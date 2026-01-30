Карлос Алькарас – Александр Зверев, 30 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Зверев уже побеждал Алькараса на Australian Open, но было это в 2024 г. В том же году ему удалось обыграть испанца на Итоговом в зале – в наименее удобных для Алькараса условиях. В последнее время их пути пересекались редко, в том числе потому, что Зверев, занимая третью строчку мирового рейтинга, редко проходит в финалы важнейших турниров.

Немца часто упрекают в том, что он не пользуется своими шансами. Но в этот раз Алькарас, судя по его высочайшему уровню игры, не намерен давать шансов оппоненту. Сам Зверев смотрится в этом году менее уверенно, чем на прошлом АО. В частности, он испытал серьезные проблемы в игре против 25-й ракетки мира Тьена. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу Алькараса в трех сетах.