Мирра Андреева – Анастасия Потапова, 12 апреля: прогноз на финал турнира в Линце

Партнерский проект
Первая ракетка России Мирра Андреева в финале турнира WTA-500 в Линце сыграет с Анастасией Потаповой, которая теперь представляет Австрию. Кто заберет титул на старте грунтового сезона?
Дата / Время: 12.04.2026, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: TipsArena, Центральный корт (Линц, Австрия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Мирра Андреева (18 лет, 10-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Анастасия Потапова (25 лет, 97-я ракетка мира)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а в Дубае дошла до четвертьфинала. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 17 побед при шести поражениях. В турнире в Линце участвует впервые.
Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде – один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 11 побед при восьми поражениях. Турнир в Линце выиграла в 2023 г., когда он проводился на харде. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.
Спортсменки три официальных очных матча. Единственную встречу на траве выиграла Андреева. На харде они обменялись победами.
Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,25 на её победу и 4,40 на успех австрийки.
Два из трех очных матчей спортсменок продлились не менее 20 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,84 на ТБ (19,5) и 1,96 на ТМ (19,5).
У Потаповой сложный период в карьере, но в Линце она стабильно хороша – держит планку даже после смены покрытия на турнире. В этом сезоне с сеткой относительно повезло, хотя недооценивать четыре победы без потери сета не стоит. Та же Андреева проиграла партию Кырсте в четвертьфинале и без проблем в Линце не обошлась.
Базово россиянка, разумеется, выглядит фавориткой. Но Потапова поймала кураж и вернула уверенность в себе – пусть пока и в рамках одного турнира. Просто так она трофей не отдаст. Рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через представительницу Австрии.