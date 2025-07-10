Абдул Абдурагимов — Брэд Уилер, 30 сентября: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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В субботу, 30 сентября, Абдул Абдурагимов дебютирует в одном из крупнейших MMA-промоушенов мира - PFL. Француз российского происхождения в соглавном событии вечера в полулегком весе (до 77,1 кг) побьется с англичанином Брэдом Уилером, вышедшим на коротком уведомлении. Легкий бой для уроженца Дагестана?
Абдурагимов
Уилер
Франция
Страна
Англия
28
Возраст
33
Lazy King (Ленивый король)
Прозвище
The Crazy Kid (Сумасшедший ребенок)
18
Бои
31
16 (2 / 11 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (5 / 11 / 2)
1 (1 / 0 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
13 (4 / 1 / 7 / 1)
1
Без результата
0
178
Рост (см)
183
Уроженец Дагестана, по национальности кумык. В детстве переехал с семьей из России в Германию, откуда перебрался во Францию. Активно занимался вольной борьбой, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс, а также стал многократным чемпионом Франции по этому виду спорта. С 2016 года выступает в профессиональных MMA. В 2019-м завоевал пояс Brave CF в полусреднем весе, но в следующем же бою утратил его. Перейдя в промоушен ARES, выиграл титул в этой же категории в 2022-м. В последнем поединке в январе Абдурагимов одолел Рафала Харатика болевым приемом и завоевал пояс в среднем весе, став первым чемпионом лиги в двух дивизионах.
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В профессиональных смешанных единоборствах выступает с 2009 года. Большую часть карьеры провел в Ultimate Challenge MMA и Cage Warriors. Проиграл три из пяти последних боев. В последнем поединке при этом нокаутировал Джона Магуайра - в марте 2019 года.
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Абдурагимов - один из ведущих европейских полусредневесов. Его подписание - большое событие для PFL. Вот только соперник слишком далек от такого уровня. На коротком уведомлении вышел ещё один дебютант PFL, который не бился в MMA 4,5 года. Уилер и так базово уступает французу во всех компонентах, так ещё и простой абсолютно чудовищный. Учитывая скудные линии российских букмекеров, предлагаем при желании оформить ставку обратить внимание на ТМ (1,5). Возможно, нас ждет очень быстрый финиш в партере от мастера грэпплинга.
Наша ставка выиграла. Абдурагимов одержал победу удушающим приемом в первом раунде.
Турнир PFL Europe 3 стартует на арене «Zenith Paris» в Париже (Франция) в субботу, 30 сентября, в 18:00 по московскому времени. Соглавное событие вечера Абдурагимов - Уилер стоит ожидать около 23:00 мск.
Легальных прямых трансляций турниров PFL на территории России не проводится.