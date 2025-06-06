Мирра Андреева — Дарья Касаткина, 2 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

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В понедельник, 2 июня, в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года встретятся россиянка Мирра Андреева и австралийка Дарья Касаткина. Кто победит в противостоянии бывших соотечественниц, которых связывают дружеские отношения?
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Дата / Время: 02.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Мирра Андреева (18 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Дарья Касаткина (28 лет, 17-я ракетка мира, 17-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Лоис Буассон (Франция) — Джессика Пегула (США, 3)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 30 побед при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до полуфинала.
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Бывшая представительница России, с апреля выступает за Австралию. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Аделаиде (хард), на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в 2025 году одержала 14 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Единственный официальный очный матч спортсменки провели в финале хардового турнира в Нинбо в прошлом сезоне. Тогда Касаткина выиграла со счетом 6:0, 4:6, 6:4.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,24 на её победу и 4,10 на успех австралийки.
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Единственный очный матч спортсменок продлился 26 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,81 на ТБ (19,5) и 2,01 на ТМ (19,5).
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Обе спортсменки двигаются по нарастающей на нынешнем «Ролан Гаррос». Ошибок становится меньше, качество игры улучшается. Но если Касаткина в первом круге уступила один сет Синяковой, то Андреева одержала три «сухие» победы.
Базово на данном этапе карьеры россиянка выглядит сильнее, но представительница Австралии гораздо опытнее и порой умело использует этот фактор. При этом Андреева действует на корте агрессивно и предпочитает быстро захватывать инициативу, но Касаткина от обороны играет качественно, так что данный сценарий вполне может ей подойти.
Резюмируя, не ждем односторонний матч и полагаем, что австралийка как минимум эпизодически сможет навязать серьезную борьбу. С учетом коэффициентов пробуем ставку на ТБ (18,5).