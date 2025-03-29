Кристина Букша / Мию Като — Мирра Андреева / Диана Шнайдер, 30 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Любопытно, что Андреева и Шнайдер так и не встретились по сетке с сеяными дуэтами. А вот Букша и Като выбили три таких дуэта, поэтому их путь в Майами можно считать более трудовым, но оттого и очень энергозатратным. Россиянки же в том числе из-за раннего вылета из одиночной сетки выглядят довольно свежо и не дают повода усомниться в своих кондициях.

Согласимся с тем, что при таких раскладах быстрые и напористые Андреева и Шнайдер, действующие на кураже, являются фаворитками. Линия букмекеров толком не позволяет развернуться, поэтому остановимся на минусовой форе по геймам через россиянок.