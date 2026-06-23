Екатерина Александрова – Мирра Андреева, 24 июня: прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге

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Россиянка Мирра Андреева откроет травяной сезон на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге. Она автоматически вышла во второй круг, где встретится с Екатериной Александровой. Сумеет ли чемпионка «Ролан Гаррос» обыграть соотечественницу?
Дата / Время: 24.06.2026, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: TC Bad Homburg, Центральный корт (Бад-Хомбург, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Екатерина Александрова (31 год, 19-я ракетка мира)
Мирра Андреева (19 лет, 5-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с японкой Наоми Осакой
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе два травяных. В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Абу-Даби. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала восемь побед при 15 поражениях. На турнире в Берлине лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертьфинала.
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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. На уровне WTA выиграла шесть одиночных турниров, но ни одного травяного. В 2026 г. на харде взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила на «Ролан Гаррос» и в Линце, дошла до финала в Мадриде и полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 36 побед при девяти поражениях. На турнире в Бад-Хомбурге лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до четвертьфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели один очный матч. В прошлом сезоне на грунтовом турнире в Штутгарте Александрова выиграла со счетом 6:3, 6:2.
Букмекеры считают Андрееву явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,38 на её победу и 3,05 на успех Александровой.
Единственный очный матч спортсменок продлился 17 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,81 на ТБ (20,5) и 1,99 на ТМ (2-,5).
У Александровой продолжается довольно тяжелый сезон. После финала в Абу-Даби наступила черная полоса, лишь с началось травяного сезона удалось прервать серию поражений. Но важно, что россиянка находится в лучшем соревновательном тонусе относительно своей более молодой соотечественницы.
Андреева взяла паузу после триумфа на «Ролан Гаррос», поэтому ей наверняка потребуется время, чтобы адаптироваться к турнирному ритму на новом покрытии. В таких условиях опыт Александровой должен помочь ей навязать достойную борьбу. Рискнем предположить, что соперницы разменяют пару десятков геймов.