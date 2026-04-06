Ахмат – Краснодар, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Субботнюю программу Российской Премьер-лиги (РПЛ) закроет потенциально зажигательное противостояние в столице Чечни. Преобразившийся по весне «Ахмат» принимает «Краснодар». Избежать нервотрепки и потери очков чемпиону будет очень сложно!
Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур
Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|13
|7
|16
|42-49
|«Краснодар»
|16
|7
|13
|49-42
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2026
|«Ахмат»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|15.03.2026
|«Акрон»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|09.03.2026
|«Локомотив»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|01.03.2026
|«Ахмат»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|18.02.2026
|«Балтика»
2:2
«Ахмат»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.03.2026
|«Краснодар»
4:0
«Амкал»
РПЛ
|21.03.2026
|«Краснодар»
5:0
«Пари НН»
РПЛ
|17.03.2026
|«Краснодар»
4:0
ЦСКА
Кубок России
|14.03.2026
|«Сочи»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|08.03.2026
|«Рубин»
2:1
«Краснодар»
РПЛ
«Краснодар» удерживает передовую позицию в таблице, но «Зенит» не отстает. «Ахмат» на девять очков отстает от нижней границы топ-5.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|7
|Динамо Москва
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|9
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|12
|Динамо Махачкала
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|13
|Крылья Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
«Ахмат» после зимней паузы еще не проигрывал: две одинаковые по счету (1:0) победы дома - над ЦСКА и «Ростовом» и столько же результативных ничьих на выезде - 2:2 с «Локомотивом», 1:1 с «Акроном».
«Краснодар» во второй половине марта разбушевался. Три последних матчах чемпионы России выиграли с устрашающим суммарным счетом 13:0. Даже без учета четырех голов медийному «Амкалу» результаты южан внушают уважение. Особенно - разгром ЦСКА в кубковом турнире (4:0).
С «Ахматом» такого «одностороннего движения» кубанцы совершенно точно не добьются. Игра обещает быть крайне напряженной и вряд ли сильно результативной. Тотал меньше 2.5 выглядит реалистичным сценарием в этом южном противостоянии.
WINLINE дает кэф 1.80 на «низ» в Грозном.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Пряхин (дисквалификация), Богосавац (травма)
«Краснодар»: Стежко, Петров, Сперцян (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» – «Краснодар»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ульянов
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|5. Цаке
|20. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|90. Ндонг
|5. Жубал
|Защитник
|Защитник
|2. Абдулкадыров
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|81. Сидоров
|15. Оласа
|Полузащитник
|Полузащитник
|82. Хлусевич
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Жемалетдинов
|66. Аугусто
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Садулаев
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Самородов
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Касинтура
|7. Жоау Виктор
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Мелкадзе
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Winline выплатит в четырехкратном размере выигрыш по удачным пари на победу «Ахмата». При ничьей сыграет коэффициент 3.50. В случае же успеха «Краснодара» официальный букмекер РПЛ рассчитает соответствующие ставки по котировке 1.86.
Букмекеры считают фаворитами гостей.
Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.