Екатерина Александрова — Белинда Бенчич, 22 июня: прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге

22 июня в рамках первого круга травяного турнира в немецком Бад-Хомбурге скрестят ракетки россиянка Екатерина Александрова и швейцарка Белинда Бенчич. У соперниц примерно равный баланс в личных встреч, но фаворитом предстоящего поединка на этот раз является Катя. Присматриваемся к привлекательным котировкам в линиях букмекеров.

Дата / Время: 22.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бад-Хомбург» (Бад-Хомбург, Германия)

Прямая трансляция: Следить за ходом игры можно по текстовым трансляциям на различных спортивных порталах и на платформах некоторых официальных букмекеров.