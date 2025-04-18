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16 апреля 14:13ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Акрон - Спартак, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Больше оступаться красно-белым нельзя
Валентин Васильев

Московский «Спартак» второй раз за весну едет в гости к команде Дзюбы - тольяттинскому «Акрону». В Кубке красно-белые избежали неприятных сюрпризов - как будет в чемпионате?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

19.04.2025, Сб

16:00 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 5.20

Х - 4.20

П2 - 1.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон» 1024-8
«Спартак» 2018-4

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Акрон»

1:0

«Факел»

РПЛ

05.04.2025«Краснодар»

1:0

«Акрон»

РПЛ

31.03.2025«Акрон»

2:3

«Ростов»

РПЛ

16.03.2025«Акрон»

1:2

ЦСКА

Кубок России

12.03.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

Кубок России

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.04.2025«Спартак»

3:0

«Урал»

FONBET Кубок России

11.04.2025«Спартак»

1:2

«Динамо» Махачкала

РПЛ

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

30.03.2025«Ахмат»

0:0

«Спартак»

РПЛ

16.03.2025«Спартак»

2:1

«Зенит»

РПЛ

Последние пять игр «Акрона» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.03.2023«Акрон»

2:3

«Спартак»

FONBET Кубок России

10.11.2024«Спартак»

4:0

«Акрон»

РПЛ

08.07.2023«Спартак»

0:2

«Акрон»

Товарищеский матч

08.07.2023«Спартак»

1:1

«Акрон»

Товарищеский матч

19.04.2023«Акрон»

2:1

«Спартак»

FONBET Кубок России

Место в таблице

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За шесть туров до финиша чемпионата «Спартак» на пять очков отстает от лидирующего «Краснодара» и на три - от «Зенита». «Акрон» занимает девятую позицию.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар24157246-1752
2. Зенит24155449-1650
3. Спартак24145545-1947
4. ЦСКА24145538-1647
5. Динамо24127550-2843
6. Локомотив24125739-3641
7. Рубин24106831-3436
8. Ростов2496936-3833
9. Акрон24841229-4228
10. Динамо Махачкала2469922-2627
11. Крылья Советов24751229-3926
12. Химки24581128-4423
13. Ахмат24411922-3623
14. Пари НН24551419-4420
15. Факел24291311-3515
16. Оренбург24351621-4514

Прогноз на матч

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«Спартак» - команда настроения. В то время когда все вокруг поверили в способность красно-белых завоевать чемпионский трофей, они безалаберно отдали дома три очка новичку лиги - махачкалинскому «Динамо». Победа «Зенита» над «Краснодаром» вдохнула дополнительную интригу в золотую гонку РПЛ. Но чтобы не выпасть из нее окончательно, команде Станковича нужно педантично забирать свое в оставшихся турах. Кубковая победа над экспериментальным составом «Урала» должна была взбодрить москвичей перед повторным визитом в Самару за половину весны.

У «Акрона» видимых турнирных стимулов уже как будто бы не осталось. Объективно вылет тольяттинцам не грозит. По сути сезон они уже доигрывают. Понятно, что на фоне «народной команды» любой стремится показать себя в наилучшем свете, а дебютант РПЛ - тем более. Но более высокие мотивация и класс гостей должны сыграть определяющую роль. Наш прогноз: победа гостей при тотале голов больше 1.5 за 1.95.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямой эфир из-за Самары планируется на «Матч Премьер». Трансляция также будет доступна для просмотра на официальном веб-сайте спонсора лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Акрон»: нет

«Спартак»: Денисов (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Спартак»:

Позиция«Акрон»«Спартак»Позиция
Вратарь1. Волков98. МаксименкоВратарь
Защитник26. Эшковал87. ХлусевичЗащитник
Защитник22. Неделчару6. БабичЗащитник
Защитник77. Савичев14. АбенаЗащитник
Защитник21. Фернандес2. РябчукЗащитник
Полузащитник5. Джурасович68. ЛитвиновПолузащитник
Полузащитник 6. Кузьмин18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац5. БаркоПолузащитник
Полузащитник20. Галоян8. МаркиньосПолузащитник
Полузащитник69. Дмитриев77. БонгондаПолузащитник
Нападающий24. Дзюба9. УгальдеНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК FONBET сулит более чем пятикратный выигрыш бетторам за успешную ставку на хозяев поля. Коэффициент на победу гостей составляет 1.60. На ничью можно поставить за 4.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Акрон» - «Спартак»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на победу спартаковцев со счетом 1:0 и 2:0.

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - «Спартак»?

Игру можно посмотреть онлайн на платформе беттингового спонсора РПЛ.

А Дзюба выйдет?

Противопоказаний к выходу на поле у лучшего бомбардира национального футбола нет.

Где купить билеты на матч «Акрон» - «Спартак»?

Билеты стоимостью от 600 рублей уже доступны для покупки онлайн на официальном сайте тольяттинского клуба.

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