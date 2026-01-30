Ведомости
Карлос Алькарас – Александр Зверев, 30 января: прогноз на полуфинал Australian Open

Какие шансы у немца?
Валентин Васильев

В четверг, 30 января, первая ракетка мира Карлос Алькарас сразится с Александром Зверевым. Готов ли третья ракетка мира не пустить испанца в первый финал Australian Open?

Дата / Время: 30.01.2026, не ранее 06:30 по московскому времени

Арена: Род Лэйвер Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Карлос Алькарас (22 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Адам Уолтон (Австралия) – 6:3, 7:6 (7:2), 6:2
  • 2-й круг: Янник Ханфманн (Германия) – 7:6 (7:4), 6:3, 6:2
  • 3-й круг: Корентен Муте (Франция, 32) – 6:2, 6:4, 6:1
  • 4-й круг: Томми Пол (США, 19) – 7:6 (8:6), 6:4, 7:5
  • 1/4 финала: Алекс де Минаур (Австралия, 6) – 7:5, 6:2, 6:1

Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Габриэль Диалло (Канада) – 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Александр Мюллер (Франция) – 6:3, 4:6, 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания, 26) – 7:5, 4:6, 6:3, 6:1
  • 4-й круг: Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) – 6:2, 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Лернер Тьен (США, 25) – 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (3:7)

Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Новак Джокович (Сербия, 4) – Янник Синнер (Италия, 2)

Карлос Алькарас

Самая молодая первая ракетка мира в истории среди мужчин. К своим 22 годам стал победителем шести турниров «Большого шлема» и серебряным призером Олимпийских игр в Париже. В минувшем сезоне завоевал восемь различных титулов, благодаря чему вновь возглавил мировой рейтинг. До 2026 г. на Открытом чемпионате Австралии не доходил дальше четвертьфинальной стадии. Победа на этом турнире принесет ему карьерный «Шлем» – остальные ТБШ он уже выигрывал.

Александр Зверев

Действующий финалист Australian Open, занимает третье место в мировом рейтинге. За всю карьеру выиграл 24 турнира ATP в одиночном разряде, включая два Итоговых турнира и семь «Мастерсов». В его копилке также золото Олимпиады в Токио. В минувшем сезоне Зверев завоевал титул на грунтовом «пятисотнике» в Мюнхене.

Личные встречи

Алькарас ведет по личным встречам 8:5. Единственную встречу в 2025 году, в Цинцинатти, выиграл испанец (6:4, 6:3).

Ставки на исход

Эксперты PARI выделили Алькараса явным фаворитом противостояния. Коэффициент на его проход составляет 1,18. Успех Зверева оценивается в 4,80.

Ставки на тоталы

Минимальное количество геймов в БК PARI для ставки на тотал составляет 34,5. За ТБ дают коэффициент 1,65, ТМ - 2,10.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АлькарасаПобеда ЗвереваТБ (33,5)ТМ (33,5)
PARI1,184,801,652,10

Прогноз и ставка

Зверев уже побеждал Алькараса на Australian Open, но было это в 2024 г. В том же году ему удалось обыграть испанца на Итоговом в зале – в наименее удобных для Алькараса условиях. В последнее время их пути пересекались редко, в том числе потому, что Зверев, занимая третью строчку мирового рейтинга, редко проходит в финалы важнейших турниров.

Немца часто упрекают в том, что он не пользуется своими шансами. Но в этот раз Алькарас, судя по его высочайшему уровню игры, не намерен давать шансов оппоненту. Сам Зверев смотрится в этом году менее уверенно, чем на прошлом АО. В частности, он испытал серьезные проблемы в игре против 25-й ракетки мира Тьена. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу Алькараса в трех сетах.

