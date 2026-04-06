Партнерский проект

Ахмат – Краснодар, 4 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Черчесов подсобит «Зениту»?
Валентин Васильев

Субботнюю программу Российской Премьер-лиги (РПЛ) закроет потенциально зажигательное противостояние в столице Чечни. Преобразившийся по весне «Ахмат» принимает «Краснодар». Избежать нервотрепки и потери очков чемпиону будет очень сложно! 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный)

04.04.2026, Сб

19:45 МСК

«Краснодар» 

П1 - 4.00

Х - 3.50

П2 - 1.86

Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур

Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: еще не определены

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»1371642-49
«Краснодар» 1671349-42

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2026«Ахмат»

1:0

«Ростов»

РПЛ

15.03.2026«Акрон»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

09.03.2026«Локомотив»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

01.03.2026«Ахмат»

1:0

ЦСКА

РПЛ

18.02.2026«Балтика»

2:2

«Ахмат»

Товарищеский матч

Последние пять матчей  «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.03.2026«Краснодар»

4:0

«Амкал»

РПЛ

21.03.2026«Краснодар»

5:0

«Пари НН»

РПЛ

17.03.2026«Краснодар»

4:0

ЦСКА

Кубок России 

14.03.2026«Сочи»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

08.03.2026«Рубин»

2:1

«Краснодар»

РПЛ

Место в турнирной таблице

«Краснодар» удерживает передовую позицию в таблице, но «Зенит» не отстает. «Ахмат» на девять очков отстает от нижней границы топ-5.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар22154347-1649
2Зенит22146241-1548
3Локомотив22128248-3044
4Балтика22119230-942
5ЦСКА22123734-2439
6Спартак22115635-3038
7Динамо Москва2286837-3030
8Ахмат2286827-2830
9Рубин2286822-2530
10Акрон22571027-3822
11Ростов22571017-2522
12Динамо Махачкала22561112-2721
13Крылья Советов22561122-4021
14Пари НН22621418-3620
15Оренбург22461221-3318
16Сочи22231720-529

Прогноз на матч

«Ахмат» после зимней паузы еще не проигрывал: две одинаковые по счету (1:0) победы дома - над ЦСКА и «Ростовом» и столько же результативных ничьих на выезде - 2:2 с «Локомотивом», 1:1 с «Акроном».

«Краснодар» во второй половине марта разбушевался. Три последних матчах чемпионы России выиграли с устрашающим суммарным счетом 13:0. Даже без учета четырех голов медийному «Амкалу» результаты южан внушают уважение. Особенно - разгром ЦСКА в кубковом турнире (4:0). 

С «Ахматом» такого «одностороннего движения» кубанцы совершенно точно не добьются. Игра обещает быть крайне напряженной и вряд ли сильно результативной. Тотал меньше 2.5 выглядит реалистичным сценарием в этом южном противостоянии. 

WINLINE дает кэф 1.80 на «низ» в Грозном.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ахмат»: Пряхин (дисквалификация), Богосавац (травма)

«Краснодар»: Стежко, Петров, Сперцян (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» – «Краснодар»:

Позиция«Ахмат»«Краснодар»Позиция
Вратарь1. Ульянов1. АгкацевВратарь
Защитник5. Цаке20. ГонсалесЗащитник
Защитник90. Ндонг5. ЖубалЗащитник
Защитник2. Абдулкадыров3. ТорменаЗащитник
Защитник81. Сидоров15. ОласаПолузащитник
Полузащитник82. Хлусевич53. ЧерниковПолузащитник
Полузащитник10. Жемалетдинов66. АугустоПолузащитник
Полузащитник7. Садулаев88. КривцовПолузащитник
Нападающий20. Самородов11. БатчиПолузащитник
Нападающий17. Касинтура7. Жоау ВикторПолузащитник
Нападающий77. Мелкадзе9. КордобаНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Winline выплатит в четырехкратном размере выигрыш по удачным пари на победу «Ахмата». При ничьей сыграет коэффициент 3.50. В случае же успеха «Краснодара» официальный букмекер РПЛ рассчитает соответствующие ставки по котировке 1.86.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ахмат» – «Краснодар»?

Букмекеры считают фаворитами гостей.

Где смотреть бесплатно матч «Ахмат» – «Краснодар»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё