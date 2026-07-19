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ГлавнаяПрогнозыМагомед Анкалаев – Богдан Гуськов, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Магомед Анкалаев – Богдан Гуськов, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Первый поединок россиянина после потери чемпионского пояса
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Магомед Анкалаев
  • Богдан Гуськов
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Анкалаев – Гуськов

Планировалось, что ближайший турнир в Абу-Даби возглавит рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и американцем Халилом Раунтри-младшим. Но представитель США снялся из-за травмы за менее чем две недели до боя. На замену вышел узбекистанец Богдан Гуськов, у которого был назначен поединок 1 августа с поляком Яном Блаховичем. Разбираемся, чего ждать от нового противостояния.

Статистика

Анкалаев

 

Гуськов

Россия

Страна

Узбекистан

34

Возраст

33

24

Бои

22

20 (10 / 0 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (15 / 3 / 0)

2 (1 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

1

Ничьи

1

1

Без результата

0

1

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

9

190,5

Рост (см)

190,5

190,5

Размах рук (см)

193

117

Размах ног (см)

104

Магомед Анкалаев

Уроженец Махачкалы, по национальности – аварец. В студенческие годы начал заниматься греко-римской борьбой и боевым самбо, позднее перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 г. В 2016-м забрал пояс WFCA в полутяжелом весе и после одной успешной защиты перешел в UFC. Проиграл дебютный бой в сильнейшем промоушене, но затем вышел на серию из девяти побед и получил титульный шанс. 

В декабре 2022 г. бился за вакантный пояс в полутяжелом весе с Яном Блаховичем, однако была зафиксирована ничья решением большинства судей. Затем вышел на серию из двух побед и вновь получил титульный шанс. В марте 2025 г. одолел Алекса Перейру единогласным решением судей и забрал у него чемпионский пояс. В последнем поединке в октябре проиграл бразильцу в реванше техническим нокаутом в первом раунде и лишился титула. 

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Богдан Гуськов

Уроженец узбекистанского поселка Дукент. В детстве занимался легкой атлетикой, волейболом, затем увлекся боксом и кикбоксингом. С 2015 г. выступает в профессиональных MMA. Бился в Fight Nights Global, RCC и менее известных промоушенах. В сентябре 2023 г. дебютировал в UFC с поражения на коротком уведомлении. Затем одержал четыре подряд победы. Последний поединок провел в декабре против Яна Блаховича – была зафиксирована ничья решением большинства судей.

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Сравнение коэффициентов

 Победа АнкалаеваПобеда ГуськоваТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ1,214,601,702,08

Прогноз на бой

Для Гуськова это огромный шанс не просто подняться в топе, а стать явным претендентом на титул. Но победить Анкалаева ему будет тяжело, все-таки бывший чемпион лучше подготовлен технически и функционально, а заодно имеет более существенный опыт. 

С высокой вероятностью поединок пройдет в стойке, где россиянин постарается планомерно разбивать оппонента. Гуськову же необходимо вновь искать баланс между риском и эффективностью. Если он сможет навязать Анкалаеву неудобный хаотичный стиль, даже появится интрига. При этом у россиянина остается опция борьбы, где у него должно быть потенциальное преимущество.

Резюмируя, согласимся с букмекерами в том, что на бумаге бывший чемпион – явный фаворит. Но не всегда бойцы возвращаются прежними после столь чувствительных поражений, как у Анкалаева в реванше с Перейрой. В любом случае, полагаем, россиянин не будет форсировать события и попробует затянуть Гуськова на более длительную дистанцию, вымотав соперника. 

Пробуем комбинацию из победы Анкалаева и начала второго раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Анкалаев – Гуськов

Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому главный бой Анкалаев – Гуськов стоит ожидать около 21:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.

Основной кард

  • Магомед Анкалаев (Россия) Богдан Гуськов (Узбекистан). Полутяжелый вес;
  • Стив Эрцег (Австралия) Рамазан Темиров (Узбекистан). Наилегчайший вес;
  • Ислам Дулатов (Германия) – Велингтон Турман (Бразилия). Полусредний вес;
  • Магомед Зайнуков (Россия) – Дамиан Жепецкий (Польша). Легкий вес;
  • Ризван Куниев (Россия) – Тайрелл Форчун (США). Тяжелый вес;
  • Исмаэль Бонфим (Бразилия) – Аксель Сола (Франция). Легкий вес;

Прелимы

  • Вальтер Уокер (Бразилия) – Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Дастин Джейкоби (США) – Мухаммад Саид (Россия). Полутяжелый вес;
  • Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) – Сэм Паттерсон (Англия). Полусредний вес;
  • Магомед Тучалов (Россия) – Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Нурулло Алиев (Таджикистан) – Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Сайгид Изагахмаев (Россия) – Абубакар Вагаев (Россия). Полусредний вес;
  • Коди Гибсон (США) – Абдул Хуссейн (Финляндия). Легчайший вес.

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