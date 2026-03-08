Ведомости
Карлос Алькарас – Григор Димитров, 7 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Статусная афиша для второго круга
Александр Бокулёв

Во втором круге хардового турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе встретятся испанец Карлос Алькарас и болгарин Григор Димитров. Лидер мирового рейтинга ожидаемо считается фаворитом, но именитый ветеран способен навязать борьбу каждому. Чего ждать в этот раз?

Дата / Время: 07.03.2026, не ранее 22:00 по московскому времени

Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –

Григор Димитров (34 года, 42-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Теренс Атман (Франция) – 6:4, 5:7, 6:4

Победитель этого матча в третьем круге встретится с сильнейшим из пары Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Артур Риндеркнеш (Франция, 26)

Карлос Алькарас

Выиграл 26 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, а также серебряную медаль на Олимпиады-2024 в Париже. В нынешнем сезоне впервые в карьере победил на Australian Open, благодаря чему самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Затем взял титул в Дохе. Всего в 2026 г. выиграл все 12 матчей. На турнире в Индиан-Уэллсе побеждал в 2023 и 2024 гг., а в прошлом сезоне вылетел в полуфинале.

Григор Димитров

Бывшая третья ракетка мира. Победитель девяти турниров ATP, в том числе семи хардовых. В нынешнем сезоне не пробивался дальше второго раунда, на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал две победы при четырех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе лучший результат показал в 2021 г., когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.

Личные встречи

Спортсмены ранее провели шесть официальных очных матчей. Единственные встречи на грунте и траве выиграл Алькарас. На харде соперники одержали по две победы.

Ставки на исход

Букмекеры считают явным фаворитом испанца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,03 на его победу и 14,00 на успех Димитрова.

Ставки на тоталы

Пять из шести очных матчей спортсменов продлились минимальные два сета. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,85 на ТБ (18,5) и 1,95 на ТМ (18,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АлькарасаПобеда ДимитроваТБ (18,5)ТМ (18,5)
WINLINE1,0314,001,851,95

Прогноз и ставка

Димитрову с возрастом всё сложнее стабильно держать высокий уровень из-за травм. Но периодически болгарин демонстрирует лучшую версию себя, и в такие моменты ему по силам многое. Впрочем, в нынешнем сезоне Димитрову это пока не удавалось. Серию из четырех поражений он прервал только в первом круге Индиан-Уэллсе, в трудовом матче обыграв Атмана.

Алькарас же идеально открыл сезон. Испанец пока не знает поражений, и трудно представить, кто может его остановить – кроме Янника Синнера. В 2023 и 2024 гг. Димитров по разу обыгрывал Алькараса на харде, но сейчас кондиции спортсменов слишком разнятся, чтобы ожидать сенсацию.

Возможно, болгарин на опыте навяжет локальную борьбу лидеру мирового рейтинга, но на большее не рассчитываем. Играем фору по геймам через Алькараса.

