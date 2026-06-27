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ГлавнаяПрогнозыАлжир – Австрия, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Алжир – Австрия, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Борьба за второе место в группе
Александр Бокулёв

Алжир – Австрия

Команды

28 июня 2026 (05:00) МСК

Начало

Стадион «Эрроухед» (Канзас-Сити, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Австрии не проиграет + Тотал меньше 2,5
Прогноз

1,65
Коэффициент

PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Алжир – Австрия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Алжир – Австрия

Эти национальные команды попали в группу J. Обе проиграли Аргентине: алжирцы – со счетом 0:3, австрийцы – со счетом 0:2. А вот над Иорданией были одержаны победы. Алжирцы обыграли азиатскую команду со счетом 2:1, австрийцы – со счетом 3:1. Таким образом, в очном матче соперники оспорят итоговую вторую позицию в группе. При этом в случае ничьей обе команды точно выйдут в плей-офф.

Турнирная таблица

После второго тура положение в группе К таково:

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1🇦🇷Аргентина22005-06
2🇦🇹Австрия21013-33
3🇩🇿Алжир21012-43
4🇯🇴Иордания20022-50

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline3,802,093,453,451,31
PARI3,902,143,503,251,35
БЕТСИТИ3,902,083,403,501,30

Алжир

Сборная Алжира впервые за три цикла пробилась на чемпионат мира. Всего это её пятое попадание на турнир. Прошлая попытка получилась самой удачной – выход в 1/8 финала в Бразилии-2014. После этого алжирцы успели в 2019 г. выиграть Кубок африканских наций. Сейчас это четвертая команда своей конфедерации в рейтинге ФИФА – 28-е место. 

На ЧМ-2026 алжирцы стартовали с разгромного поражения от Аргентины – 0:3. Затем была одержана волевая победа над Иорданией – 2:1 благодаря голам Надира Бенбуали и Амина Гуири.

Последние пять матчей сборной Алжира:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2026Иордания

1:2

Алжир

ЧМ-2026

17.06.2026Аргентина

3:0

Алжир

ЧМ-2026

11.06.2026Боливия

0:4

Алжир

Товарищеский матч

03.06.2026Нидерланды

0:1

Алжир

Товарищеский матч

31.03.2026Алжир

0:0

Уругвай

Товарищеский матч

Австрия

Сборная Австрии впервые в XXI веке квалифицировалась на чемпионат мира, причем сделала это напрямую. В середине прошлого столетия она даже попала в число призеров – бронза ЧМ-1954. Прогресс команды в последние годы заметен и на чемпионатах Европы – два подряд выхода в плей-офф. В Лиге наций УЕФА австрийцы не опускались ниже второго дивизиона, а один раз даже пробились в высший. В рейтинге ФИФА они занимают 24-е место.

На ЧМ-2026 австрийцы стартовали с победы над Иорданией со счетом 3:1. По мячу в европейской команде забили Романо Шмид и Марко Арнаутович (с пенальти), также был один автогол. Во втором туре австрийцы уступили Аргентине со счетом 0:2.

Последние пять матчей сборной Австрии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.06.2026Аргентина

2:0

Австрия

ЧМ-2026

17.06.2026Австрия

3:1

Иордания

ЧМ-2026

01.06.2026Австрия

1:0

Тунис

Товарищеский матч

31.03.2026Австрия

1:0

Южная Корея

Товарищеский матч

27.03.2026Австрия

5:1

Гана

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Алжир0010-2
Австрия1002-0

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Алжира и Австрии: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Это не просто тот случай, когда обе команды устраивает ничья. Победа вовсе выведет обладателя второго места в группе на Испанию в 1/16 финала. Итоговая третья позиция в контексте плей-офф может оказаться даже более выгодной. В любом случае букмекеры считают именно ничью самым вероятным исходом. При таком раскладе Австрия останется выше Алжира в таблице.

В данных обстоятельствах рассчитывать на зрелищный и результативный футбол едва ли приходится. Можно использовать вариант ТМ (3) – окажется выигрышным, если команды забьют не больше двух мячей, а при трех голах принесет возврат.

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Сбалансированный. Неудивительно, что классический «низовой» формат идет со слишком низкими коэффициентами для этого пункта. Дополним данный тотал «Двойным шансом» через Австрию. Все-таки общий класс европейской команды выше, поэтому задача по гарантии выхода в плей-офф выглядит реализуемой – напомним, достаточно не проиграть.

Рискованный. Ничья часто скрывается в тени линии на исход, но здесь слишком велик соблазн заиграть именно такой маркет. Сложно придумать матч, в котором данная опция смотрелась бы более органично.

Прогноз на точный счет

Разумеется, букмекеры мечутся между вариантами 1:1 и 0:0, выбирая наиболее вероятный. Мы здесь не будем романтизировать ситуацию и остановимся на безголевой ничьей за коэффициент 4,40 у БЕТСИТИ.

Ожидаемый счет – 0:0.

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