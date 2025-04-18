Акрон - Спартак, 19 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Московский «Спартак» второй раз за весну едет в гости к команде Дзюбы - тольяттинскому «Акрону». В Кубке красно-белые избежали неприятных сюрпризов - как будет в чемпионате?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Акрон» (Тольятти)
19.04.2025, Сб
16:00 МСК
«Спартак» (Москва)
|П1 - 5.20
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|1
|0
|2
|4-8
|«Спартак»
|2
|0
|1
|8-4
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Акрон»
1:0
«Факел»
РПЛ
|05.04.2025
|«Краснодар»
1:0
«Акрон»
РПЛ
|31.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Ростов»
РПЛ
|16.03.2025
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
Кубок России
|12.03.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
Кубок России
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.04.2025
|«Спартак»
3:0
«Урал»
FONBET Кубок России
|11.04.2025
|«Спартак»
1:2
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|30.03.2025
|«Ахмат»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|16.03.2025
|«Спартак»
2:1
«Зенит»
РПЛ
Последние пять игр «Акрона» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.03.2023
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
FONBET Кубок России
|10.11.2024
|«Спартак»
4:0
«Акрон»
РПЛ
|08.07.2023
|«Спартак»
0:2
«Акрон»
Товарищеский матч
|08.07.2023
|«Спартак»
1:1
«Акрон»
Товарищеский матч
|19.04.2023
|«Акрон»
2:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
За шесть туров до финиша чемпионата «Спартак» на пять очков отстает от лидирующего «Краснодара» и на три - от «Зенита». «Акрон» занимает девятую позицию.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|2. Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|3. Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|4. ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|5. Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|6. Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|7. Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|8. Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|9. Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|10. Динамо Махачкала
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|11. Крылья Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|12. Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|13. Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|14. Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|15. Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|16. Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
«Спартак» - команда настроения. В то время когда все вокруг поверили в способность красно-белых завоевать чемпионский трофей, они безалаберно отдали дома три очка новичку лиги - махачкалинскому «Динамо». Победа «Зенита» над «Краснодаром» вдохнула дополнительную интригу в золотую гонку РПЛ. Но чтобы не выпасть из нее окончательно, команде Станковича нужно педантично забирать свое в оставшихся турах. Кубковая победа над экспериментальным составом «Урала» должна была взбодрить москвичей перед повторным визитом в Самару за половину весны.
У «Акрона» видимых турнирных стимулов уже как будто бы не осталось. Объективно вылет тольяттинцам не грозит. По сути сезон они уже доигрывают. Понятно, что на фоне «народной команды» любой стремится показать себя в наилучшем свете, а дебютант РПЛ - тем более. Но более высокие мотивация и класс гостей должны сыграть определяющую роль. Наш прогноз: победа гостей при тотале голов больше 1.5 за 1.95.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: нет
«Спартак»: Денисов (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Спартак»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|1. Волков
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|26. Эшковал
|87. Хлусевич
|Защитник
|Защитник
|22. Неделчару
|6. Бабич
|Защитник
|Защитник
|77. Савичев
|14. Абена
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|68. Литвинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Галоян
|8. Маркиньос
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Дмитриев
|77. Бонгонда
|Полузащитник
|Нападающий
|24. Дзюба
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Деян Станкович
|Главный тренер
БК FONBET сулит более чем пятикратный выигрыш бетторам за успешную ставку на хозяев поля. Коэффициент на победу гостей составляет 1.60. На ничью можно поставить за 4.20.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на победу спартаковцев со счетом 1:0 и 2:0.
Игру можно посмотреть онлайн на платформе беттингового спонсора РПЛ.
Противопоказаний к выходу на поле у лучшего бомбардира национального футбола нет.
Билеты стоимостью от 600 рублей уже доступны для покупки онлайн на официальном сайте тольяттинского клуба.
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