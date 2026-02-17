Екатерина Александрова – Магда Линетт, 17 февраля: прогноз на второй круг турнира в Дубае

Александрова на этой неделе потеряла место в первой десятке мирового рейтинга. Подобное не должно удивлять, поскольку Екатерина все никак не может обрести стабильность в 2026 году. Ранее россиянка не смогла преодолеть второй круг «тысячника» в Дохе, взяв у Остапенко всего шесть геймов.

Линетт – опытный боец WTA-тура. В свои 34 года представительница Польши успела одержать уже восемь побед в начавшемся сезоне. В частности, Магда дошла до третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Считаем, что букмекеры несколько недооценили шансы Линетт. Во-первых, на ее стороне преимущество в личных встречах. Кроме того, она успела размяться на местных кортах, обыграв в первом раунде австралийку Сан. Предположим, что Линетт удержит плюсовую фору (3,5) за коэффициент 1,92.