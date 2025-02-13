Екатерина Александрова — Джессика Пегула, 13 февраля: прогноз на четвертьфинал турнира в Дохе

В четверг, 13 февраля, россиянка Екатерина Александрова сыграет в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в катарской Дохе с американкой Джессикой Пегулой. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 13.02.2025, 15:30 по московскому времени

Арена: «Khalifa International Tennis and Squash Complex», Grandstand №1 (Доха, Катар)