Мирра Андреева – Магда Линетт, 9 февраля: прогноз на матч турнира в Дохе

Партнерский проект
Первая ракетка России Мирра Андреева стартует на хардовом турнире WTA-1000 в Дохе матчем с полькой Магдой Линетт. Сумеет ли седьмой номер мирового рейтинга подтвердить статус фаворитки?
Дата / Время: 09.02.2026, не ранее 19:30 по московскому времени
Арена: Khalifa International Tennis and Squash Complex, Центральный корт (Доха, Катар)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Мирра Андреева (18 лет, 7-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Магда Линетт (33 года, 47-я ракетка мира)
Победительница этого матча сыграет в третьем круге с сильнейшей из пары Вера Звонарёва (Россия) – Виктория Мбоко (Канада, 10)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала девять побед при двух поражениях. На турнире в Дохе выступала только в прошлом году, когда вылетела во втором круге.
Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. Последний титул взяла в 2024 г. – на грунте в Праге. В нынешнем сезоне на харде дошла до четвертьфинала в Окленде и Хобарте, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала семь побед при трех поражениях. На турнире в Дохе лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до третьего круга.
Спортсменки ранее провели три официальных очных матча. На грунте они обменялись победами, единственную встречу на харде выиграла Андреева.
Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,14 на ее победу и 5,70 на успех польки.
Все очные матчи спортсменок продлились не более 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,72 на ТБ (18,5) и 2,08 на ТМ (18,5).
Понятно, что Андреева – явная фаворитка. Россиянка качественно начала сезон, но четвертый круг на Australian Open – не предел её мечтаний. Юная звезда явно намерена реабилитироваться перед самой собой, её максимализм – уже своеобразная визитная карточка. Да и с критикой Андреева столкнулась, что тоже выглядит особенным вызовом.
Но Линетт – очень непростая соперница для старта в Дохе. Полька по своим стандартам стабильно и хорошо открыла сезон. В Катаре стартовала тяжело, но зато получила соревновательный тонус после Australian Open, в отличие от Андреевой.
Полька умеет бороться и компенсирует не самый мощный стиль универсальностью. Полагаем, что как минимум в первом сете россиянке придется непросто. Пробуем заиграть ставку на то, что он затянется минимум на девять геймов.