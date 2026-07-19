Магомед Анкалаев – Богдан Гуськов, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Для Гуськова это огромный шанс не просто подняться в топе, а стать явным претендентом на титул. Но победить Анкалаева ему будет тяжело, все-таки бывший чемпион лучше подготовлен технически и функционально, а заодно имеет более существенный опыт.

С высокой вероятностью поединок пройдет в стойке, где россиянин постарается планомерно разбивать оппонента. Гуськову же необходимо вновь искать баланс между риском и эффективностью. Если он сможет навязать Анкалаеву неудобный хаотичный стиль, даже появится интрига. При этом у россиянина остается опция борьбы, где у него должно быть потенциальное преимущество.

Резюмируя, согласимся с букмекерами в том, что на бумаге бывший чемпион – явный фаворит. Но не всегда бойцы возвращаются прежними после столь чувствительных поражений, как у Анкалаева в реванше с Перейрой. В любом случае, полагаем, россиянин не будет форсировать события и попробует затянуть Гуськова на более длительную дистанцию, вымотав соперника.

Пробуем комбинацию из победы Анкалаева и начала второго раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.