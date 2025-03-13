Мирра Андреева — Элина Свитолина, 13 марта: прогноз на четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Андреева продолжает удерживать прекрасную форму, поэтому ожидаемо считается букмекерами уверенной фавориткой. В Индиан-Уэллсе она стартовала с относительно трудового матча против Грачёвой, но затем отдала сеяным Таусон и Рыбакиной лишь по три гейма. Вероятно, за счет быстрых и уверенных побед у россиянки остался запас свежести, хотя график у нее в последние недели очень плотный.

И со Свитолиной наверняка придется потратить немало сил. Украинка умеет на опыте выжимать из себя максимум в ответственных матчах. Если она далеко заходит в турнире, то остановить её, как правило, можно ценой серьезных усилий. Да и игровая форма у Свитолиной сейчас объективно хороша и позволяет ей показывать свои лучшие навыки.

Полагаем, как минимум в стартовом сете украинка может навязать Андреевой конкуренцию. А вот дальше Свитолиной, сыгравшей уже два трехсетовика в Индиан-Уэллсе, наверняка будет всё сложнее выдерживать темп, предлагаемый соперницей. Предположим, что в итоге россиянке всё же пробьет минусовую фору в 2,5 гейма.