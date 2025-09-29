Карлос Алькарас — Тейлор Фритц, 30 сентября: прогноз на финал турнира в Токио

Фритц в нынешнем сезоне стал довольно неудобным соперником для Алькараса. И в последние недели американец набрал отличную форму, что позволяет ждать конкурентный матч и в Токио. Хотя испанец всё равно резонно считается фаворитом, ведь даже в умеренной форме он выглядит почти неуязвимым.

Но котировки слишком односторонние, поэтому в ожидании интриги всё же рискнем зайти через Фритца. Попробуем заиграть плюсовую фору в 4,5 гейма.