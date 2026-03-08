Карлос Алькарас – Григор Димитров, 7 марта: прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллсе

Димитрову с возрастом всё сложнее стабильно держать высокий уровень из-за травм. Но периодически болгарин демонстрирует лучшую версию себя, и в такие моменты ему по силам многое. Впрочем, в нынешнем сезоне Димитрову это пока не удавалось. Серию из четырех поражений он прервал только в первом круге Индиан-Уэллсе, в трудовом матче обыграв Атмана.

Алькарас же идеально открыл сезон. Испанец пока не знает поражений, и трудно представить, кто может его остановить – кроме Янника Синнера. В 2023 и 2024 гг. Димитров по разу обыгрывал Алькараса на харде, но сейчас кондиции спортсменов слишком разнятся, чтобы ожидать сенсацию.

Возможно, болгарин на опыте навяжет локальную борьбу лидеру мирового рейтинга, но на большее не рассчитываем. Играем фору по геймам через Алькараса.