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15 мая 6:35ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Астон Вилла - Тоттенхэм, 16 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Прорвется ли Эмери в Лигу чемпионов?
Валентин Васильев

В пятницу в Премьер-лиге Англии пройдет два классных матча. В первом из них «Астон Вилла» примет финалиста Лиги Европы -  «Тоттенхэм Хотспур». В ожидании противостояния в Бирмингеме изучаем линии легальных букмекеров на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Астон Вилла» (Бирмингем)

16.05.2025, Пт

21:30 МСК

 «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон)

П1 - 1.37

Х - 5.60

П2 - 7.00

Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур

Стадион: «Вилла Парк»  (Бирмингем, Англия)

Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Астон Вилла»613679239-295
«Тоттенхэм»793661295-239

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Борнмут»

0:1

«Астон Вилла»

АПЛ

03.05.2025«Астон Вилла»

1:0

«Фулхэм»

АПЛ

26.04.2025«Кристал Пэлас»

3:0

«Астон Вилла»

АПЛ

22.04.2025«Манчестер Сити»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

19.04.2025«Астон Вилла»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Тоттенхэм»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

08.05.2025«Буде Глимт»

0:2

«Тоттенхэм»

Лига Европы

04.05.2025«Вест Хэм»

1:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

01.05.2025«Тоттенхэм»

3:1

«Буде Глимт»

Лига Европы

27.04.2025«Ливерпуль»

5:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

Турнирное положение

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После 36 туров бирмингемцы идут шестыми в таблице, а лондонцы - 17-ми.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль36258383-3783
2. Арсенал361814466-3368
3. Ньюкасл362061068-4566
4. Манчестер Сити36198967-4365
5. Челси36189962-4363
6. Астон Вилла36189956-4963
7. Ноттингем Форест361881056-4462
8. Брентфорд361671363-5355
9. Брайтон361413959-5655
10. Борнмут3614111155-4353
11. Фулхэм361491351-5051
12. Кристал Пэлас3612131146-4849
13. Эвертон369151239-4442
14. Вулверхэмптон361251951-6441
15. Вест Хэм3610101642-5940
16. Манчестер Юнайтед361091742-5339
17. Тоттенхэм361152063-5938
18. Ипсвич364102235-7722
19. Лестер36572431-7822
20. Саутгемптон36262825-8212

Прогноз на матч

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Сражения на нескольких турнирных фронтах истощили «Астон Виллу». Ближе к финишу сезона результаты команды стали проседать. После вылета из Лиги чемпионов команда Эмери споткнулась в полуфинале Кубка Англии, а два поражения подряд в конце апреля поставили под сомнение ее участие в следующем розыгрыше чемпионского турнира. Борьба за проходные четвертое-пятое места в таблице развернулась ожесточенная. Больше терять очки бирмингемцам нельзя. 

А «Тоттенхэму» до внутренних баталий давно особого дела нет - все мысли посвящены Лиге Европы. При такой разнице мотиваций хозяева обязаны забирать в пятницу три очка. Эмери постарается свести к минимуму риск внеплановой потери, а значит, обилия голов на «Вилла Парк» ждать, наверное, не стоит. Наш выбор на этот матч: победа первой команды и тотал голов меньше 3.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Отслеживать ход противостояния в Бирмингеме можно через текстовые трансляции специализированных спортивных ресурсов, а также графические онлайны на платформах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Астон Вилла»: Рэмси (дисквалификация), Рашфорд (травма)

«Тоттенхэм»: Дрэгушин, Сон, Мэддисон, Бергвалль, Скарлетт (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Астон Вилла»«Тоттенхэм»

Позиция

Вратарь1. Мартинес1. Викарио

Вратарь

Защитник16. Гарсия4. Дансо

Защитник

Защитник3. Дисаси14. Грей

Защитник

Защитник4. Конса17. Ромеро

Защитник

Защитник12. Динь24. Спенс

Защитник

Полузащитник 8. Тилеманс30. Бентанкур

Полузащитник

Полузащитник 7. Макгинн29. Сарр

Полузащитник 

Полузащитник27. Роджерс8. Биссума

Полузащитник

Полузащитник21. Асенсио28. Одобер

Полузащитник

Полузащитник17. Мален11. Тель

Полузащитник

Нападающий11. Уоткинс 9. Ришарлисон

Нападающий

Главный тренерУнаи ЭмериАнгелос Постекоглу

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициенты на П1 и П2 в Winline несопоставимы. Победа хозяев идет в конторе за 1.37, тогда как гостей - за 7.00. В случае ничьей контора умножит номинал сыгравшего пари на 5.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Астон Вилла» - «Тоттенхэм»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.80 установлен на победу хозяев 2:1.

Будет ли много голов в матче «Астон Вилла» - «Тоттенхэм»?

Коэффициент 1.37 на тотал больше 2.5 свидетельствует о высокой вероятности результативного футбола в Бирмингеме.

Кто забьет в матче «Астон Вилла» - «Тоттенхэм»?

Среди потенциальных героев встречи эксперты Winline  Уолли Уоткина и Марко Асенсио из «Виллы». Гол первого котируется за 1.38, а второго - за 1.54. Среди гостей наибольшие шансы отличиться имеет Доминик Соланке (2.36).

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных