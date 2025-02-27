Дмитрий Арышев — Даурен Ермеков, 28 февраля: прогноз на титульный бой лиги Наше Дело, трансляция и полный кард

В августе Ермеков не смог сделать вес, был оштрафован и проиграл нокаутом во втором раунде. Теперь казахстанец уложился в лимит и претендует на титул. Однако весогонка в любом случае дается Ермекову хронически тяжело. Есть большие сомнения касательно его функциональной готовности.

А вот Арышев традиционно хорош по части выносливости. Он умеет работать на долгой дистанции, но обладает и высоким нокаутирующим потенциалом. Однако первый его поединок с Ермеков завершился досрочно, но странно. Казахстанец утверждал, что получил тычок в глаз, из-за чего не смог защищаться. Рефери же зафиксировал технический нокаут.

Вполне вероятно, что если бы не тот эпизод, прошлый бой получился бы затяжным. Зато, полагаем, именно так будет в реванше. Ермеков вновь проявит стойкость на верхнем этаже, где он отнюдь не выглядел аутсайдером, а заодно постарается сделать ставку на клинчи и борьбу. Перевести Арышева сложно, но вязкости поединку это добавит.

В итоге, полагаем, соперники дойдут как минимум до третьего раунда. И там как раз на первый план выйдет выносливость.