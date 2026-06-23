Екатерина Александрова – Мирра Андреева, 24 июня: прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Мирра Андреева откроет травяной сезон на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге. Она автоматически вышла во второй круг, где встретится с Екатериной Александровой. Сумеет ли чемпионка «Ролан Гаррос» обыграть соотечественницу?

Дата / Время: 24.06.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: TC Bad Homburg, Центральный корт (Бад-Хомбург, Германия)