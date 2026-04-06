Ахмат – Краснодар, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Ахмат» после зимней паузы еще не проигрывал: две одинаковые по счету (1:0) победы дома - над ЦСКА и «Ростовом» и столько же результативных ничьих на выезде - 2:2 с «Локомотивом», 1:1 с «Акроном».

«Краснодар» во второй половине марта разбушевался. Три последних матчах чемпионы России выиграли с устрашающим суммарным счетом 13:0. Даже без учета четырех голов медийному «Амкалу» результаты южан внушают уважение. Особенно - разгром ЦСКА в кубковом турнире (4:0).

С «Ахматом» такого «одностороннего движения» кубанцы совершенно точно не добьются. Игра обещает быть крайне напряженной и вряд ли сильно результативной. Тотал меньше 2.5 выглядит реалистичным сценарием в этом южном противостоянии.