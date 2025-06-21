Екатерина Александрова — Белинда Бенчич, 22 июня: прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге

Партнерский проект
22 июня в рамках первого круга травяного турнира в немецком Бад-Хомбурге скрестят ракетки россиянка Екатерина Александрова и швейцарка Белинда Бенчич. У соперниц примерно равный баланс в личных встреч, но фаворитом предстоящего поединка на этот раз является Катя. Присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Дата / Время: 22.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Бад-Хомбург» (Бад-Хомбург, Германия)
Прямая трансляция: Следить за ходом игры можно по текстовым трансляциям на различных спортивных порталах и на платформах некоторых официальных букмекеров.
Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. В продолжающемся сезоне в 35 матчах одержала 23 победы при 12 проигрышах. Чемпионка турни ра в Линце (хард). Полуфиналистка июньского турнира в Хертогенбосхе (трава), турниров в Штутгарте (грунт), Чарльстоне (грунт), Дохе (хард). На Australian Open проиграла во втором круге второй ракетке турнира - Эмме Наварро. На «Ролан Гаррос» дошла до четвертого круга, в котором уступила второму номеру посева - Кори Гауфф.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде. Наивысшее место в мировом рейтинге - 4. Победительница девяти турниров WTA в одиночном разряде. В текущем сезоне выигрывала в финале турнира в Абу-Даби (хард). Играла в четвертьфинале Индиан-Уэллса (хард). На Australian Open дошла до 4-го круга.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Встреча в Бад-Хомбурге станет уже восьмой в истории противостояния теннисисток. Четыре победы на счету швейцарки, три у Екатерины. Последний на данный момент матч между спортсменками состоялся в 2023 году в четвертьфинале турнира в Чарльстоне. Тогда победу праздновала Белинда, добившаяся успеха в двух сетах.
Эксперты явным фаворитом встречи называют россиянку. PARI оценивает вероятность победы Александровой довольно скромным коэффициентом 1,30. На успех Бенчич можно заключить пари за солидные 3,50.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
БК PARI предлагает коэффициенты 1,80 на ТБ (20,5) и 2,00 на ТМ (20,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI
Бенчич снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы руки, не сыграв ни одного матча. Турнир в Бад-Хомбурге будет первым для швейцарской спортсменки после лечения и восстановления. Игровой практики у Белинды не было примерно полтора месяца.
Соперница в первом после возвращения матча Бенчич досталась не самая простая. Пусть статистика лишних встреч с Александровой самую малость в пользу швейцарки, Екатерина явно находится в отменной форме. Об этом говорят результаты россиянки на турнире в Хертогенбосхе (травяного), где та дошла до полуфинала. Стоит отметить, что путевка в финал ускользнула от Кати крайне обидно. Тогда Екатерина не использовала огромное количество матчболов и уступила дорогу в титульный матч Элисе Мертенс, которая сама была здорово удивлена такому исходу.
Во встрече толь вернувшейся на корт после травмы Бенчич и явно находящейся на подъеме Александровой выбирать победителя долго не приходится. На бумаге россиянка выглядит записным фаворитом. Имеющиеся вводные дают основания предположить, что Екатерина должна побеждать весьма уверенно. Рискнем и возьмем фору в 4,5 сета. Букмекер гарантированно удвоит номинал ставки на такой исход.