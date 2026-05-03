Мирра Андреева – Марта Костюк, 2 мая: прогноз на финал турнира в Мадриде

Обе теннисистки в нынешнем сезоне уже взяли по титулу на грунте, а в Мадриде продолжили победную поступь. При этом Андреева двигалась по сетке тяжелее и успела отыграть уже четыре тай-брейка, уступив на одном из них. Костюк уверенно выбивала соперниц, средний уровень которых был выше, чем у оппозиции россиянки. Лишь в полуфинале украинка дала сбой, разгромно проиграв сет Потаповой.

Таким образом, статус фаворитки отчасти кажется авансом для Андреевой. Тем более что Костюк умеет играть на кураже, а матчи против россиянок для нее особенно принципиальны. Да и опыт победы над следующей соперницей у украинки есть – на старте нынешнего сезона.

Резюмируя, видим смысл заиграть плюсовую фору по геймам через Костюк и ждать довольно конкурентный финал.