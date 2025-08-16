Арсенал - Енисей, 16 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Красноярский «Енисей» завалил старт сезона в «лучшей лиге мира». Оттолкнуться от турнирного дна в ближайшем туре тоже будет сложно. Удастся ли команде Тихонова зацепиться хотя бы за ничью в Туле? Возможно, котировки легальных букмекеров дадут подсказку на этот вопрос.
Турнир: Лига PARI, 5-й тур
Стадион: «Арсенал» (Тула)
Главный судья: Жабченко (Краснодар)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|10
|6
|6
|26-18
|«Енисей»
|6
|6
|10
|18-26
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Родина»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|03.08.2025
|«Черноморец»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|25.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«Шинник»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|07.07.2025
|«Акрон»
0:2
«Арсенал»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2025
|«Енисей»
0:2
«Урал»
Лига PARI
|04.08.2025
|«Ротор»
0:0
«Енисей»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Енисей»
1:2
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Енисей»
0:3
«Чайка»
Лига PARI
|14.07.2025
|«Енисей»
5:2
«Енисей-2»
Товарищеский матч
После четырех туров туляки держатся в середине таблицы, тогда как красноярцы ее замыкают.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|4
|4
|0
|0
|8-3
|12
|2. Факел
|4
|4
|0
|0
|5-1
|12
|3. Челябинск
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|4. СКА-Хабаровск
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|5. Спартак Кострома
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|6. КАМАЗ
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|7. Ротор
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|8. Чайка
|4
|1
|3
|0
|5-2
|6
|9. Нефтехимик
|4
|1
|3
|0
|3-1
|6
|10. Арсенал
|4
|1
|3
|0
|5-4
|6
|11. Уфа
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|12. Сокол
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|13. Черноморец
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|14. Родина
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|15. Волга
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|16. Торпедо
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|17. Шинник
|4
|0
|1
|3
|1-5
|1
|18. Енисей
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
«Арсенал» еще не проигрывал в этом сезоне, «Енисей» - еще не побеждал. Любимый счет туляков при Дмитрии Гунько - 1:1 (три случая за четыре тура). Ставка на «обе забьют» заходила во всех матчах «канониров».
«Енисея» проиграл все три домашних матча, а единственное очко зацепил на выезде в Волгограде. С голами у парней Андрея Тихонова беда - всего одно точное попадание за четыре матча. К штатным созидателям и завершителям у тренера не может не быть претензий. Но тут уже красноярцам в прямом смысле отступать некуда - ниже мест в таблице нет. Полагаем, что легендарный спартаковец сумеет зарядить команду на бой. Как минимум на второй гол в сезоне гости могут и должны рассчитывать. Обмен забитыми мячами - не самый очевидный вариант в этой ситуации, но есть ощущение, что именно здесь и сейчас он возможен.
Игру в Туле покажут официальный сайт «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: нет
«Енисей»: нет
Основной маркет PARI на игру в Туле радует глаз высокими коэффициентами. Победа хозяев котируется за 2.25, ничья - за 3.00, а успех гостей - за 3.30.
Получить до 25 000 рублей от PARI
В линии на точный счет самый низкий коэффициент (5.50) установлен на 0:0 и 1:0.
Сайты «Матч ТВ» и PARI транслируют игры дивизиона бесплатно.
Билеты можно приобрести на официальном сайте тульского клуба. Ценовой диапазон - от 250 до 300 рублей. Паспорт болельщика в Лиге PARI не требуется.