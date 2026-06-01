Элина Свитолина – Марта Костюк, 2 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

В нынешнем сезоне эта афиша вполне подошла бы и финалу «Ролан Гаррос». Обе украинки великолепны на грунте и выиграли по «тысячнику». Костюк вовсе одержала уже 16 побед подряд.

Соотечественницы пребывают в великолепной форме, но букмекеры все-таки отдают предпочтение более молодой спортсменки. Вероятно, это связано с меньшими потерями в сетке, так как Костюк проиграла лишь один сет, а в последнем матче смяла саму Игу Швёнтек.

Свитолина же дважды победила после потери сета. Но это лишний раз доказало, что украинка обладает образцовой психологической устойчивостью. Свитолина бесподобно сочетает эмоциональную силу, опыт и технические навыки. Это позволяет ей оставаться одной из самых стабильных и сбалансированных теннисисток тура.

Резюмируя, ожидаем красивую и конкурентную игру. Едва ли это будет односторонний матч, поэтому с учетом коэффициентов попробуем плюсовую фору через Свитолину.