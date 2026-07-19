Магомед Анкалаев – Богдан Гуськов, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Планировалось, что ближайший турнир в Абу-Даби возглавит рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и американцем Халилом Раунтри-младшим. Но представитель США снялся из-за травмы за менее чем две недели до боя. На замену вышел узбекистанец Богдан Гуськов, у которого был назначен поединок 1 августа с поляком Яном Блаховичем. Разбираемся, чего ждать от нового противостояния.
Анкалаев
Гуськов
|Россия
Страна
Узбекистан
|34
Возраст
33
|24
Бои
22
|20 (10 / 0 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (15 / 3 / 0)
|2 (1 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
|1
Ничьи
1
|1
Без результата
0
|1
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
9
|190,5
Рост (см)
190,5
|190,5
Размах рук (см)
193
|117
Размах ног (см)
104
Уроженец Махачкалы, по национальности – аварец. В студенческие годы начал заниматься греко-римской борьбой и боевым самбо, позднее перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 г. В 2016-м забрал пояс WFCA в полутяжелом весе и после одной успешной защиты перешел в UFC. Проиграл дебютный бой в сильнейшем промоушене, но затем вышел на серию из девяти побед и получил титульный шанс.
В декабре 2022 г. бился за вакантный пояс в полутяжелом весе с Яном Блаховичем, однако была зафиксирована ничья решением большинства судей. Затем вышел на серию из двух побед и вновь получил титульный шанс. В марте 2025 г. одолел Алекса Перейру единогласным решением судей и забрал у него чемпионский пояс. В последнем поединке в октябре проиграл бразильцу в реванше техническим нокаутом в первом раунде и лишился титула.
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Уроженец узбекистанского поселка Дукент. В детстве занимался легкой атлетикой, волейболом, затем увлекся боксом и кикбоксингом. С 2015 г. выступает в профессиональных MMA. Бился в Fight Nights Global, RCC и менее известных промоушенах. В сентябре 2023 г. дебютировал в UFC с поражения на коротком уведомлении. Затем одержал четыре подряд победы. Последний поединок провел в декабре против Яна Блаховича – была зафиксирована ничья решением большинства судей.
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Для Гуськова это огромный шанс не просто подняться в топе, а стать явным претендентом на титул. Но победить Анкалаева ему будет тяжело, все-таки бывший чемпион лучше подготовлен технически и функционально, а заодно имеет более существенный опыт.
С высокой вероятностью поединок пройдет в стойке, где россиянин постарается планомерно разбивать оппонента. Гуськову же необходимо вновь искать баланс между риском и эффективностью. Если он сможет навязать Анкалаеву неудобный хаотичный стиль, даже появится интрига. При этом у россиянина остается опция борьбы, где у него должно быть потенциальное преимущество.
Резюмируя, согласимся с букмекерами в том, что на бумаге бывший чемпион – явный фаворит. Но не всегда бойцы возвращаются прежними после столь чувствительных поражений, как у Анкалаева в реванше с Перейрой. В любом случае, полагаем, россиянин не будет форсировать события и попробует затянуть Гуськова на более длительную дистанцию, вымотав соперника.
Пробуем комбинацию из победы Анкалаева и начала второго раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
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Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому главный бой Анкалаев – Гуськов стоит ожидать около 21:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.
Основной кард
Прелимы