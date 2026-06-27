Алжир – Австрия, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Эти национальные команды попали в группу J. Обе проиграли Аргентине: алжирцы – со счетом 0:3, австрийцы – со счетом 0:2. А вот над Иорданией были одержаны победы. Алжирцы обыграли азиатскую команду со счетом 2:1, австрийцы – со счетом 3:1. Таким образом, в очном матче соперники оспорят итоговую вторую позицию в группе. При этом в случае ничьей обе команды точно выйдут в плей-офф.
После второго тура положение в группе К таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🇦🇷Аргентина
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|2
|🇦🇹Австрия
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|3
|🇩🇿Алжир
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|4
|🇯🇴Иордания
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Сборная Алжира впервые за три цикла пробилась на чемпионат мира. Всего это её пятое попадание на турнир. Прошлая попытка получилась самой удачной – выход в 1/8 финала в Бразилии-2014. После этого алжирцы успели в 2019 г. выиграть Кубок африканских наций. Сейчас это четвертая команда своей конфедерации в рейтинге ФИФА – 28-е место.
На ЧМ-2026 алжирцы стартовали с разгромного поражения от Аргентины – 0:3. Затем была одержана волевая победа над Иорданией – 2:1 благодаря голам Надира Бенбуали и Амина Гуири.
Последние пять матчей сборной Алжира:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2026
|Иордания
1:2
Алжир
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Аргентина
3:0
Алжир
ЧМ-2026
|11.06.2026
|Боливия
0:4
Алжир
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Нидерланды
0:1
Алжир
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Алжир
0:0
Уругвай
Товарищеский матч
Сборная Австрии впервые в XXI веке квалифицировалась на чемпионат мира, причем сделала это напрямую. В середине прошлого столетия она даже попала в число призеров – бронза ЧМ-1954. Прогресс команды в последние годы заметен и на чемпионатах Европы – два подряд выхода в плей-офф. В Лиге наций УЕФА австрийцы не опускались ниже второго дивизиона, а один раз даже пробились в высший. В рейтинге ФИФА они занимают 24-е место.
На ЧМ-2026 австрийцы стартовали с победы над Иорданией со счетом 3:1. По мячу в европейской команде забили Романо Шмид и Марко Арнаутович (с пенальти), также был один автогол. Во втором туре австрийцы уступили Аргентине со счетом 0:2.
Последние пять матчей сборной Австрии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2026
|Аргентина
2:0
Австрия
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Австрия
3:1
Иордания
ЧМ-2026
|01.06.2026
|Австрия
1:0
Тунис
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Австрия
1:0
Южная Корея
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Австрия
5:1
Гана
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Алжир
|0
|0
|1
|0-2
|Австрия
|1
|0
|0
|2-0
Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Алжира и Австрии: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Это не просто тот случай, когда обе команды устраивает ничья. Победа вовсе выведет обладателя второго места в группе на Испанию в 1/16 финала. Итоговая третья позиция в контексте плей-офф может оказаться даже более выгодной. В любом случае букмекеры считают именно ничью самым вероятным исходом. При таком раскладе Австрия останется выше Алжира в таблице.
В данных обстоятельствах рассчитывать на зрелищный и результативный футбол едва ли приходится. Можно использовать вариант ТМ (3) – окажется выигрышным, если команды забьют не больше двух мячей, а при трех голах принесет возврат.
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Сбалансированный. Неудивительно, что классический «низовой» формат идет со слишком низкими коэффициентами для этого пункта. Дополним данный тотал «Двойным шансом» через Австрию. Все-таки общий класс европейской команды выше, поэтому задача по гарантии выхода в плей-офф выглядит реализуемой – напомним, достаточно не проиграть.
Рискованный. Ничья часто скрывается в тени линии на исход, но здесь слишком велик соблазн заиграть именно такой маркет. Сложно придумать матч, в котором данная опция смотрелась бы более органично.
Разумеется, букмекеры мечутся между вариантами 1:1 и 0:0, выбирая наиболее вероятный. Мы здесь не будем романтизировать ситуацию и остановимся на безголевой ничьей за коэффициент 4,40 у БЕТСИТИ.
Ожидаемый счет – 0:0.