравенберх
|24. Сумаре
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|11. Эль-Ханнус
|Полузащитник
|8. Собослаи
|22. Скипп
|Полузащитник
|11. Салах
|18. Айю
|Нападающий
|18. Гакпо
|10. Мавидиди
|Нападающий
|7. Диас
|9. Варди
|Главный тренер
|Арне Слот
|Стивен Купер
Аналитики БК PARI практически не сомневаются в победе «Ливерпуля», вероятность которой оценена коэффициентом 1.10. На выигрыш «Лестера» можно поставить за 25.00, на ничью - за 12.00.
Здесь двух мнений быть не может: букмекеры считают “синих” очевидными фаворитами встречи, что красноречиво выражается в коэффициентах.
Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.
Партнерский проект