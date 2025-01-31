Арсенал — Манчестер Сити, 2 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 2 февраля, в центральном матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити». Хозяева еще сохраняют шанс оказать «Ливерпулю» реальное сопротивление в чемпионской гонке, а гости постараются надежду на такой шанс получить.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
02.02.2025, Вс
19:30 МСК
«Манчестер Сити» (Манчестер)
|П1 - 1.95
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 24-й тур
Стадион: «Эмиретс» (Лондон, Англия)
Судьи: Питер Бэнкс
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|94
|44
|54
|309-234
|«МС»
|54
|44
|94
|234-309
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.01.2025
|«Жирона»
|1:2
|«Арсенал»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Вулверхэмптон»
|0:1
|«Арсенал»
|АПЛ
|22.01.2025
|«Арсенал»
|3:0
|«Динамо Загреб»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Арсенал»
|2:2
|«Астон Вилла»
|АПЛ
|15.01.2025
|«Арсенал»
|2:1
|«Тоттенхэм»
|АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.01.2025
|«МС»
|3:1
|«Брюгге»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«МС»
|3:1
|«Челси»
|АПЛ
|22.01.2025
|«ПСЖ»
|4:2
|«МС»
|Лига чемпионов
|19.01.2025
|«Ипсвич»
|0:6
|«МС»
|АПЛ
|14.01.2025
|«Брентфорд»
|2:2
|«МС»
|АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала» и «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.09.2024
|«МС»
|2:2
|«Арсенал»
|АПЛ
|31.03.2024
|«МС»
|0:0
|«Арсенал»
|АПЛ
|08.10.2023
|«Арсенал»
|1:0
|«МС»
|АПЛ
|06.08.2023
|«МС»
|1:1 (1:4 - пен.)
|«Арсенал»
|Суперкубок Англии
|26.04.2023
|«МС»
|4:1
|«Арсенал»
|АПЛ
После 23-х туров «Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, а «Манчестер Сити» - четвертую.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|22
|16
|5
|1
|54-21
|53
|2. Арсенал
|23
|13
|8
|2
|44-21
|47
|3. Ноттингем
|23
|13
|5
|5
|33-27
|44
|4. Манчестер Сити
|23
|12
|5
|6
|47-30
|41
|5. Ньюкасл
|23
|12
|5
|6
|41-27
|41
|6. Челси
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|7. Борнмут
|23
|11
|7
|5
|41-26
|40
|8. Астон Вилла
|23
|10
|7
|6
|34-35
|37
|9. Брайтон
|23
|8
|10
|5
|35-31
|34
|10. Фулхэм
|23
|8
|9
|6
|34-31
|33
|11. Брентфорд
|23
|9
|4
|10
|42-40
|31
|12. Манчестер Юнайтед
|23
|8
|5
|10
|28-32
|29
|13. Кристал Пэлас
|23
|6
|9
|8
|26-30
|27
|14. Вест Хэм
|23
|7
|6
|10
|28-44
|27
|15. Тоттенхэм
|23
|7
|3
|13
|46-37
|24
|16. Эвертон
|22
|5
|8
|9
|19-28
|23
|17. Лестер
|23
|4
|5
|14
|25-49
|17
|18. Вулверхэмптон
|23
|4
|4
|15
|32-52
|16
|19. Ипсвич
|23
|3
|7
|13
|21-47
|16
|20. Саутгемптон
|23
|1
|3
|19
|16-53
|6
Оба английских клуба на этой неделе прошли в плей-офф Лиги чемпионов, но сделали это в разном стиле. «Арсенал» на малых оборотах переехал «Жирону». Уже имея в кармане путевку в 1/8 финала главного европейского клубного турнира, тренерский штаб мог позволить себе выпустить в Испании на поле полурезервный состав. Так что об утомленности «канониров» после еврокубковых баталий и речи идти не может. А вот «горожане» сражались с «Брюге», рискуя не попасть даже в стыковые матчи. Против бельгийского клуба в бой были брошены основные силы, и путевка в 1/16 Лиги чемпионов была командой Пепа Гвардиолы именно завоевана. Причем, завоевана не без труда, ведь победа получилась волевой.
На кону в матче на «Эмирейтс» будет стоять многое. Отставание идущего на втором месте в турнирной таблице АПЛ «Арсенала» от «Ливерпуля» уже сейчас составляет шесть очков, а ведь у мерсисайдцев еще и игра в запасе имеется. В случае потери очков «канониры» рискуют отстать от лидера первенства на трудно отыгрываемое расстояние. О чемпионских перспективах «МС» и вовсе вслух говорить не стоит. Потеря же очков в Лондоне и вовсе переведет «золотые» амбиции манкунианцев в разряд фантастики.
Беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ насчитывает уже 13 матчей. У «пушкарей» лучшая, наравне с «Ливерпулем», линия оборона в лиге. В том, что подопечные Артеты способны не проиграть на своем поле «МанСити», сомнений нет. Но ничья хозяев не устроит. Впрочем, в любом случае вряд ли стоит ждать лихой игры от «Арсенала», который будет осторожничать до последнего.
Не добавляет вистов хозяевам и отсутствие травмированного лидера атак - Габриэла Жезуса. Без бразильца голы даются «канонирам» с натугой. Так что в предстоящем матче «МС» будет сложно забивать из-за надежной обороны соперника, а хозяевам из-за кадровых потерь. Из этого делаем вывод, что высокой результативности ждать не приходится. Наш выбор - осторожные ТМ 3.0.
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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Арсенал»: Райя, Сака, Уайт, Томиясу, Жезус (все - травма)
«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Диаш, Доку, Аке (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«МС»
|Позиция
|Вратарь
|32. Нето
|31. Эдерсон
|Вратарь
|Защитник
|49. Льюис-Скелли
|27. Нунес
|Защитник
|Защитник
|6. Магальянс
|5. Стоунз
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|25. Аканджи
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|24. Гвардиол
|Защитник
|Полузащитник
|5. Парти
|8. Ковачич
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|20. Силва
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мартинелли
|17. Де Брейне
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Троссард
|19. Гюндоган
|Полузащитник
|Нападающий
|29. Хаверц
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Аналитики БК PARI считают фаворитом встречи «Арсенал», предлагая при этом за его победу солидный коэффициент 1.95. Котировки на победу гостей составляют 3.85. Заключить пари на ничью можно за 3.60.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный исход (7.50) предлагается за ничью 1:1. Победа «Арсенала» со счетом 1:0 или 2:1 котируется за 8.50. Нулевая ничья оценена кэфом 9.50.
Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Ливерпуль» — 1.20
«Арсенал» — 5.50
«Манчестер Сити» — 20.00
Партнерский проект