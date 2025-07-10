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28 сентября 13:18ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Абдул Абдурагимов — Брэд Уилер, 30 сентября: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Именитому выходцу из Дагестана достался проходной соперник
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

В субботу, 30 сентября, Абдул Абдурагимов дебютирует в одном из крупнейших MMA-промоушенов мира - PFL. Француз российского происхождения в соглавном событии вечера в полулегком весе (до 77,1 кг) побьется с англичанином Брэдом Уилером, вышедшим на коротком уведомлении. Легкий бой для уроженца Дагестана?

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Статистика

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Абдурагимов

 

Уилер

Франция

Страна

Англия

28

Возраст

33

Lazy King (Ленивый король)

Прозвище

The Crazy Kid (Сумасшедший ребенок)

18

Бои

31

16 (2 / 11 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (5 / 11 / 2)

1 (1 / 0 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

13 (4 / 1 / 7 / 1)

1

Без результата

0

178

Рост (см)

183

Абдул Абдурагимов

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Уроженец Дагестана, по национальности кумык. В детстве переехал с семьей из России в Германию, откуда перебрался во Францию. Активно занимался вольной борьбой, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс, а также стал многократным чемпионом Франции по этому виду спорта. С 2016 года выступает в профессиональных MMA. В 2019-м завоевал пояс Brave CF в полусреднем весе, но в следующем же бою утратил его. Перейдя в промоушен ARES, выиграл титул в этой же категории в 2022-м. В последнем поединке в январе Абдурагимов одолел Рафала Харатика болевым приемом и завоевал пояс в среднем весе, став первым чемпионом лиги в двух дивизионах.

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Брэд Уилер

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В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2009 года. Большую часть карьеры провел в Ultimate Challenge MMA и Cage Warriors. Проиграл три из пяти последних боев. В последнем поединке при этом нокаутировал Джона Магуайра - в марте 2019 года.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АбдурагимоваПобеда УилераТМ (1,5)ТБ (1,5)
«Фонбет»1,058,801,602,20
«Бетсити»1,059,701,512,40
BetBoom1,058,90--

Прогноз на бой

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Абдурагимов - один из ведущих европейских полусредневесов. Его подписание - большое событие для PFL. Вот только соперник слишком далек от такого уровня. На коротком уведомлении вышел ещё один дебютант PFL, который не бился в MMA 4,5 года. Уилер и так базово уступает французу во всех компонентах, так ещё и простой абсолютно чудовищный. Учитывая скудные линии российских букмекеров, предлагаем при желании оформить ставку обратить внимание на ТМ (1,5). Возможно, нас ждет очень быстрый финиш в партере от мастера грэпплинга.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Абдурагимов одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

Полный кард, где смотреть бой Абдурагимов - Уилер

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Турнир PFL Europe 3 стартует на арене «Zenith Paris» в Париже (Франция) в субботу, 30 сентября, в 18:00 по московскому времени. Соглавное событие вечера Абдурагимов - Уилер стоит ожидать около 23:00 мск.

Легальных прямых трансляций турниров PFL на территории России не проводится.

Полный кард

  • Седрик Думбе (Франция) - Жордан Зебо (Франция). Полусредний вес;
  • Абдул Абдурагимов (Франция) - Брэд Уилер (Англия). Полусредний вес;
  • Энтони Саламоне (Франция) - Якоб Недох (Словакия). Полутяжелый вес. Полуфинал Гран-при;
  • Симеон Пауэлл (Великобритания) - Абделла Эр-Рами (Испания). Полутяжелый вес. Полуфинал Гран-при;
  • Дакота Дитчева (Великобритания) - Корнелия Холм (Швеция). Женский наилегчайший вес. Полуфинал Гран-при;
  • Язид Чучан (Франция) - Луиджи Вендрамини (Швейцария). Легкий вес;
  • Лауреано Старополи (Аргентина) - Баба Бунджу Наджомбе (Того). Промежуточный вес;
  • Али Талеб (Швеция) - Хуршед Кахоров (Германия). Легчайший вес. Полуфинал Гран-при;
  • Франс Мламбо (Ирландия) - Моктар Бенкачи (Франция). Легчайший вес. Полуфинал Гран-при;
  • Дилан Тюк (Ирландия) - Якуб Кашуба (Польша). Легкий вес. Полуфинал Гран-при;
  • Джон Митчелл (Ирландия) - Александр Чизов (Латвия). Легкий вес. Полуфинал Гран-при;
  • Валентина Скатицци (Италия) - Мануэла Марконетто (Италия). Женский наилегчайший вес. Полуфинал Гран-при;
  • Шанелл Дайер (Англия) - Луиза Фернанда Цифуэнтес (Колумбия). Женский наилегчайший вес.

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