АЗ Алкмар - Галатасарай, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
13 февраля, будут сыграны первые стыковые матчи Лиги Европы. Довольно многообещающей в плане результативности и накала представляется встреча «Аз Алкмара» и «Галатасарая». Оцениваем шансы соперников до стартового свистка.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«АЗ Алкмар» (Нидерланды)
13.02.2025, Чт
23:00 МСК
«Галатасарай» (Турция)
|П1 - 2.55
Турнир: Лига Европы УЕФА, первый стыковой матч
Стадион: «АФАС» (Алкмар, Нидерланды)
Главный арбитр: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«АЗ Алкмар»
|0
|1
|0
|1-1
|«Галатасарай»
|0
|1
|0
|1-1
Последние пять игр «АЗ Алкмар»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.02.2025
|«АЗ Алкмар»
|2:0
|«Зволле»
|Эредивизия
|06.02.2025
|«АЗ Алкмар»
3:1
«Квик Бойс»
Кубок Нидерландов
|02.02.2025
|«Виллем II»
|0:2
|«АЗ Алкмар»
|Эредивизия
|30.01.2025
|«Ференцварош»
4:3
«АЗ Алкмар»
Лига Европы
|26.01.2025
|«АЗ Алкмар»
1:2
«Спарта»
Эредивизия
Последние пять матчей «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.02.2025
|«Газиантеп»
|0:1
|«Галатасарай»
|Суперлига
|30.01.2025
|«Аякс»
|2:1
|«Галатасарай»
|Лига Европы
|25.01.2025
|«Галатасарай»
|1:0
|«Коньяспор»
|Суперлига
|21.01.2025
|«Галатасарай»
|3:3
|«Динамо Киев»
|Лига Европы
|17.01.2025
|«Хатайпор»
|1:1
|«Галатасарай»
|Суперлига
Последний матч «АЗ Алкмара» и «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.11.2024
|«АЗ Алкмар»
|1:1
|«Галатасарай»
|Лига Европы
Каждый из соперников умеет играть в атаку, но демонстрирует это умение преимущественно на своем поле. Скорее всего «Галатасарай», держа в голове ответную домашнюю встречу, постарается сыграть максимально строго в обороне. А вот хозяева поля будут обязаны идти вперед.
Силы и потенциал противников примерно равны. Маятник может качнуться в сторону каждой из команд. Не станем гадать над именем победителя, а сделаем осторожную и довольно легко читаемую ставку на то, что каждый из соперников сможет в этой встрече отличиться хотя бы по разу.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«АЗ Алкмар»: Садик, Маикума, Мердинк, Ван Боммел (все - травма)
«Галатасарай»: Икарди (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «АЗ Алкмар» - «Галатасарай»:
|Позиция
|«АЗ Алкмар»
|«Галатасарай»
|Позиция
|Вратарь
|1. Овусу-Одуро
|1. Муслера
|Вратарь
|Защитник
|30. Касиус
|23. Айхан
|Защитник
|Защитник
|5. Пенетра
|6. Санчес
|Защитник
|Защитник
|3. Гус
|42. Бардакджи
|Защитник
|Защитник
|18. Вольфе
|4. Якобс
|Защитник
|Полузащитник
|6. Копмейнерс
|34. Торрейра
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Класи
|18. Кутлу
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мейнанс
|10. Мертенс
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Ладхо
|11. Акгюн
|Нападающий
|Нападающий
|17. Аддай
|53. Йылмаз
|Нападающий
|Нападающий
|9. Пэрротт
|45. Осимхен
|Нападающий
|Главный тренер
|Мартен Мартенс
|Окан Бурук
|Главный тренер
Наиболее вероятным исходом аналитики называют ничью 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена букмекером на 9.00. Угаданная победа хозяев со счетом 2:1 котируется за 10.00. Поставить на безголевую ничью можно за 11.00.
На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.
Тройка фаворитов первенства от PARI выглядит так:
«Манчестер Юнайтед» - 5.50
«Тоттенхэм» и «Атлетик» - по 6.00
«Лацио» - 8.50
Партнерский проект