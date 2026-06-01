Мирра Андреева – Сорана Кырстя, 2 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Во вторник, 2 июня, Мирра Андреева поборется за путевку в полуфинал «Ролан Гаррос». Соперницей первой ракетки России будет румынка Сорана Кырстя, которая ранее анонсировала завершение карьеры по окончании сезона. Чем завершится их противостояние?
Дата / Время: 02.05.2026, 12:00 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Мирра Андреева (19 лет, 8-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Сорана Кырстя (36 лет, 18-я ракетка мира, 18-й номер посева)
Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 7) – Марта Костюк (Украина, 15)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила в Линце, дошла до финала в Мадриде и полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 33 победы при девяти поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2024 г., когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.
Выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде, в том числе один грунтовый. В нынешнем сезоне стала чемпионкой хардовых соревнований в Клуж-Напоке. На грунтовых турнирах в Руане и Риме дошла до полуфинала, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2026 г. одержала 31 победу при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2009 г. В прошлом сезоне пропустила этот турнир.
Спортсменки ранее провели один официальный очный матч. На грунтовом турнире в Линце в нынешнем сезоне Андреева выиграла со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.
Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,53 на её победу и 2,50 на успех Кырсти.
Единственный очный матч спортсменок продлился 31 гейм. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,76 на ТБ (21,5) и 2,04 на ТМ (21,5).
Кырстя анонсировала уход из спорта, но в нынешнем сезоне выиграла четвертый личный титул, установила собственный рекорд в мировом рейтинге и показала высокие результаты на еще нескольких турнирах. Теперь на «Ролан Гаррос» она повторила своё лучшее достижение 17-летней давности.
В общем, недооценивать румынку точно не стоит. Тем более что она в первых трех матчах на нынешнем турнире разгромила соперниц, суммарно отдав семь геймов. Заметные трудности возникли только в прошлой встрече, но и там Кырстя обошлась без потери сета.
Впрочем, Андреева умеет хорошо справляться с агрессивными соперницами. В недавнем очном матче с Кырстей ей сначала было тяжело, но затем россиянка приспособилась к интенсивному стилю оппонентки и уверенно выиграла решающий сет.
Так что Андреева ожидаемо идет фавориткой, хотя встреча вряд ли будет простой. Вполне возможен как раз сценарий Линца с тремя сетами. И с учетом коэффициентов видим смысл заиграть плюсовую фору через Кырстю.