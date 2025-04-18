Акрон - Спартак, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Спартак» - команда настроения. В то время когда все вокруг поверили в способность красно-белых завоевать чемпионский трофей, они безалаберно отдали дома три очка новичку лиги - махачкалинскому «Динамо». Победа «Зенита» над «Краснодаром» вдохнула дополнительную интригу в золотую гонку РПЛ. Но чтобы не выпасть из нее окончательно, команде Станковича нужно педантично забирать свое в оставшихся турах. Кубковая победа над экспериментальным составом «Урала» должна была взбодрить москвичей перед повторным визитом в Самару за половину весны.

У «Акрона» видимых турнирных стимулов уже как будто бы не осталось. Объективно вылет тольяттинцам не грозит. По сути сезон они уже доигрывают. Понятно, что на фоне «народной команды» любой стремится показать себя в наилучшем свете, а дебютант РПЛ - тем более. Но более высокие мотивация и класс гостей должны сыграть определяющую роль. Наш прогноз: победа гостей при тотале голов больше 1.5 за 1.95.