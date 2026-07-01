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Аргентина - Кабо-Верде, 4 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Кабо-вердианской сказке подошел конец?
Валентин Васильев

Аргентина – Кабо-Верде

Команды

4 июля 2026 (01:00) МСК

Начало

Стадион «Хард Рок» (Майами, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Победа Аргентины и тотал меньше 3.5
Прогноз

1.73
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Аргентина – Кабо-Верде
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Аргентина – Кабо-Верде

Действующий чемпион планеты по футболу свой первый матч плей-офф на ЧМ-2026 проведет в ночь с пятницы на субботу. В 01:00 по московскому времени в Майами сборная Аргентины проверит на прочность и удачливость сенсационного новичка турнира - команду Кабо-Верде. Аналитики не сомневаются в победе фаворита. Сюрпризы исключены? 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline1.187.0016.001.662.14
PARI1.177.3018.001.702.17
БЕТСИТИ1.168.0018.001.672.23

Аргентина

Сборная Аргентины пока в полной мере подтверждает свой статус – действующего чемпиона мира и первого номера рейтинга ФИФА. Групповой этап ЧМ-2026 команда двух Лионелей преодолела играючи, не испытав серьезных трудностей ни в одном из матчей. Три победы с разницей мячей 8-1 говорят сами за себя. 

Больше поражают индивидуальные успехи Месси, уже на турнире отметившего 39-й день рождения. За три игры капитан «альбиселесте» забил шесть мячей, заодно побив рекорд Мирослава Клозе по голам в финальных стадиях ЧМ. Естественно, вся Аргентина ждет от своих любимцев успешной защиты чемпионского титула, и пока все для фаворита идет по плану. 

Последние пять матчей сборной Аргентины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.06.2026Иордания

1:3

Аргентина

ЧМ-2026

22.06.2026Аргентина

2:0

Австрия

ЧМ-2026

17.06.2026Аргентина

3:0

Алжир

ЧМ-2026

10.06.2026Аргентина

3:0

Исландия

Товарищеский матч

07.06.2026Аргентина

2:0

Гондурас

Товарищеский матч

Кабо-Верде

Дебют Кабо-Верде – одна из самых красивых историй американского чемпионата мира по футболу. 67-я сборная рейтинга ФИФА с первого тура дала понять, что будет, образно говоря, драться и кусаться за очки с каждым. И если ничью против Испании многие могли счесть банальным стечением обстоятельств, то три подряд непроигрыша одним лишь везением не объяснить. 

Помимо высокой самоотдачи и огромного желания не уступить, новичок Кубка мира проявил и достаточно серьезную организацию командной игры. Как результат – двукратный чемпион мира, Уругвай, едет домой, а Кабо-Верде - в плей-офф.

Последние пять матчей сборной Кабо-Верде:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.06.2026Кабо-Верде

0:0

Саудовская Аравия

ЧМ-2026

22.06.2026Уругвай

2:2

Кабо-Верде

ЧМ-2026

15.06.2026Испания

0:0

Кабо-Верде

ЧМ-2026

06.06.2026Кабо-Верде

3:0

Бермуды

Товарищеский матч

31.05.2026Кабо-Верде

3:0

Сербия

Товарищеский матч

Личные встречи

Сборные Аргентины и Кабо-Верде по футболу ранее не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Аргентины и Кабо-Верде: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Как бы симпатично ни выглядела сборная Кабо-Верде, класс соперников в этой паре несопоставим. Испанцы на старте турнира могли позволить себе некую вальяжность в противостоянии с дебютантом ЧМ. Аргентинцы себе такого точно не позволят: плей-офф – не место для баловства.  Если решите поставить на чистую победу фаворита, самый высокий коэффициент на нее дает Winline (1.18).

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Сбалансированный. Обе команды на этом турнире еще не проигрывали, но есть нюанс: Кабо-Верде и не выигрывало. По всей видимости, удалить ноль из графы побед новичку уже и не удастся. В любом случае дома кабовердийцев встретят как героев. Наивно ждать, тем более – требовать от них победы над чемпионом мира, но в том, что дебютант постарается достойно завершить выступления в Америке, нет никаких сомнений. У фаворита же нет резонов расходовать чересчур много сил и эмоций на такой ранней стадии плей-офф – желательно сохранить ресурсы до конца розыгрыша. Поэтому выбираем победу Аргентины в умеренно результативном матче. 

Рискованный. Как это обычно бывает в матчах неравных соперников, многое будет зависеть от того, как быстро фаворит распечатает ворота аутсайдера. Испанцам и за 90 минут не удалось. Естественно, что сборная Кабо-Верде применит ту же тактику, которая принесла ей триумф на групповой стадии. Поэтому исключать тяжелую, минимальную победу Аргентины мы бы не стали. Победа андердога с форой (+1.5) – очень рискованный, но не заведомо нереальный, на наш взгляд, исход.  В PARI он идет с коэффициентом 2.40.

Прогноз на точный счет

Самый ожидаемый вариант в линии букмекеров – 2:0 в пользу Аргентины. 1:0 котируется за 5.60. Учитывая запредельный настрой игроков Кабо-Верде на главный матч в своей истории, остановимся на минимальной победе чемпиона.

Ожидаемый счет – 1:0 в пользу сборной Аргентины.

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