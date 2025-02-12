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12 февраля 14:46ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

АЗ Алкмар - Галатасарай, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Шансы соперников абсолютно равны
Руслан Ипполитов

13 февраля, будут сыграны первые стыковые матчи Лиги Европы. Довольно многообещающей в плане результативности и накала представляется встреча «Аз Алкмара» и «Галатасарая». Оцениваем шансы соперников до стартового свистка.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«АЗ Алкмар» (Нидерланды)

13.02.2025, Чт

23:00 МСК

 «Галатасарай» (Турция)

П1 - 2.55

Х - 3.75

П2 - 2.55

Турнир: Лига Европы УЕФА, первый стыковой матч

Стадион: «АФАС» (Алкмар, Нидерланды)

Главный арбитр: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«АЗ Алкмар»0101-1
«Галатасарай»0101-1

Последние пять игр «АЗ Алкмар»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025«АЗ Алкмар»2:0«Зволле»Эредивизия
06.02.2025«АЗ Алкмар»

3:1

«Квик Бойс»

Кубок Нидерландов

02.02.2025«Виллем II»0:2«АЗ Алкмар»Эредивизия
30.01.2025«Ференцварош»

4:3

«АЗ Алкмар»

Лига Европы

26.01.2025«АЗ Алкмар»

1:2

«Спарта»

Эредивизия

Последние пять матчей «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.02.2025«Газиантеп»0:1«Галатасарай»Суперлига
30.01.2025«Аякс»2:1«Галатасарай»Лига Европы
25.01.2025«Галатасарай»1:0«Коньяспор»Суперлига
21.01.2025«Галатасарай»3:3«Динамо Киев»Лига Европы
17.01.2025«Хатайпор»1:1«Галатасарай»Суперлига

Последний матч «АЗ Алкмара» и «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.11.2024«АЗ Алкмар»1:1«Галатасарай»Лига Европы

Прогноз на матч

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Каждый из соперников умеет играть в атаку, но демонстрирует это умение преимущественно на своем поле. Скорее всего «Галатасарай», держа в голове ответную домашнюю встречу, постарается сыграть максимально строго в обороне. А вот хозяева поля будут обязаны идти вперед.

Силы и потенциал противников примерно равны. Маятник может качнуться в сторону каждой из команд. Не станем гадать над именем победителя, а сделаем осторожную и довольно легко читаемую ставку на то, что каждый из соперников сможет в этой встрече отличиться хотя бы по разу. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти трансляции можно на сайтах букмекеров и спортивных медиа. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«АЗ Алкмар»: Садик, Маикума, Мердинк, Ван Боммел (все - травма)

«Галатасарай»: Икарди (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «АЗ Алкмар» - «Галатасарай»:

Позиция«АЗ Алкмар»«Галатасарай»Позиция
Вратарь1. Овусу-Одуро1. МуслераВратарь
Защитник30. Касиус23. АйханЗащитник
Защитник5. Пенетра6. СанчесЗащитник
Защитник3. Гус42. БардакджиЗащитник
Защитник18. Вольфе4. ЯкобсЗащитник
Полузащитник 6. Копмейнерс34. ТоррейраПолузащитник 
Полузащитник 8. Класи18. КутлуПолузащитник 
Полузащитник10. Мейнанс10. МертенсПолузащитник
Нападающий23. Ладхо11. АкгюнНападающий
Нападающий17. Аддай53. ЙылмазНападающий
Нападающий9. Пэрротт45. ОсимхенНападающий
Главный тренерМартен МартенсОкан БурукГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI предлагают довольно щедрые коэффициенты на победу каждой из команд. И на выигрыш гостей, и на успех хозяев поля можно поставить за 2.55. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.75.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «АЗ Алкмар» - «Галатасарай»?

Наиболее вероятным исходом аналитики называют ничью 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена букмекером на 9.00. Угаданная победа хозяев со счетом 2:1 котируется за 10.00. Поставить на безголевую ничью можно за 11.00. 

Где бесплатно смотреть матч «АЗ Алкмар» - «Галатасарай»?

На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка фаворитов первенства от PARI выглядит так:

«Манчестер Юнайтед» - 5.50

«Тоттенхэм» и «Атлетик» - по 6.00

«Лацио» - 8.50

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