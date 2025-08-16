Ведомости
Арсенал - Енисей, 16 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Команда легендарного Тихонова - на дне
Валентин Васильев

Красноярский «Енисей» завалил старт сезона в «лучшей лиге мира». Оттолкнуться от турнирного дна в ближайшем туре тоже будет сложно. Удастся ли команде Тихонова зацепиться хотя бы за ничью в Туле? Возможно, котировки легальных букмекеров дадут подсказку на этот вопрос.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Арсенал» (Тула) 

16.08.2025, Сб

19:00 МСК

«Енисей» (Красноярск)

П1 - 2.25

Х - 3.00

П2 - 3.30

Турнир: Лига PARI, 5-й тур

Стадион:  «Арсенал» (Тула) 

Главный судья: Жабченко (Краснодар)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Арсенал»106626-18
«Енисей»661018-26

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Родина»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

03.08.2025«Черноморец»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

25.07.2025«Арсенал»

1:1

«Шинник»

Лига PARI

19.07.2025«Арсенал»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

07.07.2025«Акрон»

0:2

«Арсенал»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2025«Енисей»

0:2

«Урал»

Лига PARI

04.08.2025«Ротор»

0:0

«Енисей»

Лига PARI

27.07.2025«Енисей»

1:2

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

20.07.2025«Енисей»

0:3

«Чайка»

Лига PARI

14.07.2025«Енисей»

5:2

«Енисей-2»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

После четырех туров туляки держатся в середине таблицы, тогда как красноярцы ее замыкают.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал44008-312
2. Факел44005-112
3. Челябинск43016-49
4. СКА-Хабаровск42205-38
5. Спартак Кострома42115-37
6. КАМАЗ42116-57
7. Ротор42113-27
8. Чайка41305-26
9. Нефтехимик41303-16
10. Арсенал41305-46
11. Уфа41122-34
12. Сокол40311-23
13. Черноморец40225-72
14. Родина40224-72
15. Волга40133-61
16. Торпедо40132-51
17. Шинник40131-51
18. Енисей40131-71

Прогноз на матч

«Арсенал» еще не проигрывал в этом сезоне, «Енисей» - еще не побеждал. Любимый счет туляков при Дмитрии Гунько - 1:1 (три случая за четыре тура). Ставка на «обе забьют» заходила во всех матчах «канониров».

«Енисея» проиграл все три домашних матча, а единственное очко зацепил на выезде в Волгограде. С голами у парней Андрея Тихонова беда - всего одно точное попадание за четыре матча. К штатным созидателям и завершителям у тренера не может не быть претензий. Но тут уже красноярцам в прямом смысле отступать некуда - ниже мест в таблице нет. Полагаем, что легендарный спартаковец сумеет зарядить команду на бой. Как минимум на второй гол в сезоне гости могут и должны рассчитывать. Обмен забитыми мячами - не самый очевидный вариант в этой ситуации, но есть ощущение, что именно здесь и сейчас он возможен.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Игру в Туле покажут официальный сайт «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: нет

«Енисей»: нет

Коэффициенты букмекеров

Основной маркет PARI на игру в Туле радует глаз высокими коэффициентами. Победа хозяев котируется за 2.25, ничья - за 3.00, а успех гостей - за 3.30.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Енисей»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (5.50) установлен на 0:0 и 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Арсенал» - «Енисей»?

Сайты «Матч ТВ» и PARI транслируют игры дивизиона бесплатно.

Где купить билеты на матч «Арсенал» - «Енисей»?

Билеты можно приобрести на официальном сайте тульского клуба. Ценовой диапазон - от 250 до 300 рублей. Паспорт болельщика в Лиге PARI не требуется.

