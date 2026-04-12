Мирра Андреева – Анастасия Потапова, 12 апреля: прогноз на финал турнира в Линце

Две россиянки, но одна теперь представляет Австрию
Александр Бокулёв

Первая ракетка России Мирра Андреева в финале турнира WTA-500 в Линце сыграет с Анастасией Потаповой, которая теперь представляет Австрию. Кто заберет титул на старте грунтового сезона?

Дата / Время: 12.04.2026, не ранее 15:00 по московскому времени

Арена: TipsArena, Центральный корт (Линц, Австрия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline

Турнирная сетка

Мирра Андреева (18 лет, 10-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Слоан Стивенс (США) – 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Сорана Кырстя (Румыния, 5) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:2
  • 1/2 финала: Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:1

Анастасия Потапова (25 лет, 97-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Чжан Шуай (Китай) – 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Тамара Корпач (Германия) – 6:2, 6:1
  • 1/4 финала: Лилли Таггер (Австрия) – 7:6 (9:7), 6:0
  • 1/2 финала: Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 6:2

Мирра Андреева

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В 2024 г. взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В прошлом сезоне на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе. В 2026 г. на этом покрытии взяла титул в Аделаиде, а в Дубае дошла до четвертьфинала. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 17 побед при шести поражениях. В турнире в Линце участвует впервые.

Анастасия Потапова

Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде – один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Клуж-Напоке, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2026 г. одержала 11 побед при восьми поражениях. Турнир в Линце выиграла в 2023 г., когда он проводился на харде. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.

Личные встречи

Спортсменки три официальных очных матча. Единственную встречу на траве выиграла Андреева. На харде они обменялись победами.

Ставки на исход

Букмекеры считают явной фавориткой россиянку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,25 на её победу и 4,40 на успех австрийки.

Ставки на тоталы

Два из трех очных матчей спортсменок продлились не менее 20 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,84 на ТБ (19,5) и 1,96 на ТМ (19,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АндреевойПобеда ПотаповойТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,254,401,841,96

Прогноз и ставка

У Потаповой сложный период в карьере, но в Линце она стабильно хороша – держит планку даже после смены покрытия на турнире. В этом сезоне с сеткой относительно повезло, хотя недооценивать четыре победы без потери сета не стоит. Та же Андреева проиграла партию Кырсте в четвертьфинале и без проблем в Линце не обошлась.

Базово россиянка, разумеется, выглядит фавориткой. Но Потапова поймала кураж и вернула уверенность в себе – пусть пока и в рамках одного турнира. Просто так она трофей не отдаст. Рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через представительницу Австрии.

