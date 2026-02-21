Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 февраля 9:50ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мирра Андреева – Магда Линетт, 9 февраля: прогноз на матч турнира в Дохе

Первое выступление россиянки после Australian Open
Александр Бокулёв

Первая ракетка России Мирра Андреева стартует на хардовом турнире WTA-1000 в Дохе матчем с полькой Магдой Линетт. Сумеет ли седьмой номер мирового рейтинга подтвердить статус фаворитки?

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Дата / Время: 09.02.2026, не ранее 19:30 по московскому времени

Арена: Khalifa International Tennis and Squash Complex, Центральный корт (Доха, Катар)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: –

Магда Линетт (33 года, 47-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Сонай Картал (Великобритания) – 6:4, 3:6, 6:3

Победительница этого матча сыграет в третьем круге с сильнейшей из пары Вера Звонарёва (Россия) – Виктория Мбоко (Канада, 10)

Мирра Андреева

Свернуть

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала девять побед при двух поражениях. На турнире в Дохе выступала только в прошлом году, когда вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Магда Линетт

Свернуть

Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. Последний титул взяла в 2024 г. – на грунте в Праге. В нынешнем сезоне на харде дошла до четвертьфинала в Окленде и Хобарте, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала семь побед при трех поражениях. На турнире в Дохе лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до третьего круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки ранее провели три официальных очных матча. На грунте они обменялись победами, единственную встречу на харде выиграла Андреева.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,14 на ее победу и 5,70 на успех польки.

Ставки на тоталы

Свернуть

Все очные матчи спортсменок продлились не более 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,72 на ТБ (18,5) и 2,08 на ТМ (18,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа АндреевойПобеда ЛинеттТБ (18,5)ТМ (18,5)
WINLINE1,145,701,722,08

Прогноз и ставка

Свернуть

Понятно, что Андреева – явная фаворитка. Россиянка качественно начала сезон, но четвертый круг на Australian Open – не предел её мечтаний. Юная звезда явно намерена реабилитироваться перед самой собой, её максимализм – уже своеобразная визитная карточка. Да и с критикой Андреева столкнулась, что тоже выглядит особенным вызовом.

Но Линетт – очень непростая соперница для старта в Дохе. Полька по своим стандартам стабильно и хорошо открыла сезон. В Катаре стартовала тяжело, но зато получила соревновательный тонус после Australian Open, в отличие от Андреевой. 

Полька умеет бороться и компенсирует не самый мощный стиль универсальностью. Полагаем, что как минимум в первом сете россиянке придется непросто. Пробуем заиграть ставку на то, что он затянется минимум на девять геймов.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer313 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer313 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer313 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer313 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer313 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё