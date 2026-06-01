Элина Свитолина – Марта Костюк, 2 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Первый украинский четвертьфинал в истории турниров «Большого шлема»
Марта Костюк стала третьей представительницей Украины, которая дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Из женщин это ранее удавалось только Элине Свитолиной. Именно эти две соотечественницы и оспорят путевку в полуфинал в очном матче. Чем завершится историческое противостояние?

Дата / Время: 02.05.2026, не ранее 13:30 по московскому времени

Арена: «Ролан Гаррос», корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Элина Свитолина (31 год, 7-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: Анна Бондарь (Венгрия) – 3:6, 6:1, 7:6 (10:3)
  • 2-й круг: Кейтлин Кеведо (Испания) – 6:0, 6:4
  • 3-й круг: Тамара Корпач (Германия) – 6:2, 6:3
  • 4-й круг: Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – 4:6, 6:4, 6:0

Марта Костюк (23 года, 15-я ракетка мира, 15-й номер посева)

  • 1-й круг: Оксана Селехметьева (Испания) – 6:2, 6:3
  • 2-й круг: Кэти Волынец (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Виктория Голубич (Швейцария) – 6:4, 6:3
  • 4-й круг: Ига Швёнтек (Польша, 3) – 7:5, 6:1

Победительница этого матча в полуфинале встретится с сильнейшей из пары Мирра Андреева (Россия, 8) – Сорана Кырстя (Румыния, 18)

Элина Свитолина

Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 20 турниров WTA, в том числе восьми грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Риме, а на харде – в Окленде. На Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Штутгарте дошла до полуфинала, в Дубае – до финала. Всего в 2026 г. одержала 32 победы при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» повторила свой лучший результат, ранее показанный пять раз, в том числе в прошлом сезоне.

Марта Костюк

Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде, в Руане-2026 и Мадриде-2026 на грунте. В нынешнем сезоне также дошла до финала в Брисбене, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 21 победу при четырех поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели два официальных очных матча на харде. На Australian Open в 2018 г. победила Свитолина, а Костюк взяла реванш в Торонто-2024.

Ставки на исход

Букмекеры считают фавориткой более молодую украинку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,78 на победу Костюк и 2,02 на успех Свитолиной.

Ставки на тоталы

Последний очный матч спортсменок продлился 24 гейма. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 2,00 на ТБ (22,5) и 1,80 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СвитолинойПобеда КостюкТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,021,782,001,80

Прогноз и ставка

В нынешнем сезоне эта афиша вполне подошла бы и финалу «Ролан Гаррос». Обе украинки великолепны на грунте и выиграли по «тысячнику». Костюк вовсе одержала уже 16 побед подряд.

Соотечественницы пребывают в великолепной форме, но букмекеры все-таки отдают предпочтение более молодой спортсменки. Вероятно, это связано с меньшими потерями в сетке, так как Костюк проиграла лишь один сет, а в последнем матче смяла саму Игу Швёнтек.

Свитолина же дважды победила после потери сета. Но это лишний раз доказало, что украинка обладает образцовой психологической устойчивостью. Свитолина бесподобно сочетает эмоциональную силу, опыт и технические навыки. Это позволяет ей оставаться одной из самых стабильных и сбалансированных теннисисток тура.

Резюмируя, ожидаем красивую и конкурентную игру. Едва ли это будет односторонний матч, поэтому с учетом коэффициентов попробуем плюсовую фору через Свитолину.

