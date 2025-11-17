Карлос Алькарас — Янник Синнер, 16 ноября: прогноз на финал Итогового турнира в Турине

Синнер защищает чемпионский титул на родине. Опыт побед на Итоговом и поддержка соотечественников делают итальянца фаворитом нынешнего финала в глазах аналитиков букмекерских контор. И двукратный перевес Алькараса в личных встречах их в данном случае совершенно не смущает. В текущем сезоне эти парни встречались шесть раз. Четыре матча выиграл Карлос, два - Янник. Но при этом последняя встреча давних знакомых - в Эр-Рияде в середине октября - завершилась в пользу Синнера. Итальянцу хватило для победы 1 часа 13 минут и всего 18 геймов.

На пути к нынешнему финалу Алькарас только раз «залез» в третий сет - в противостоянии с американцем Фрицем. Для побед над де Минором, Музетти и Оже-Ольяссимом ему хватало двух.

Синнер со всеми противниками расправлялся оперативно - исключительно со счетом 2-0 по сетам. В полуфинале с де Минором он уложился в 20 геймов.

Однако в финале рассчитывать на быструю победу одного из спортсменов, наверное, не стоит. Во-первых, эти парни слишком хорошо друг друга знают. Во-вторых, сам статус матча предполагает максимальную концентрацию и запредельную самоотдачу. Уйти в отпуск чемпионом хочется каждому. Поэтому тотал больше 23.5 представляется нам в этой паре вполне вероятных исходом.