Екатерина Александрова – Магда Линетт, 17 февраля: прогноз на второй круг турнира в Дубае

Сумеет ли россиянка без проблем пробиться в третий круг?
Валентин Васильев

Вторая ракетка России Екатерина Александрова сыграет против польки Магды Линетт во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае. История противостояния между теннисистками складывается не в пользу уроженки Челябинска. Правы ли букмекеры, предлагая за Александрову столь низкий коэффициент?

Дата / Время: 17.02.2026, не ранее 10:00 по московскому времени

Арена: 

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Екатерина Александрова (31 год, 12-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Магда Линетт (Польша) –

Магда Линетт (34 года, 50-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Лулу Сан (Австралия) – 4:6, 6:4, 6:1
  • 2-й круг Екатерина Александрова (Россия) –

Екатерина Александрова

Победительница семи турниров на уровне WTA, пять из которых - в одиночном разряде. В 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России. В нынешней кампании 31-летняя спортсменка одержала четыре победы и потерпела пять поражений во всех турнирах. В прошлом году мгновенно покинула соревнования в Дубае, уступив соотечественнице Веронике Кудерметовой.

Магда Линетт

За карьеру выиграла пять турниров WTA. Лучшим достижением польки на «Больших шлемах» является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2023 году. На пике карьеры занимала 19-ю строчку в мировой классификации. В текущем сезоне одержала восемь побед при четырех неудачах. 

Личные встречи

Россиянка уступает в очных противостояниях со счетом 2-4. В последний раз Александрова обыгрывала польку в январе 2024 года на турнире в Аделаиде.

Ставки на исход

Аналитики склоняются к итоговой победе Александровой, предлагая за нее коэффициент 1,40. Успех польки оценивается в 2,95 в линии PARI.

Ставки на тоталы

Эксперты PARI допускают, что в предстоящем матче теннисистки разыграют немалое количество геймов. На ТБ (20,5) коэффициент составляет 1,72, на ТМ (20,5) - 2,00.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АлександровойПобеда ЛинеттТБ (20,5)ТМ (20,5)
PARI1,402,951,722,00

Прогноз и ставка

Александрова на этой неделе потеряла место в первой десятке мирового рейтинга. Подобное не должно удивлять, поскольку Екатерина все никак не может обрести стабильность в 2026 году. Ранее россиянка не смогла преодолеть второй круг «тысячника» в Дохе, взяв у Остапенко всего шесть геймов.

Линетт – опытный боец WTA-тура. В свои 34 года представительница Польши успела одержать уже восемь побед в начавшемся сезоне. В частности, Магда дошла до третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Считаем, что букмекеры несколько недооценили шансы Линетт. Во-первых, на ее стороне преимущество в личных встречах. Кроме того, она успела размяться на местных кортах, обыграв в первом раунде австралийку Сан. Предположим, что Линетт удержит плюсовую фору (3,5) за коэффициент 1,92.

