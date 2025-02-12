АЗ Алкмар - Галатасарай, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Каждый из соперников умеет играть в атаку, но демонстрирует это умение преимущественно на своем поле. Скорее всего «Галатасарай», держа в голове ответную домашнюю встречу, постарается сыграть максимально строго в обороне. А вот хозяева поля будут обязаны идти вперед.

Силы и потенциал противников примерно равны. Маятник может качнуться в сторону каждой из команд. Не станем гадать над именем победителя, а сделаем осторожную и довольно легко читаемую ставку на то, что каждый из соперников сможет в этой встрече отличиться хотя бы по разу.