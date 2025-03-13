Мирра Андреева — Элина Свитолина, 13 марта: прогноз на четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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В четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе встретятся Мирра Андреева и Элина Свитолина. Кто окажется сильнее в противостоянии первых ракеток России и Украины?
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Дата / Время: 13.03.2025, не ранее 23:00 по московскому времени
Арена: «Indian Wells Tennis Garden», Stadium №2 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Мирра Андреева (17 лет, 11-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Элина Свитолина (30 лет, 23-я ракетка мира, 23-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — Ига Швёнтек (Польша, 2)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году выиграла хардовые соревнования в Дубае, а также дошла до полуфинала в Брисбене. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 16 побед при трех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе ранее выступила только в прошлом году и вылетела в первом круге.
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Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 17 турниров WTA, из них 11 — на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала Australian Open, всего одержала девять побед при четырех поражениях. В Индиан-Уэллсе лучший результат показала в 2019-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
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Соперницы не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,39 на её победу и 3,20 на успех Свитолиной.
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Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится минимум два десятка геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,89 на ТБ (20,5) и 2,00 на ТМ (20,5).
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Андреева продолжает удерживать прекрасную форму, поэтому ожидаемо считается букмекерами уверенной фавориткой. В Индиан-Уэллсе она стартовала с относительно трудового матча против Грачёвой, но затем отдала сеяным Таусон и Рыбакиной лишь по три гейма. Вероятно, за счет быстрых и уверенных побед у россиянки остался запас свежести, хотя график у нее в последние недели очень плотный.
И со Свитолиной наверняка придется потратить немало сил. Украинка умеет на опыте выжимать из себя максимум в ответственных матчах. Если она далеко заходит в турнире, то остановить её, как правило, можно ценой серьезных усилий. Да и игровая форма у Свитолиной сейчас объективно хороша и позволяет ей показывать свои лучшие навыки.
Полагаем, как минимум в стартовом сете украинка может навязать Андреевой конкуренцию. А вот дальше Свитолиной, сыгравшей уже два трехсетовика в Индиан-Уэллсе, наверняка будет всё сложнее выдерживать темп, предлагаемый соперницей. Предположим, что в итоге россиянке всё же пробьет минусовую фору в 2,5 гейма.
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