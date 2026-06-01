Элина Свитолина – Марта Костюк, 2 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Партнерский проект
Марта Костюк стала третьей представительницей Украины, которая дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Из женщин это ранее удавалось только Элине Свитолиной. Именно эти две соотечественницы и оспорят путевку в полуфинал в очном матче. Чем завершится историческое противостояние?
Дата / Время: 02.05.2026, не ранее 13:30 по московскому времени
Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Элина Свитолина (31 год, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Марта Костюк (23 года, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Мирра Андреева (Россия, 8) – Сорана Кырстя (Румыния, 18)
Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 20 турниров WTA, в том числе восьми грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Риме, а на харде – в Окленде. На Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Штутгарте дошла до полуфинала, в Дубае – до финала. Всего в 2026 г. одержала 32 победы при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» повторила свой лучший результат, ранее показанный пять раз, в том числе в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде, в Руане-2026 и Мадриде-2026 на грунте. В нынешнем сезоне также дошла до финала в Брисбене, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 21 победу при четырех поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели два официальных очных матча на харде. На Australian Open в 2018 г. победила Свитолина, а Костюк взяла реванш в Торонто-2024.
Букмекеры считают фавориткой более молодую украинку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,78 на победу Костюк и 2,02 на успех Свитолиной.
Последний очный матч спортсменок продлился 24 гейма. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 2,00 на ТБ (22,5) и 1,80 на ТМ (22,5).
В нынешнем сезоне эта афиша вполне подошла бы и финалу «Ролан Гаррос». Обе украинки великолепны на грунте и выиграли по «тысячнику». Костюк вовсе одержала уже 16 побед подряд.
Соотечественницы пребывают в великолепной форме, но букмекеры все-таки отдают предпочтение более молодой спортсменки. Вероятно, это связано с меньшими потерями в сетке, так как Костюк проиграла лишь один сет, а в последнем матче смяла саму Игу Швёнтек.
Свитолина же дважды победила после потери сета. Но это лишний раз доказало, что украинка обладает образцовой психологической устойчивостью. Свитолина бесподобно сочетает эмоциональную силу, опыт и технические навыки. Это позволяет ей оставаться одной из самых стабильных и сбалансированных теннисисток тура.
Резюмируя, ожидаем красивую и конкурентную игру. Едва ли это будет односторонний матч, поэтому с учетом коэффициентов попробуем плюсовую фору через Свитолину.