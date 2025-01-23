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26 декабря 9:52ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Лестер, 26 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лидер АПЛ не позволит "Челси" сократить отставание в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов
Ливерпуль - Лестер.jpg
Ливерпуль - Лестер.jpg

26 декабря в 18-м туре Английской премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Лестером». Чем может быть интересна встреча лидера чемпионата с командой, находящейся в опасной близости к зоне вылета.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

26.12.2024, Чт

23:00 МСК

«Лестер Сити» (Лестер)

П1 - 1.10

Х - 12.00

П2 - 25.00

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 18-й тур

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия, Великобритания)

Судьи: главный - Даррен Бонд.

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»502139178-143
«Лестер»392150143-178

 

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Тоттенхэм»

3:6

«Ливерпуль»

АПЛ

18.12.2024«Саутгемптон»

1:2

«Ливерпуль»

АПЛ

14.12.2024«Ливерпуль»

2:2

«Фулхэм»

АПЛ

10.12.2024«Жирона»

0:1

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

04.12.2024«Ньюкаксл»

3:3

«Ливерпуль»

АПЛ

Последние пять игр «Лестера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Лестер»

0:3

«Вулверхэмптон»

АПЛ

14.12.2024«Ньюкасл»

4:0

«Лестер»

АПЛ

08.12.2024«Лестер»

2:2

«Брайтон»

АПЛ

03.12.2024«Лестер»

3:1

«Вест Хэм»

АПЛ

30.11.2024«Брентфорд»

4:1

«Лестер»

АПЛ

 

Место в турнирной таблице

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Так выглядит турнирная таблица АПЛ перед 18-м туром. «Ливерпуль» занимает верхнюю строчку, а “Лестер” - 17-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль16123137-1639
2. Челси17105237-1935
3. Арсенал1796234-1633
4. Ноттингем Форест 1794423-1931
5. Борнмут1784527-2128
6. Астон Вилла1784526-2628
7. Манчестер Сити1783629-2527
8. Ньюкасл1775527-2126
9. Фулхэм1767424-2225
10. Брайтон1767427-2625
11. Тоттенхэм1772839-2523
12. Брентфорд1772832-3223
13. Манчестер Юнайтед1764721-2222
14. Вест Хэм1755722-3020
15. Эвертон1637614-2116
16. Кристал Пэлас1737718-2616
17. Лестер Сити1735921-3714
18. Вулверхэмптон17331127-4012
19. Ипсвич Таун1726916-3212
20. Саутгемптон17131311-366

Прогноз на матч

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Победа “Ливерпуля” на своем поле над одним из аутсайдеров первенства практически не вызывает сомнений. В последних девяти матчах АПЛ “лисы” набрали всего 5 очков, потерпев несколько крупных поражений. Так что, рассуждая о предстоящей игре в Ливерпуле, скорее следует думать о том, насколько крупно выиграют хозяева поля.

Команда Арне Слота последний месяц не впечатляла результативностью, но матч предыдущего тура АПЛ, в котором “Ливер” разгромил на выезде лихой “Тоттенхэм” (3:6), пролил бальзам на душу болельщиков мерсисайдцев. Прекрасный матч в Лондоне провел Мохамед Салах, набравший 4 (2 гола и 2 голевые передачи) результативных балла. Учитывая существующую вероятность того, что и “Лестер” сподобится в этой встрече хотя бы на один гол, довольно привлекательной представляется ставка на тотал больше 4.5 за 2.10. 

 

 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ливерпуль»: Брэдли, Конате (оба - травма)

«Лестер»: Столарчик (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Лестер»:

Позиция«Ливерпуль»«Лестер»
Вратарь1. Бекер1. Уорд
Защитник66. Александер-Арнольд2. Джастин
Защитник4. Ван Дейк4. Коуди
Защитник26. Робертсон23. Вестергор
Защитник2. Гомес16. Кристиансен
Полузащитник 38. Гравенберх24. Сумаре
Полузащитник 10. Мак Аллистер11. Эль-Ханнус
Полузащитник8. Собослаи22. Скипп
Полузащитник11. Салах18. Айю
Нападающий18. Гакпо10. Мавидиди
Нападающий7. Диас9. Варди
Главный тренерАрне СлотСтивен Купер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI практически не сомневаются в победе «Ливерпуля», вероятность которой оценена коэффициентом 1.10. На выигрыш «Лестера» можно поставить за 25.00, на ничью - за 12.00.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ливерпуль» - «Лестер»?

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Здесь двух мнений быть не может: букмекеры считают “синих” очевидными фаворитами встречи, что красноречиво выражается в коэффициентах.

Где смотреть бесплатно матч «Ливерпуль» - «Лестер»?

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Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.

Кто станет чемпионом Англии?

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Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют лидирующий в турнирной таблице “Ливерпуль”, на который можно поставить за 1.45. Коэффициент на идущий вторым “Челси” - 7.50, а на чемпионство “Лестера” - 5000.00.

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