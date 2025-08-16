Арсенал - Енисей, 16 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Арсенал» еще не проигрывал в этом сезоне, «Енисей» - еще не побеждал. Любимый счет туляков при Дмитрии Гунько - 1:1 (три случая за четыре тура). Ставка на «обе забьют» заходила во всех матчах «канониров».

«Енисея» проиграл все три домашних матча, а единственное очко зацепил на выезде в Волгограде. С голами у парней Андрея Тихонова беда - всего одно точное попадание за четыре матча. К штатным созидателям и завершителям у тренера не может не быть претензий. Но тут уже красноярцам в прямом смысле отступать некуда - ниже мест в таблице нет. Полагаем, что легендарный спартаковец сумеет зарядить команду на бой. Как минимум на второй гол в сезоне гости могут и должны рассчитывать. Обмен забитыми мячами - не самый очевидный вариант в этой ситуации, но есть ощущение, что именно здесь и сейчас он возможен.