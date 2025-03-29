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29 марта 19:27ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Кристина Букша / Мию Като — Мирра Андреева / Диана Шнайдер, 30 марта: прогноз на финал турнира в Майами

Россиянки в шаге от второго совместного титула
Александр Бокулёв

В воскресенье, 30 марта, россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют в финале хардового турнира WTA 1000 в Майами в парном разряде. Сумеют ли они победить испанку Кристину Букшу и японку Мию Като и забрать титул?

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Дата / Время: 30.03.2025, 19:30 по московскому времени

Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Букша / Като (27 / 30 лет, 25-я / 39-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Куинн Глиссон / Ингрид Гамарра-Мартинс (США / Бразилия) — 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия, 3) — 7:6 (7:4), 6:2
  • 1/4 финала: Элизе Мертенс / Чжан Шуай (Бельгия / Китай, 7) — 4:6, 7:5, 10-8
  • 1/2 финала: Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехия / США, 1) — 2:6, 7:5, 10-2

Андреева / Шнайдер (17 / 20 лет, 29-я / 26-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Маккартни Кесслер / Робин Монтгомери (США) — 6:7 (7:9), 6:4, 10-5
  • 2-й круг: Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай) — 6:1, 6:2
  • 1/4 финала: Екатерина Александрова / Питон Стирнс (Россия / США) — 5:7, 6:3, 10-4
  • 1/2 финала: Цзян Синьюй / Фанг-Се Ву (Китай / Китайский Тайбэй) — 6:0, 7:5

Букша / Като

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Букша — бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в дуэте с Сарой Соррибес-Тормо. Она выиграла пять турниров WTA в парном разряде, Като — столько же. Также японка в 2023 году победила на «Ролан Гаррос» в смешанном дуэте с Тимом Пютцем.

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Андреева / Шнайдер

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Впервые встали в дуэт на Олимпиаде-2024, где выиграли серебро. Первый титул WTA в парном разряде взяли в нынешнем сезоне на хардовом турнире в Брисбене. На Australian Open и в Дохе дошли до полуфинала. В индивидуальном мировом рейтинге Андреева занимает шестое место, Шнайдер — 13-е.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянок фаворитками матча. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,38 на их победу и 3,05 на успех испанки и японки.

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Ставки на тоталы

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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,93 на ТБ (20,5) и 1,77 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа Букши / КатоПобеда Андреевой / ШнайдерТБ (20,5)ТМ (20,5)
PARI3,051,381,931,77

Прогноз и ставка

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Любопытно, что Андреева и Шнайдер так и не встретились по сетке с сеяными дуэтами. А вот Букша и Като выбили три таких дуэта, поэтому их путь в Майами можно считать более трудовым, но оттого и очень энергозатратным. Россиянки же в том числе из-за раннего вылета из одиночной сетки выглядят довольно свежо и не дают повода усомниться в своих кондициях.

Согласимся с тем, что при таких раскладах быстрые и напористые Андреева и Шнайдер, действующие на кураже, являются фаворитками. Линия букмекеров толком не позволяет развернуться, поэтому остановимся на минусовой форе по геймам через россиянок.

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