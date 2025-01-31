Арсенал — Манчестер Сити, 2 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Оба английских клуба на этой неделе прошли в плей-офф Лиги чемпионов, но сделали это в разном стиле. «Арсенал» на малых оборотах переехал «Жирону». Уже имея в кармане путевку в 1/8 финала главного европейского клубного турнира, тренерский штаб мог позволить себе выпустить в Испании на поле полурезервный состав. Так что об утомленности «канониров» после еврокубковых баталий и речи идти не может. А вот «горожане» сражались с «Брюге», рискуя не попасть даже в стыковые матчи. Против бельгийского клуба в бой были брошены основные силы, и путевка в 1/16 Лиги чемпионов была командой Пепа Гвардиолы именно завоевана. Причем, завоевана не без труда, ведь победа получилась волевой.

На кону в матче на «Эмирейтс» будет стоять многое. Отставание идущего на втором месте в турнирной таблице АПЛ «Арсенала» от «Ливерпуля» уже сейчас составляет шесть очков, а ведь у мерсисайдцев еще и игра в запасе имеется. В случае потери очков «канониры» рискуют отстать от лидера первенства на трудно отыгрываемое расстояние. О чемпионских перспективах «МС» и вовсе вслух говорить не стоит. Потеря же очков в Лондоне и вовсе переведет «золотые» амбиции манкунианцев в разряд фантастики.

Беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ насчитывает уже 13 матчей. У «пушкарей» лучшая, наравне с «Ливерпулем», линия оборона в лиге. В том, что подопечные Артеты способны не проиграть на своем поле «МанСити», сомнений нет. Но ничья хозяев не устроит. Впрочем, в любом случае вряд ли стоит ждать лихой игры от «Арсенала», который будет осторожничать до последнего.

Не добавляет вистов хозяевам и отсутствие травмированного лидера атак - Габриэла Жезуса. Без бразильца голы даются «канонирам» с натугой. Так что в предстоящем матче «МС» будет сложно забивать из-за надежной обороны соперника, а хозяевам из-за кадровых потерь. Из этого делаем вывод, что высокой результативности ждать не приходится. Наш выбор - осторожные ТМ 3.0.