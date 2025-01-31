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31 января 14:25ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Арсенал — Манчестер Сити, 2 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Любой результат встречи на «Эмирейтс» будет на руку «Ливерпулю»
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 2 февраля, в центральном матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити». Хозяева еще сохраняют шанс оказать «Ливерпулю» реальное сопротивление в чемпионской гонке, а гости постараются надежду на такой шанс получить.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

02.02.2025, Вс

19:30 МСК

«Манчестер Сити» (Манчестер)

П1 - 1.95

Х - 3.60

П2 - 3.85

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 24-й тур

Стадион: «Эмиретс» (Лондон, Англия)

Судьи: Питер Бэнкс

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»944454309-234
«МС»544494234-309

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.01.2025«Жирона»1:2«Арсенал»Лига чемпионов
25.01.2025«Вулверхэмптон»0:1«Арсенал»АПЛ
22.01.2025«Арсенал»3:0«Динамо Загреб»Лига чемпионов
18.01.2025«Арсенал»2:2«Астон Вилла»АПЛ
15.01.2025«Арсенал»2:1«Тоттенхэм»АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.01.2025«МС»3:1«Брюгге»Лига чемпионов
25.01.2025«МС»3:1«Челси»АПЛ
22.01.2025«ПСЖ»4:2«МС»Лига чемпионов
19.01.2025«Ипсвич»0:6«МС»АПЛ
14.01.2025«Брентфорд»2:2«МС»АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала» и «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.09.2024«МС»2:2«Арсенал»АПЛ
31.03.2024«МС»0:0«Арсенал»АПЛ
08.10.2023 «Арсенал»1:0«МС»АПЛ
06.08.2023 «МС»1:1 (1:4 - пен.) «Арсенал»Суперкубок Англии
26.04.2023 «МС» 4:1 «Арсенал»АПЛ 

Турнирное положение

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После 23-х туров «Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, а «Манчестер Сити» - четвертую.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль22165154-2153
2. Арсенал23138244-2147
3. Ноттингем23135533-2744
4. Манчестер Сити23125647-3041
5. Ньюкасл23125641-2741
6. Челси23117545-3040
7. Борнмут23117541-2640
8. Астон Вилла23107634-3537
9. Брайтон23810535-3134
10. Фулхэм2389634-3133
11. Брентфорд23941042-4031
12. Манчестер Юнайтед23851028-3229
13. Кристал Пэлас2369826-3027
14. Вест Хэм23761028-4427
15. Тоттенхэм23731346-3724
16. Эвертон2258919-2823
17. Лестер23451425-4917
18. Вулверхэмптон23441532-5216
19. Ипсвич23371321-4716
20. Саутгемптон23131916-536

Прогноз на матч

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Оба английских клуба на этой неделе прошли в плей-офф Лиги чемпионов, но сделали это в разном стиле. «Арсенал» на малых оборотах переехал «Жирону». Уже имея в кармане путевку в 1/8 финала главного европейского клубного турнира, тренерский штаб мог позволить себе выпустить в Испании на поле полурезервный состав. Так что об утомленности «канониров» после еврокубковых баталий и речи идти не может. А вот «горожане» сражались с «Брюге», рискуя не попасть даже в стыковые матчи. Против бельгийского клуба в бой были брошены основные силы, и путевка в 1/16 Лиги чемпионов была командой Пепа Гвардиолы именно завоевана. Причем, завоевана не без труда, ведь победа получилась волевой.

На кону в матче на «Эмирейтс» будет стоять многое. Отставание идущего на втором месте в турнирной таблице АПЛ «Арсенала» от «Ливерпуля» уже сейчас составляет шесть очков, а ведь у мерсисайдцев еще и игра в запасе имеется. В случае потери очков «канониры» рискуют отстать от лидера первенства на трудно отыгрываемое расстояние. О чемпионских перспективах «МС» и вовсе вслух говорить не стоит. Потеря же очков в Лондоне и вовсе переведет «золотые» амбиции манкунианцев в разряд фантастики.

Беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ насчитывает уже 13 матчей. У «пушкарей» лучшая, наравне с «Ливерпулем», линия оборона в лиге. В том, что подопечные Артеты способны не проиграть на своем поле «МанСити», сомнений нет. Но ничья хозяев не устроит. Впрочем, в любом случае вряд ли стоит ждать лихой игры от «Арсенала», который будет осторожничать до последнего.

Не добавляет вистов хозяевам и отсутствие травмированного лидера атак - Габриэла Жезуса. Без бразильца голы даются «канонирам» с натугой. Так что в предстоящем матче «МС» будет сложно забивать из-за надежной обороны соперника, а хозяевам из-за кадровых потерь. Из этого делаем вывод, что высокой результативности ждать не приходится. Наш выбор - осторожные ТМ 3.0.

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арсенал»: Райя, Сака, Уайт, Томиясу, Жезус (все - травма)

«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Диаш, Доку, Аке (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Арсенал»«МС»Позиция
Вратарь32. Нето31. ЭдерсонВратарь
Защитник49. Льюис-Скелли27. НунесЗащитник
Защитник6. Магальянс5. СтоунзЗащитник
Защитник2. Салиба25. АканджиЗащитник
Защитник12. Тимбер24. ГвардиолЗащитник
Полузащитник 5. Парти8. КовачичПолузащитник
Полузащитник 41. Райс47. ФоденПолузащитник 
Полузащитник8. Эдегор20. СилваПолузащитник
Нападающий11. Мартинелли17. Де БрейнеПолузащитник
Нападающий19. Троссард19. ГюндоганПолузащитник
Нападающий29. Хаверц9. ХоландНападающий
Главный тренерМикель АртетаХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI считают фаворитом встречи «Арсенал», предлагая при этом за его победу солидный коэффициент 1.95. Котировки на победу гостей составляют 3.85. Заключить пари на ничью можно за 3.60.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Арсенал» «Манчестер Сити»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный исход (7.50) предлагается за ничью 1:1. Победа «Арсенала» со счетом 1:0 или 2:1 котируется за 8.50. Нулевая ничья оценена кэфом 9.50.

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» «Манчестер Сити»?

Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Англии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Ливерпуль» — 1.20

«Арсенал» — 5.50

«Манчестер Сити» — 20.00

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