Ливерпуль - Лестер, 26 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Победа “Ливерпуля” на своем поле над одним из аутсайдеров первенства практически не вызывает сомнений. В последних девяти матчах АПЛ “лисы” набрали всего 5 очков, потерпев несколько крупных поражений. Так что, рассуждая о предстоящей игре в Ливерпуле, скорее следует думать о том, насколько крупно выиграют хозяева поля.

Команда Арне Слота последний месяц не впечатляла результативностью, но матч предыдущего тура АПЛ, в котором “Ливер” разгромил на выезде лихой “Тоттенхэм” (3:6), пролил бальзам на душу болельщиков мерсисайдцев. Прекрасный матч в Лондоне провел Мохамед Салах, набравший 4 (2 гола и 2 голевые передачи) результативных балла. Учитывая существующую вероятность того, что и “Лестер” сподобится в этой встрече хотя бы на один гол, довольно привлекательной представляется ставка на тотал больше 4.5 за 2.10.