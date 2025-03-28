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28 марта 10:29ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Цзян Синьюй / Фанг-Се Ву, 29 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

Россиянки в шаге от второго финала в сезоне
Александр Бокулёв

В ночь на субботу, 29 марта, по московскому времени россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Майами в парном разряде. Сумеют ли они обыграть китаянку Цзян Синьюй и представительницу Китайского Тайбэя Фанг-Се Ву?

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Дата / Время: 29.03.2025, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Андреева / Шнайдер (17 / 20 лет, 29-я / 26-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Маккартни Кесслер / Робин Монтгомери (США) — 6:7 (7:9), 6:4, 10-5
  • 2-й круг: Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай) — 6:1, 6:2
  • 1/4 финала: Екатерина Александрова / Питон Стирнс (Россия / США) — 5:7, 6:3, 10-4

Цзян / Ву (26 / 25 лет, 35-я / 36-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Айша Мухаммад / Деми Схурс (США / Нидерланды) — 6:3, 7:5
  • 2-й круг: Эшлин Крюгер / Джессика Пегула (США) — 1:3, отказ
  • 1/4 финала: Ван Синьюй / Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 6:4

Победительницы этого матча встретятся в финале с сильнейшими из пары Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехия / США, 1) — Кристина Букса / Мию Като (Испания / Япония)

Андреева / Шнайдер

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Впервые встали в дуэт на Олимпиаде-2024, где выиграли серебро. Первый титул WTA в парном разряде взяли в нынешнем сезоне на хардовом турнире в Брисбене. На Australian Open и в Дохе дошли до полуфинала. В индивидуальном мировом рейтинге Андреева занимает шестое место, Шнайдер — 13-е.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Цзян / Ву

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Цзян взяла пять титулов WTA в парном разряде, Ву — три. Вместе они выиграли два турнира — в Окленде и Хобарте в нынешнем сезоне. Также в Дохе дошли до финала. На Australian Open выступали с разными партнершами.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянок фаворитками матча. Так, PARI предлагает коэффициенты 1,30 на их победу и 3,35 на успех итальянок.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

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Букмекерская компания PARI дает коэффициенты 1,93 на ТБ (20,5) и 1,77 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ PARI

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа Андреевой / ШнайдерПобеда Цзян / ВуТБ (20,5)ТМ (20,5)
PARI1,303,351,931,77

Прогноз и ставка

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Цзян и Ву специализируются именно на парном теннисе, но Андрееву и Шнайдер такие соперницы уже не смущают. Россиянки не раз доказывали, что способны вместе обыгрывать чуть ли не любых оппоненток. Вот и в Майами медалистки Олимпиады действуют довольно куражисто и раскованно. Иногда это будто приводит к потере концентрации, но пока запаса прочности дуэту хватало. Да и чувствуется физическая свежесть на фоне относительно раннего вылета из одиночной сетки.

Однако ждать разгрома вряд ли стоит. Всё-таки Цзян и Ву довольно органично действуют вместе и по ходу нынешнего сезона обрели явную уверенность в собственных силах. Да и Шнайдер с Андреевой в двух из трех матчах в Майами выходили на чемпионский тай-брейк (вспоминаем те самые провалы в концентрации). С учетом коэффициентов заиграем плюсовую фору через китаянку и тайваньку.

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