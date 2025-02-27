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27 февраля 13:53ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваНаше Дело

Дмитрий Арышев — Даурен Ермеков, 28 февраля: прогноз на титульный бой лиги Наше Дело, трансляция и полный кард

Чемпионский реванш
Александр Бокулёв
Источник: Наше Дело
Источник: Наше Дело

В пятницу, 28 февраля, промоушен «Наше Дело» проведет крупный турнир, который возглавит титульный поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между россиянином Дмитрием Арышевым и казахстанцем Дауреном Ермековым. Кто окажется сильнее в реванше?

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Статистика

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Арышев

 

Ермеков

Россия

Страна

Казахстан

31

Возраст

36

25

Бои

20

16 (13 / 2 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (7 / 1 / 7)

8 (0 / 0 / 8)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (3 / 0 / 2)

1

Ничьи

0

180

Рост (см)

185

185

Размах рук (см)

187

Дмитрий Арышев

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В профессиональных ММА выступает с 2015 года. Становился чемпионом Гран-при в лиге Hardcore FC. После этого провел несколько поединков и перешел в «Наше Дело», где дебютировал в последнем бою в августе и нокаутировал Ермекова во втором раунде, благодаря чему выиграл пояс. На данный момент идет на серии из восьми побед. 

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Даурен Ермеков

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В профессиональных ММА выступает с 2012 года. В 2019-м стал чемпионом GFC (далее — EFC) в среднем весе. Защитил пояс дважды, после чего перешел в Ural FC. В последнем поединке в августе дебютировал в лиге «Наше Дело» и проиграл Арышеву, но из-за неудачной весогонки не претендовал на титул.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АрышеваПобеда ЕрмековаТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET1,263,652,201,60

Прогноз на бой

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В августе Ермеков не смог сделать вес, был оштрафован и проиграл нокаутом во втором раунде. Теперь казахстанец уложился в лимит и претендует на титул. Однако весогонка в любом случае дается Ермекову хронически тяжело. Есть большие сомнения касательно его функциональной готовности.

А вот Арышев традиционно хорош по части выносливости. Он умеет работать на долгой дистанции, но обладает и высоким нокаутирующим потенциалом. Однако первый его поединок с Ермеков завершился досрочно, но странно. Казахстанец утверждал, что получил тычок в глаз, из-за чего не смог защищаться. Рефери же зафиксировал технический нокаут.

Вполне вероятно, что если бы не тот эпизод, прошлый бой получился бы затяжным. Зато, полагаем, именно так будет в реванше. Ермеков вновь проявит стойкость на верхнем этаже, где он отнюдь не выглядел аутсайдером, а заодно постарается сделать ставку на клинчи и борьбу. Перевести Арышева сложно, но вязкости поединку это добавит.

В итоге, полагаем, соперники дойдут как минимум до третьего раунда. И там как раз на первый план выйдет выносливость.

Полный кард, где смотреть бой Арышев Ермеков II

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Турнир «Наше Дело 87» стартует в «Баскет Холле» в Казани в пятницу, 28 февраля, в 15:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:30 мск, поэтому главный бой Арышев — Ермеков стоит ожидать около 21:00 мск.

В полном объеме турнир покажет Rutube-канал промоушена. На кабельном «Матч! Боец» трансляция пройдет с 17:30 до 19:30 мск, на федеральном «Матч ТВ» — с 19:30 до 22:00 мск.

Основной кард

  • Дмитрий Арышев (Россия) Даурен Ермеков (Казахстан). Средний вес. Титульный бой;
  • Хадис Ибрагимов (Россия) Шамсутдин Махмудов (Россия). Тяжелый вес. Титульный бой;
  • Дмитрий Климов (Россия) — Бруно Роверсо (Бразилия);
  • Искандер Зияев (Россия) — Давид Нерсисян (Россия);

Прелимы

  • Хайбула Мусалов (Россия) — Диего Даниэль Родригес (Бразилия);
  • Ислам Жангоразов (Россия) — Павел Шульский (Россия);
  • Павел Мешков (Россия) — Ислам Ибрагимов (Россия);
  • Дамил Шарафутдинов (Россия) — Даниял Эльбаев (Россия);
  • Иван Грачёв (Россия) — Бекхан Мальсагов (Россия);
  • Шодмон Назокатов (Россия) — Эркин Пратов (Россия);
  • Кристина Степанян (Россия) — Анастасия Якунина (Россия);
  • Магомед Нальгиев (Россия) — Артуш Саркисян (Россия);
  • Николай Присмаков (Россия) — Тамерлан Валиев (Россия).
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