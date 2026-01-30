Карлос Алькарас – Александр Зверев, 30 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Партнерский проект
В четверг, 30 января, первая ракетка мира Карлос Алькарас сразится с Александром Зверевым. Готов ли третья ракетка мира не пустить испанца в первый финал Australian Open?
Дата / Время: 30.01.2026, не ранее 06:30 по московскому времени
Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Новак Джокович (Сербия, 4) – Янник Синнер (Италия, 2)
Самая молодая первая ракетка мира в истории среди мужчин. К своим 22 годам стал победителем шести турниров «Большого шлема» и серебряным призером Олимпийских игр в Париже. В минувшем сезоне завоевал восемь различных титулов, благодаря чему вновь возглавил мировой рейтинг. До 2026 г. на Открытом чемпионате Австралии не доходил дальше четвертьфинальной стадии. Победа на этом турнире принесет ему карьерный «Шлем» – остальные ТБШ он уже выигрывал.
Действующий финалист Australian Open, занимает третье место в мировом рейтинге. За всю карьеру выиграл 24 турнира ATP в одиночном разряде, включая два Итоговых турнира и семь «Мастерсов». В его копилке также золото Олимпиады в Токио. В минувшем сезоне Зверев завоевал титул на грунтовом «пятисотнике» в Мюнхене.
Алькарас ведет по личным встречам 8:5. Единственную встречу в 2025 году, в Цинцинатти, выиграл испанец (6:4, 6:3).
Эксперты PARI выделили Алькараса явным фаворитом противостояния. Коэффициент на его проход составляет 1,18. Успех Зверева оценивается в 4,80.
Минимальное количество геймов в БК PARI для ставки на тотал составляет 34,5. За ТБ дают коэффициент 1,65, ТМ - 2,10.
Зверев уже побеждал Алькараса на Australian Open, но было это в 2024 г. В том же году ему удалось обыграть испанца на Итоговом в зале – в наименее удобных для Алькараса условиях. В последнее время их пути пересекались редко, в том числе потому, что Зверев, занимая третью строчку мирового рейтинга, редко проходит в финалы важнейших турниров.
Немца часто упрекают в том, что он не пользуется своими шансами. Но в этот раз Алькарас, судя по его высочайшему уровню игры, не намерен давать шансов оппоненту. Сам Зверев смотрится в этом году менее уверенно, чем на прошлом АО. В частности, он испытал серьезные проблемы в игре против 25-й ракетки мира Тьена. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу Алькараса в трех сетах.