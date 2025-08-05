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2 августа 14:07ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Аманда Анисимова — Элина Свитолина, 3 августа: прогноз на матч турнира в Монреале

Букмекеры ждут очень конкурентную игру
Александр Бокулёв

В воскресенье, 3 августа, в четвертом круге хардового турнира WTA 1000 в канадском Монреале встретятся американка Аманда Анисимова и украинка Элина Свитолина. Кто окажется сильнее? Анализируем расклады и варианты для ставок.

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Дата / Время: 03.08.2025, не ранее 19:30 по московскому времени

Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

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Аманда Анисимова (23 года, 7-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:4, 7:6 (7:5)
  • 3-й круг: Эмма Радукану (Великобритания) — 6:2, 6:1

Элина Свитолина (30 лет, 13-я ракетка мира, 10-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Камилла Рахимова (Россия) — 7:5, 6:2
  • 3-й круг: Анна Калинская (Россия) — 6:1, 6:1

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Наоми Осака (Япония) — Анастасия Севастова (Латвия)

Аманда Анисимова

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Победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взяла титул в Дохе, также дошла до финала в Лондоне (трава). Пробилась в финал Уимблдона, на Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 33 победы при 13 поражениях. На турнире в Монреале лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до финала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Элина Свитолина

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Супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса. Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, в том числе 11 хардовых. В нынешнем сезоне на грунте взяла титул в Руане, в Мадриде пробилась в полуфинал. На Australian Open и «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала, на Уимблдоне вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 34 победы при 11 поражениях. Турнир в Торонто выигрывала в 2017-м, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча. Свитолина выиграла единственную встречу на грунте. На харде она одержала две победы, Анисимова — одну.

Ставки на исход

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Букмекеры дают близкие котировки. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,83 на победу украинки и 1,97 на успех американки.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменок продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,79 на ТБ (21,5) и 2,01 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АнисимовойПобеда СвитолинойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,971,831,792,01

Прогноз и ставка

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Анисимова проводит шикарный сезон, а тотальный разгром в финале Уимблдона, кажется, во многом остался позади. Американка забуксовала на старте турнира в Монреале, но второй матч провела очень уверенно. Её кондиции по-прежнему хороши.

Свитолина же продолжает демонстрировать стабильно высокий уровень. Ментально украинка даст фору почти всем теннисисткам тура, но в игровом смысле сбои на данном этапе сезона регулярно случаются. Впрочем, ставить против опытнейшей Свитолиной рука не поднимается.

Остановимся на варианте с тоталом. Букмекеры ждут затяжную борьбу, и мы выберем рабочий вариант ТБ (20,5).

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