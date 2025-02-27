Дмитрий Арышев — Даурен Ермеков, 28 февраля: прогноз на титульный бой лиги Наше Дело, трансляция и полный кард

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В пятницу, 28 февраля, промоушен «Наше Дело» проведет крупный турнир, который возглавит титульный поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между россиянином Дмитрием Арышевым и казахстанцем Дауреном Ермековым. Кто окажется сильнее в реванше?
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Арышев
Ермеков
Россия
Страна
Казахстан
31
Возраст
36
25
Бои
20
16 (13 / 2 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (7 / 1 / 7)
8 (0 / 0 / 8)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (3 / 0 / 2)
1
Ничьи
0
180
Рост (см)
185
185
Размах рук (см)
187
В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Становился чемпионом Гран-при в лиге Hardcore FC. После этого провел несколько поединков и перешел в «Наше Дело», где дебютировал в последнем бою в августе и нокаутировал Ермекова во втором раунде, благодаря чему выиграл пояс. На данный момент идет на серии из восьми побед.
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В профессиональных ММА выступает с 2012 года. В 2019-м стал чемпионом GFC (далее — EFC) в среднем весе. Защитил пояс дважды, после чего перешел в Ural FC. В последнем поединке в августе дебютировал в лиге «Наше Дело» и проиграл Арышеву, но из-за неудачной весогонки не претендовал на титул.
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В августе Ермеков не смог сделать вес, был оштрафован и проиграл нокаутом во втором раунде. Теперь казахстанец уложился в лимит и претендует на титул. Однако весогонка в любом случае дается Ермекову хронически тяжело. Есть большие сомнения касательно его функциональной готовности.
А вот Арышев традиционно хорош по части выносливости. Он умеет работать на долгой дистанции, но обладает и высоким нокаутирующим потенциалом. Однако первый его поединок с Ермеков завершился досрочно, но странно. Казахстанец утверждал, что получил тычок в глаз, из-за чего не смог защищаться. Рефери же зафиксировал технический нокаут.
Вполне вероятно, что если бы не тот эпизод, прошлый бой получился бы затяжным. Зато, полагаем, именно так будет в реванше. Ермеков вновь проявит стойкость на верхнем этаже, где он отнюдь не выглядел аутсайдером, а заодно постарается сделать ставку на клинчи и борьбу. Перевести Арышева сложно, но вязкости поединку это добавит.
В итоге, полагаем, соперники дойдут как минимум до третьего раунда. И там как раз на первый план выйдет выносливость.
Турнир «Наше Дело 87» стартует в «Баскет Холле» в Казани в пятницу, 28 февраля, в 15:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:30 мск, поэтому главный бой Арышев — Ермеков стоит ожидать около 21:00 мск.
В полном объеме турнир покажет Rutube-канал промоушена. На кабельном «Матч! Боец» трансляция пройдет с 17:30 до 19:30 мск, на федеральном «Матч ТВ» — с 19:30 до 22:00 мск.
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