Мирра Андреева – Марта Костюк, 2 мая: прогноз на финал турнира в Мадриде

Ведущие теннисистки России и Украины
Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Мирра Андреева
  • Марта Костюк
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

В субботу, 2 мая, в финале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде встретятся россиянка Мирра Андреева и украинка Марта Костюк. Кто заберет престижный титул?

Дата / Время: 02.05.2026, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: Caja Magica, Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Мирра Андреева (19 лет, 8-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Панна Удварди (Венгрия) – 7:5, 6:2
  • 3-й круг: Далма Галфи (Венгрия) – 6:3, 6:2
  • 4-й круг: Анна Бондарь (Венгрия) – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)
  • 1/4 финала: Лейла Фернандес (Канада, 24) – 7:6 (7:1), 6:3
  • 1/2 финала: Хейли Баптист (США, 30) – 6:4, 7:6 (10:8)

Марта Костюк (23 года, 23-я ракетка мира, 26-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:1, 6:3
  • 3-й круг: Джессика Пегула (США, 5) – 6:1, 6:4
  • 4-й круг: Кэти Макнелли (США) – 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Линда Носкова (Чехия, 13) – 7:6 (7:1), 6:0
  • 1/2 финала: Анастасия Потапова (Австрия) – 6:2, 1:6, 6:1

Мирра Андреева

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. На грунте победила в Линце и дошла до полуфинала в Штутгарте. Всего в нынешнем сезоне одержала 26 побед при семи поражениях. В Мадриде уже показала лучший результат, в двух прошлых розыгрышах вылетала в четвертьфинале.

Марта Костюк

Выиграла два турнира WTA в одиночном разряде – в Остине-2023 на харде и в Руане-2026 на грунте. В нынешнем сезоне также дошла до финала в Брисбене, на Australian Open вылетела в первом круге. Всего в 2026 г. одержала 16 побед при четырех поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

Личные встречи

Спортсменки ранее провели один официальный очный матч. В четвертьфинале Брисбена-2026 Костюк победила на харде со счетом 7:6 (9:7), 6:3.

Ставки на исход

Букмекеры считают фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,63 на её победу и 2,27 на успех украинки.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменок продлился 22 гейма. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,99 на ТБ (22,5) и 1,81 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АндреевойПобеда КостюкТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,632,271,991,88

Прогноз и ставка

Обе теннисистки в нынешнем сезоне уже взяли по титулу на грунте, а в Мадриде продолжили победную поступь. При этом Андреева двигалась по сетке тяжелее и успела отыграть уже четыре тай-брейка, уступив на одном из них. Костюк уверенно выбивала соперниц, средний уровень которых был выше, чем у оппозиции россиянки. Лишь в полуфинале украинка дала сбой, разгромно проиграв сет Потаповой.

Таким образом, статус фаворитки отчасти кажется авансом для Андреевой. Тем более что Костюк умеет играть на кураже, а матчи против россиянок для нее особенно принципиальны. Да и опыт победы над следующей соперницей у украинки есть – на старте нынешнего сезона.

Резюмируя, видим смысл заиграть плюсовую фору по геймам через Костюк и ждать довольно конкурентный финал.

