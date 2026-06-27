Алжир – Австрия, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Алжира и Австрии: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Это не просто тот случай, когда обе команды устраивает ничья. Победа вовсе выведет обладателя второго места в группе на Испанию в 1/16 финала. Итоговая третья позиция в контексте плей-офф может оказаться даже более выгодной. В любом случае букмекеры считают именно ничью самым вероятным исходом. При таком раскладе Австрия останется выше Алжира в таблице.

В данных обстоятельствах рассчитывать на зрелищный и результативный футбол едва ли приходится. Можно использовать вариант ТМ (3) – окажется выигрышным, если команды забьют не больше двух мячей, а при трех голах принесет возврат.

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Сбалансированный. Неудивительно, что классический «низовой» формат идет со слишком низкими коэффициентами для этого пункта. Дополним данный тотал «Двойным шансом» через Австрию. Все-таки общий класс европейской команды выше, поэтому задача по гарантии выхода в плей-офф выглядит реализуемой – напомним, достаточно не проиграть.

Рискованный. Ничья часто скрывается в тени линии на исход, но здесь слишком велик соблазн заиграть именно такой маркет. Сложно придумать матч, в котором данная опция смотрелась бы более органично.