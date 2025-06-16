Мирра Андреева — Магдалена Фрех, 16 июня: прогноз на матч турнира в Берлине

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Россиянка Мирра Андреева откроет травяной сезон турниром категории WTA 500 в Берлине. Сумеет ли первая ракетка страны в стартовом круге обыграть польку Магдалену Фрех?
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Дата / Время: 16.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: Теннисный клуб «Рот-Вайс» (Берлин, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Победительница этого матча встретится во втором круге с сильнейшей из пары Аманда Анисимова (США) — Бьянка Андрееску (Канада)
18 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 31 победу при восьми поражениях. В турнире в Берлине участвует впервые.
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27 лет, 24-я ракетка мира
Выиграла один турнир WTA — в прошлом году на харде в Запопане. В нынешнем сезоне не доходила дальше третьего круга ни на одних соревнованиях. На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — во втором. Всего в 2025 году одержала семь побед при 15 поражениях. На турнире в Берлине ранее выступала только в 2021-м и вылетела в первом круге.
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Соперницы провели два официальных очных матча, оба в нынешнем сезоне. На харде Андреева выиграла в трех сетах, на грунте — в двух.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,15 на её победу и 5,50 на успех польки.
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Оба очных матча спортсменок продлились минимум 21 гейм.. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,89 на ТБ (19,5) и 1,91 на ТМ (19,5).
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В нынешнем сезоне Андреева уже дважды обыгрывала Фрех, и мало сомнений в том, что такой расклад повторится. Всё-таки базово россиянка сильнее соперницы, да и результаты польки в 2025 году выглядят стабильно, но отнюдь не впечатляюще.
Однако Андреева только открывает травяной сезон, и ей в любом случае потребуется время на адаптацию к новому покрытию на соревновательном уровне. Фрех же уже выступила на траве — пусть и в одну калитку проиграла в первом же матче Шнайдер.
Учитывая, что полька в обоих очных матчах с Андреевой, всё-таки навязывала борьбу, не ждем разгром и в этом раз. Пробуем заиграть плюсовую фору через Фрех.