Карлос Алькарас — Тейлор Фритц, 30 сентября: прогноз на финал турнира в Токио

Во вторник, 30 сентября, испанец Карлос Алькарас постарается впервые стать чемпионом хардового турнира ATP 500 в Токио. Соперником лидера мирового рейтинга будет американец Тейлор Фритц. Анализируем коэффициенты букмекеров на этот матч.
Дата / Время: 30.09.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: Теннисный парк Ариакэ, Colloseum (Токио, Япония)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Тейлор Фритц (27 лет, 5-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 17 турниров ATP, в том числе шести хардовых. Также выиграл шесть мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и столько же US Open (2022, 2025). В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме и Цинциннати (оба — хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 65 побед при шести поражениях. На турнире в Токио выступает впервые.
Бронзовый призер Олимпиады-2024 в парном разряде. Выиграл десять турниров ATP, в том числе пять хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы на траве в Штутгарте и Истбурне, дошел до полуфинала в Майами, Торонто (оба — хард) и на Уимблдоне. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом, на US Open — в четвертьфинале. Всего в сезоне одержал 43 победы при 17 поражениях. Турнир в Токио выигрывал в 2022-м, в прошлом сезоне вылетел в первом круге.
Спортсмены ранее провели четыре официальные очные встречи. Единственный матч на траве выиграл Алькарас. На харде он одержал две победы, Фритц — одну.
Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,22 на его победу и 4,80 на успех американца.
Букмекеры ждут, что матч продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,77 на ТБ (21,5) и 2,03 на ТМ (21,5).
Фритц в нынешнем сезоне стал довольно неудобным соперником для Алькараса. И в последние недели американец набрал отличную форму, что позволяет ждать конкурентный матч и в Токио. Хотя испанец всё равно резонно считается фаворитом, ведь даже в умеренной форме он выглядит почти неуязвимым.
Но котировки слишком односторонние, поэтому в ожидании интриги всё же рискнем зайти через Фритца. Попробуем заиграть плюсовую фору в 4,5 гейма.