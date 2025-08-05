Аманда Анисимова — Элина Свитолина, 3 августа: прогноз на матч турнира в Монреале

Анисимова проводит шикарный сезон, а тотальный разгром в финале Уимблдона, кажется, во многом остался позади. Американка забуксовала на старте турнира в Монреале, но второй матч провела очень уверенно. Её кондиции по-прежнему хороши.

Свитолина же продолжает демонстрировать стабильно высокий уровень. Ментально украинка даст фору почти всем теннисисткам тура, но в игровом смысле сбои на данном этапе сезона регулярно случаются. Впрочем, ставить против опытнейшей Свитолиной рука не поднимается.

Остановимся на варианте с тоталом. Букмекеры ждут затяжную борьбу, и мы выберем рабочий вариант ТБ (20,5).