Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Цзян Синьюй / Фанг-Се Ву, 29 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

Цзян и Ву специализируются именно на парном теннисе, но Андрееву и Шнайдер такие соперницы уже не смущают. Россиянки не раз доказывали, что способны вместе обыгрывать чуть ли не любых оппоненток. Вот и в Майами медалистки Олимпиады действуют довольно куражисто и раскованно. Иногда это будто приводит к потере концентрации, но пока запаса прочности дуэту хватало. Да и чувствуется физическая свежесть на фоне относительно раннего вылета из одиночной сетки.

Однако ждать разгрома вряд ли стоит. Всё-таки Цзян и Ву довольно органично действуют вместе и по ходу нынешнего сезона обрели явную уверенность в собственных силах. Да и Шнайдер с Андреевой в двух из трех матчах в Майами выходили на чемпионский тай-брейк (вспоминаем те самые провалы в концентрации). С учетом коэффициентов заиграем плюсовую фору через китаянку и тайваньку.