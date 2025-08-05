Аманда Анисимова — Элина Свитолина, 3 августа: прогноз на матч турнира в Монреале

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В воскресенье, 3 августа, в четвертом круге хардового турнира WTA 1000 в канадском Монреале встретятся американка Аманда Анисимова и украинка Элина Свитолина. Кто окажется сильнее? Анализируем расклады и варианты для ставок.
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Дата / Время: 03.08.2025, не ранее 19:30 по московскому времени
Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Аманда Анисимова (23 года, 7-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Элина Свитолина (30 лет, 13-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Наоми Осака (Япония) — Анастасия Севастова (Латвия)
Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Дохе, также дошла до финала в Лондоне (трава). Пробилась в финал Уимблдона, на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 33 победы при 13 поражениях. На турнире в Монреале лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.
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Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, в том числе 11 хардовых. В нынешнем сезоне на грунте взяла титул в Руане, в Мадриде пробилась в полуфинал. На Australian Open и «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, на Уимблдоне вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 34 победы при 11 поражениях. Турнир в Торонто выигрывала в 2017-м, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча. Свитолина выиграла единственную встречу на грунте. На харде она одержала две победы, Анисимова — одну.
Букмекеры дают близкие котировки. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на победу украинки и 1,97 на успех американки.
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Все очные матчи спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,79 на ТБ (21,5) и 2,01 на ТМ (21,5).
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Анисимова проводит шикарный сезон, а тотальный разгром в финале Уимблдона, кажется, во многом остался позади. Американка забуксовала на старте турнира в Монреале, но второй матч провела очень уверенно. Её кондиции по-прежнему хороши.
Свитолина же продолжает демонстрировать стабильно высокий уровень. Ментально украинка даст фору почти всем теннисисткам тура, но в игровом смысле сбои на данном этапе сезона регулярно случаются. Впрочем, ставить против опытнейшей Свитолиной рука не поднимается.
Остановимся на варианте с тоталом. Букмекеры ждут затяжную борьбу, и мы выберем рабочий вариант ТБ (20,5).