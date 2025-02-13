Екатерина Александрова — Джессика Пегула, 13 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Дохе

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В четверг, 13 февраля, россиянка Екатерина Александрова сыграет в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в катарской Дохе с американкой Джессикой Пегулой. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?
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Дата / Время: 13.02.2025, 15:30 по московскому времени
Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Grandstand №1 (Доха, Катар)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Екатерина Александрова (30 лет, 26-я ракетка мира)
Джессика Пегула (30 лет, 5-я ракетка мира, 6-й номер посева)
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В нынешнем сезоне взяла титул в Линце, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала восемь побед при трех поражениях. На турнире в Дохе уже показала свой лучший результат.
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница шести турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пяти хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до финала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году на счету Пегулы семь побед при двух поражениях. На турнире в Дохе лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до финала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели два официальных очных матча и обменялись победами. Пегула была сильнее на грунте, Александрова — на харде.
Букмекеры считают Пегулу фавориткой. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,58 на её победу и 2,50 на успех Александровой.
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Последний очный матч спортсменок продлился 33 гейма. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,85 на ТБ (21,5) и 1,95 на ТМ (21,5).
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Александрова удерживает прекрасную форму. После титула в Линце и волевой победы в Дохе над Ариной Соболенко прошлый матч с Элизе Мертенс прошел слишком буднично. Но теперь перед россиянкой вновь очень сложный вызов.
Пегула — опытная и универсальная теннисистка, которая стабильно хороша на харде. Но в Дохе она точно не в идеальной форме. Скорее, в рабочей. А вот Александрова искрит и точно играет на кураже. В нынешних кондициях она точно способна выиграть как минимум сет у американки. К тому же в прошлом сезоне россиянка уже одерживала волевую победу над Пегулой на харде.
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