Мирра Андреева – Сорана Кырстя, 2 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Кырстя анонсировала уход из спорта, но в нынешнем сезоне выиграла четвертый личный титул, установила собственный рекорд в мировом рейтинге и показала высокие результаты на еще нескольких турнирах. Теперь на «Ролан Гаррос» она повторила своё лучшее достижение 17-летней давности.

В общем, недооценивать румынку точно не стоит. Тем более что она в первых трех матчах на нынешнем турнире разгромила соперниц, суммарно отдав семь геймов. Заметные трудности возникли только в прошлой встрече, но и там Кырстя обошлась без потери сета.

Впрочем, Андреева умеет хорошо справляться с агрессивными соперницами. В недавнем очном матче с Кырстей ей сначала было тяжело, но затем россиянка приспособилась к интенсивному стилю оппонентки и уверенно выиграла решающий сет.

Так что Андреева ожидаемо идет фавориткой, хотя встреча вряд ли будет простой. Вполне возможен как раз сценарий Линца с тремя сетами. И с учетом коэффициентов видим смысл заиграть плюсовую фору через Кырстю.