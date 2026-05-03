Мирра Андреева – Марта Костюк, 2 мая: прогноз на финал турнира в Мадриде

В субботу, 2 мая, в финале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде встретятся россиянка Мирра Андреева и украинка Марта Костюк. Кто заберет престижный титул?
Дата / Время: 02.05.2026, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Caja Magica, Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Мирра Андреева (19 лет, 8-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Марта Костюк (23 года, 23-я ракетка мира, 26-й номер посева)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила в Линце и дошла до полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 26 побед при семи поражениях. В Мадриде уже показала лучший результат, в двух прошлых розыгрышах вылетала в четвертьфинале.
Выиграла два турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде и в Руане-2026 на грунте. В нынешнем сезоне также дошла до финала в Брисбене, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 16 побед при четырех поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.
Спортсменки ранее провели один официальный очный матч. В четвертьфинале Брисбена-2026 Костюк победила на харде со счетом 7:6 (9:7), 6:3.
Букмекеры считают фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,63 на её победу и 2,27 на успех украинки.
Единственный очный матч спортсменок продлился 22 гейма. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,99 на ТБ (22,5) и 1,81 на ТМ (22,5).
Обе теннисистки в нынешнем сезоне уже взяли по титулу на грунте, а в Мадриде продолжили победную поступь. При этом Андреева двигалась по сетке тяжелее и успела отыграть уже четыре тай-брейка, уступив на одном из них. Костюк уверенно выбивала соперниц, средний уровень которых был выше, чем у оппозиции россиянки. Лишь в полуфинале украинка дала сбой, разгромно проиграв сет Потаповой.
Таким образом, статус фаворитки отчасти кажется авансом для Андреевой. Тем более что Костюк умеет играть на кураже, а матчи против россиянок для нее особенно принципиальны. Да и опыт победы над следующей соперницей у украинки есть – на старте нынешнего сезона.
Резюмируя, видим смысл заиграть плюсовую фору по геймам через Костюк и ждать довольно конкурентный финал.