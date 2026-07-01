Аргентина - Кабо-Верде, 4 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Аргентины и Кабо-Верде: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Как бы симпатично ни выглядела сборная Кабо-Верде, класс соперников в этой паре несопоставим. Испанцы на старте турнира могли позволить себе некую вальяжность в противостоянии с дебютантом ЧМ. Аргентинцы себе такого точно не позволят: плей-офф – не место для баловства. Если решите поставить на чистую победу фаворита, самый высокий коэффициент на нее дает Winline (1.18).

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Сбалансированный. Обе команды на этом турнире еще не проигрывали, но есть нюанс: Кабо-Верде и не выигрывало. По всей видимости, удалить ноль из графы побед новичку уже и не удастся. В любом случае дома кабовердийцев встретят как героев. Наивно ждать, тем более – требовать от них победы над чемпионом мира, но в том, что дебютант постарается достойно завершить выступления в Америке, нет никаких сомнений. У фаворита же нет резонов расходовать чересчур много сил и эмоций на такой ранней стадии плей-офф – желательно сохранить ресурсы до конца розыгрыша. Поэтому выбираем победу Аргентины в умеренно результативном матче.