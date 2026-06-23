Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЕкатерина Александрова – Мирра Андреева, 24 июня: прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге

Екатерина Александрова – Мирра Андреева, 24 июня: прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге

Обновлено:
Чемпионка «Ролан Гаррос» открывает травяной сезон
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Екатерина Александрова
  • Мирра Андреева
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Россиянка Мирра Андреева откроет травяной сезон на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге. Она автоматически вышла во второй круг, где встретится с Екатериной Александровой. Сумеет ли чемпионка «Ролан Гаррос» обыграть соотечественницу?

Дата / Время: 24.06.2026, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: TC Bad Homburg, Центральный корт (Бад-Хомбург, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Екатерина Александрова (31 год, 19-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Энн Ли (США) – 6:1, 6:7 (5:7), 6:1

Мирра Андреева (19 лет, 5-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: –

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с японкой Наоми Осакой

Екатерина Александрова

На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе два травяных. В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Абу-Даби. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала восемь побед при 15 поражениях. На турнире в Берлине лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мирра Андреева

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. На уровне WTA выиграла шесть одиночных турниров, но ни одного травяного. В 2026 г. на харде взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила на «Ролан Гаррос» и в Линце, дошла до финала в Мадриде и полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 36 побед при девяти поражениях. На турнире в Бад-Хомбурге лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсменки ранее провели один очный матч. В прошлом сезоне на грунтовом турнире в Штутгарте Александрова выиграла со счетом 6:3, 6:2.

Ставки на исход

Букмекеры считают Андрееву явной фавориткой. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,38 на её победу и 3,05 на успех Александровой.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменок продлился 17 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,81 на ТБ (20,5) и 1,99 на ТМ (2-,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АлександровойПобеда АндреевойТБ (19,5)ТМ (20,5)
WINLINE3,051,381,811,99

Прогноз и ставка

У Александровой продолжается довольно тяжелый сезон. После финала в Абу-Даби наступила черная полоса, лишь с началось травяного сезона удалось прервать серию поражений. Но важно, что россиянка находится в лучшем соревновательном тонусе относительно своей более молодой соотечественницы.

Андреева взяла паузу после триумфа на «Ролан Гаррос», поэтому ей наверняка потребуется время, чтобы адаптироваться к турнирному ритму на новом покрытии. В таких условиях опыт Александровой должен помочь ей навязать достойную борьбу. Рискнем предположить, что соперницы разменяют пару десятков геймов.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading