Мирра Андреева — Дарья Касаткина, 2 июня: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Обе спортсменки двигаются по нарастающей на нынешнем «Ролан Гаррос». Ошибок становится меньше, качество игры улучшается. Но если Касаткина в первом круге уступила один сет Синяковой, то Андреева одержала три «сухие» победы.

Базово на данном этапе карьеры россиянка выглядит сильнее, но представительница Австралии гораздо опытнее и порой умело использует этот фактор. При этом Андреева действует на корте агрессивно и предпочитает быстро захватывать инициативу, но Касаткина от обороны играет качественно, так что данный сценарий вполне может ей подойти.

Резюмируя, не ждем односторонний матч и полагаем, что австралийка как минимум эпизодически сможет навязать серьезную борьбу. С учетом коэффициентов пробуем ставку на ТБ (18,5).