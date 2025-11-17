Карлос Алькарас — Янник Синнер, 16 ноября: прогноз на финал Итогового турнира в Турине

Партнерский проект
В воскресенье, 16 ноября, в Турине завершится Итоговый турнир ATP. В решающем поединке сойдутся два первых номера посева - Карлос Алькарас и Янник Синнер. Кто из них завершит состязательный год на мажорной ноте? Заглянем в линии крупнейших букмекеров в поисках ответа на главный вопрос дня.
Дата / Время: 16.11.2025, 18:00 по московскому времени
Арена: «Пала Альпитур», Центральный корт (Турин, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 24 турниров ATP, в том числе шести хардовых. Также выиграл шесть мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и столько же US Open (2022, 2025). В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме, Цинциннати, на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло, Риме, Лондоне, Токио, а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open.
За семь лет выступлений в туре Алькарас заработал почти 55 млн долларов США.
Две недели назад итальянец завоевал очередной трофей, обыграв в финале парижского «Мастерса» Феликса Оже-Ольяссима. Этот успех стал для Синнера пятым в 2025 году. В Турине Янник защищает чемпионский титул, добытый в 2024-м. В 2024-м он обыграл в финале американца Тейлора Фритца в двух сетах. Всего за карьеру в профи Янник собрал 24 различные чаши и заработал более 50 млн долларов призовых.
Не меньше спортивных успехов в тусовке обсуждают личную жизнь итальянской звезды. Синнер недолго грустил в одиночестве после расставания с российской теннисисткой Анной Калинской. По информации таблоидов, сейчас он встречается с уроженкой Москвы Ларой Лието (настоящее имя - Лариса Тяка), известной благодаря отношениям со знаменитым американским актёром Эдрианом Броуди.
Алькарас - Синнер - это уже классика мужского тенниса. Только в финалах турниров «Большого шлема» они в этом году встречались трижды. Во Франции и США успех праздновал испанец, на Уимблдоне - итальянец. В общей сложности Карлос с Янником наиграли уже 15 матчей. По статистике Алькарас побеждает в этой пару в два раза чаше - 10 выигрышей при пяти поражениях.
Как ни странно, аналитики отдают предпочтение в предстоящем поединке не первой, а второй ракетке мира. Коэффициент на победу Синнера в БЕТСИТИ составляет 1.57. Победа Алькараса котируется за 2.50.
Два последних финала «Большого шлема» с участием этих теннисистов растянулись на четыре сета. Первый продолжался 40 геймов, второй - 34. Поединок в Турине гарантированно будет короче - поскольку пройдет до двух побед по сетам, и тем не менее обещает быть упорным и затяжным. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.86 на тотал меньше 23.5 сетов и 2.00 - на ТБ (23.5).
Синнер защищает чемпионский титул на родине. Опыт побед на Итоговом и поддержка соотечественников делают итальянца фаворитом нынешнего финала в глазах аналитиков букмекерских контор. И двукратный перевес Алькараса в личных встречах их в данном случае совершенно не смущает. В текущем сезоне эти парни встречались шесть раз. Четыре матча выиграл Карлос, два - Янник. Но при этом последняя встреча давних знакомых - в Эр-Рияде в середине октября - завершилась в пользу Синнера. Итальянцу хватило для победы 1 часа 13 минут и всего 18 геймов.
На пути к нынешнему финалу Алькарас только раз «залез» в третий сет - в противостоянии с американцем Фрицем. Для побед над де Минором, Музетти и Оже-Ольяссимом ему хватало двух.
Синнер со всеми противниками расправлялся оперативно - исключительно со счетом 2-0 по сетам. В полуфинале с де Минором он уложился в 20 геймов.
Однако в финале рассчитывать на быструю победу одного из спортсменов, наверное, не стоит. Во-первых, эти парни слишком хорошо друг друга знают. Во-вторых, сам статус матча предполагает максимальную концентрацию и запредельную самоотдачу. Уйти в отпуск чемпионом хочется каждому. Поэтому тотал больше 23.5 представляется нам в этой паре вполне вероятных исходом.