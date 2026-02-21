Мирра Андреева – Магда Линетт, 9 февраля: прогноз на матч турнира в Дохе

Понятно, что Андреева – явная фаворитка. Россиянка качественно начала сезон, но четвертый круг на Australian Open – не предел её мечтаний. Юная звезда явно намерена реабилитироваться перед самой собой, её максимализм – уже своеобразная визитная карточка. Да и с критикой Андреева столкнулась, что тоже выглядит особенным вызовом.

Но Линетт – очень непростая соперница для старта в Дохе. Полька по своим стандартам стабильно и хорошо открыла сезон. В Катаре стартовала тяжело, но зато получила соревновательный тонус после Australian Open, в отличие от Андреевой.

Полька умеет бороться и компенсирует не самый мощный стиль универсальностью. Полагаем, что как минимум в первом сете россиянке придется непросто. Пробуем заиграть ставку на то, что он затянется минимум на девять геймов.