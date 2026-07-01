Аргентина - Кабо-Верде, 4 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Действующий чемпион планеты по футболу свой первый матч плей-офф на ЧМ-2026 проведет в ночь с пятницы на субботу. В 01:00 по московскому времени в Майами сборная Аргентины проверит на прочность и удачливость сенсационного новичка турнира - команду Кабо-Верде. Аналитики не сомневаются в победе фаворита. Сюрпризы исключены?
Сборная Аргентины пока в полной мере подтверждает свой статус – действующего чемпиона мира и первого номера рейтинга ФИФА. Групповой этап ЧМ-2026 команда двух Лионелей преодолела играючи, не испытав серьезных трудностей ни в одном из матчей. Три победы с разницей мячей 8-1 говорят сами за себя.
Больше поражают индивидуальные успехи Месси, уже на турнире отметившего 39-й день рождения. За три игры капитан «альбиселесте» забил шесть мячей, заодно побив рекорд Мирослава Клозе по голам в финальных стадиях ЧМ. Естественно, вся Аргентина ждет от своих любимцев успешной защиты чемпионского титула, и пока все для фаворита идет по плану.
Последние пять матчей сборной Аргентины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.06.2026
|Иордания
1:3
Аргентина
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Аргентина
2:0
Австрия
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Аргентина
3:0
Алжир
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Аргентина
3:0
Исландия
Товарищеский матч
|07.06.2026
|Аргентина
2:0
Гондурас
Товарищеский матч
Дебют Кабо-Верде – одна из самых красивых историй американского чемпионата мира по футболу. 67-я сборная рейтинга ФИФА с первого тура дала понять, что будет, образно говоря, драться и кусаться за очки с каждым. И если ничью против Испании многие могли счесть банальным стечением обстоятельств, то три подряд непроигрыша одним лишь везением не объяснить.
Помимо высокой самоотдачи и огромного желания не уступить, новичок Кубка мира проявил и достаточно серьезную организацию командной игры. Как результат – двукратный чемпион мира, Уругвай, едет домой, а Кабо-Верде - в плей-офф.
Последние пять матчей сборной Кабо-Верде:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.06.2026
|Кабо-Верде
0:0
Саудовская Аравия
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Уругвай
2:2
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Испания
0:0
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Кабо-Верде
3:0
Бермуды
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Кабо-Верде
3:0
Сербия
Товарищеский матч
Сборные Аргентины и Кабо-Верде по футболу ранее не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.
Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Аргентины и Кабо-Верде: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Как бы симпатично ни выглядела сборная Кабо-Верде, класс соперников в этой паре несопоставим. Испанцы на старте турнира могли позволить себе некую вальяжность в противостоянии с дебютантом ЧМ. Аргентинцы себе такого точно не позволят: плей-офф – не место для баловства. Если решите поставить на чистую победу фаворита, самый высокий коэффициент на нее дает Winline (1.18).
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Сбалансированный. Обе команды на этом турнире еще не проигрывали, но есть нюанс: Кабо-Верде и не выигрывало. По всей видимости, удалить ноль из графы побед новичку уже и не удастся. В любом случае дома кабовердийцев встретят как героев. Наивно ждать, тем более – требовать от них победы над чемпионом мира, но в том, что дебютант постарается достойно завершить выступления в Америке, нет никаких сомнений. У фаворита же нет резонов расходовать чересчур много сил и эмоций на такой ранней стадии плей-офф – желательно сохранить ресурсы до конца розыгрыша. Поэтому выбираем победу Аргентины в умеренно результативном матче.
Рискованный. Как это обычно бывает в матчах неравных соперников, многое будет зависеть от того, как быстро фаворит распечатает ворота аутсайдера. Испанцам и за 90 минут не удалось. Естественно, что сборная Кабо-Верде применит ту же тактику, которая принесла ей триумф на групповой стадии. Поэтому исключать тяжелую, минимальную победу Аргентины мы бы не стали. Победа андердога с форой (+1.5) – очень рискованный, но не заведомо нереальный, на наш взгляд, исход. В PARI он идет с коэффициентом 2.40.
Самый ожидаемый вариант в линии букмекеров – 2:0 в пользу Аргентины. 1:0 котируется за 5.60. Учитывая запредельный настрой игроков Кабо-Верде на главный матч в своей истории, остановимся на минимальной победе чемпиона.
Ожидаемый счет – 1:0 в пользу сборной Аргентины.