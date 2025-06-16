Мирра Андреева — Магдалена Фрех, 16 июня: прогноз на матч турнира в Берлине

В нынешнем сезоне Андреева уже дважды обыгрывала Фрех, и мало сомнений в том, что такой расклад повторится. Всё-таки базово россиянка сильнее соперницы, да и результаты польки в 2025 году выглядят стабильно, но отнюдь не впечатляюще.

Однако Андреева только открывает травяной сезон, и ей в любом случае потребуется время на адаптацию к новому покрытию на соревновательном уровне. Фрех же уже выступила на траве — пусть и в одну калитку проиграла в первом же матче Шнайдер.

Учитывая, что полька в обоих очных матчах с Андреевой, всё-таки навязывала борьбу, не ждем разгром и в этом раз. Пробуем заиграть плюсовую фору через Фрех.