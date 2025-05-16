Астон Вилла - Тоттенхэм, 16 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Сражения на нескольких турнирных фронтах истощили «Астон Виллу». Ближе к финишу сезона результаты команды стали проседать. После вылета из Лиги чемпионов команда Эмери споткнулась в полуфинале Кубка Англии, а два поражения подряд в конце апреля поставили под сомнение ее участие в следующем розыгрыше чемпионского турнира. Борьба за проходные четвертое-пятое места в таблице развернулась ожесточенная. Больше терять очки бирмингемцам нельзя.

А «Тоттенхэму» до внутренних баталий давно особого дела нет - все мысли посвящены Лиге Европы. При такой разнице мотиваций хозяева обязаны забирать в пятницу три очка. Эмери постарается свести к минимуму риск внеплановой потери, а значит, обилия голов на «Вилла Парк» ждать, наверное, не стоит. Наш выбор на этот матч: победа первой команды и тотал голов меньше 3.5.