Кристина Букша / Мию Като — Мирра Андреева / Диана Шнайдер, 30 марта: прогноз на финал турнира в Майами

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В воскресенье, 30 марта, россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют в финале хардового турнира WTA 1000 в Майами в парном разряде. Сумеют ли они победить испанку Кристину Букшу и японку Мию Като и забрать титул?
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Дата / Время: 30.03.2025, 19:30 по московскому времени
Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Букша / Като (27 / 30 лет, 25-я / 39-я ракетка мира)
Андреева / Шнайдер (17 / 20 лет, 29-я / 26-я ракетка мира)
Букша — бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в дуэте с Сарой Соррибес-Тормо. Она выиграла пять турниров WTA в парном разряде, Като — столько же. Также японка в 2023 году победила на «Ролан Гаррос» в смешанном дуэте с Тимом Пютцем.
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Впервые встали в дуэт на Олимпиаде-2024, где выиграли серебро. Первый титул WTA в парном разряде взяли в нынешнем сезоне на хардовом турнире в Брисбене. На Australian Open и в Дохе дошли до полуфинала. В индивидуальном мировом рейтинге Андреева занимает шестое место, Шнайдер — 13-е.
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Соперницы не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянок фаворитками матча. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,38 на их победу и 3,05 на успех испанки и японки.
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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,93 на ТБ (20,5) и 1,77 на ТМ (20,5).
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Любопытно, что Андреева и Шнайдер так и не встретились по сетке с сеяными дуэтами. А вот Букша и Като выбили три таких дуэта, поэтому их путь в Майами можно считать более трудовым, но оттого и очень энергозатратным. Россиянки же в том числе из-за раннего вылета из одиночной сетки выглядят довольно свежо и не дают повода усомниться в своих кондициях.
Согласимся с тем, что при таких раскладах быстрые и напористые Андреева и Шнайдер, действующие на кураже, являются фаворитками. Линия букмекеров толком не позволяет развернуться, поэтому остановимся на минусовой форе по геймам через россиянок.
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