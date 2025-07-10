Абдул Абдурагимов — Брэд Уилер, 30 сентября: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Уроженец Дагестана, по национальности кумык. В детстве переехал с семьей из России в Германию, откуда перебрался во Францию. Активно занимался вольной борьбой, впоследствии освоил бразильское джиу-джитсу и получил черный пояс, а также стал многократным чемпионом Франции по этому виду спорта. С 2016 года выступает в профессиональных MMA. В 2019-м завоевал пояс Brave CF в полусреднем весе, но в следующем же бою утратил его. Перейдя в промоушен ARES, выиграл титул в этой же категории в 2022-м. В последнем поединке в январе Абдурагимов одолел Рафала Харатика болевым приемом и завоевал пояс в среднем весе, став первым чемпионом лиги в двух дивизионах.