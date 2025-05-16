Астон Вилла - Тоттенхэм, 16 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу в Премьер-лиге Англии пройдет два классных матча. В первом из них «Астон Вилла» примет финалиста Лиги Европы - «Тоттенхэм Хотспур». В ожидании противостояния в Бирмингеме изучаем линии легальных букмекеров на игру.
Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур
Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Астон Вилла»
|61
|36
|79
|239-295
|«Тоттенхэм»
|79
|36
|61
|295-239
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Борнмут»
0:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|03.05.2025
|«Астон Вилла»
1:0
«Фулхэм»
АПЛ
|26.04.2025
|«Кристал Пэлас»
3:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|22.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|19.04.2025
|«Астон Вилла»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Тоттенхэм»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|08.05.2025
|«Буде Глимт»
0:2
«Тоттенхэм»
Лига Европы
|04.05.2025
|«Вест Хэм»
1:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|01.05.2025
|«Тоттенхэм»
3:1
«Буде Глимт»
Лига Европы
|27.04.2025
|«Ливерпуль»
5:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
После 36 туров бирмингемцы идут шестыми в таблице, а лондонцы - 17-ми.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|36
|25
|8
|3
|83-37
|83
|2. Арсенал
|36
|18
|14
|4
|66-33
|68
|3. Ньюкасл
|36
|20
|6
|10
|68-45
|66
|4. Манчестер Сити
|36
|19
|8
|9
|67-43
|65
|5. Челси
|36
|18
|9
|9
|62-43
|63
|6. Астон Вилла
|36
|18
|9
|9
|56-49
|63
|7. Ноттингем Форест
|36
|18
|8
|10
|56-44
|62
|8. Брентфорд
|36
|16
|7
|13
|63-53
|55
|9. Брайтон
|36
|14
|13
|9
|59-56
|55
|10. Борнмут
|36
|14
|11
|11
|55-43
|53
|11. Фулхэм
|36
|14
|9
|13
|51-50
|51
|12. Кристал Пэлас
|36
|12
|13
|11
|46-48
|49
|13. Эвертон
|36
|9
|15
|12
|39-44
|42
|14. Вулверхэмптон
|36
|12
|5
|19
|51-64
|41
|15. Вест Хэм
|36
|10
|10
|16
|42-59
|40
|16. Манчестер Юнайтед
|36
|10
|9
|17
|42-53
|39
|17. Тоттенхэм
|36
|11
|5
|20
|63-59
|38
|18. Ипсвич
|36
|4
|10
|22
|35-77
|22
|19. Лестер
|36
|5
|7
|24
|31-78
|22
|20. Саутгемптон
|36
|2
|6
|28
|25-82
|12
Сражения на нескольких турнирных фронтах истощили «Астон Виллу». Ближе к финишу сезона результаты команды стали проседать. После вылета из Лиги чемпионов команда Эмери споткнулась в полуфинале Кубка Англии, а два поражения подряд в конце апреля поставили под сомнение ее участие в следующем розыгрыше чемпионского турнира. Борьба за проходные четвертое-пятое места в таблице развернулась ожесточенная. Больше терять очки бирмингемцам нельзя.
А «Тоттенхэму» до внутренних баталий давно особого дела нет - все мысли посвящены Лиге Европы. При такой разнице мотиваций хозяева обязаны забирать в пятницу три очка. Эмери постарается свести к минимуму риск внеплановой потери, а значит, обилия голов на «Вилла Парк» ждать, наверное, не стоит. Наш выбор на этот матч: победа первой команды и тотал голов меньше 3.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Отслеживать ход противостояния в Бирмингеме можно через текстовые трансляции специализированных спортивных ресурсов, а также графические онлайны на платформах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Астон Вилла»: Рэмси (дисквалификация), Рашфорд (травма)
«Тоттенхэм»: Дрэгушин, Сон, Мэддисон, Бергвалль, Скарлетт (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Астон Вилла»
|«Тоттенхэм»
Позиция
|Вратарь
|1. Мартинес
|1. Викарио
Вратарь
|Защитник
|16. Гарсия
|4. Дансо
Защитник
|Защитник
|3. Дисаси
|14. Грей
Защитник
|Защитник
|4. Конса
|17. Ромеро
Защитник
|Защитник
|12. Динь
|24. Спенс
Защитник
|Полузащитник
|8. Тилеманс
|30. Бентанкур
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Макгинн
|29. Сарр
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Роджерс
|8. Биссума
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Асенсио
|28. Одобер
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мален
|11. Тель
Полузащитник
|Нападающий
|11. Уоткинс
|9. Ришарлисон
Нападающий
|Главный тренер
|Унаи Эмери
|Ангелос Постекоглу
Главный тренер
Коэффициенты на П1 и П2 в Winline несопоставимы. Победа хозяев идет в конторе за 1.37, тогда как гостей - за 7.00. В случае ничьей контора умножит номинал сыгравшего пари на 5.60.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
В линии на точный счет минимальный коэффициент 7.80 установлен на победу хозяев 2:1.
Коэффициент 1.37 на тотал больше 2.5 свидетельствует о высокой вероятности результативного футбола в Бирмингеме.
Среди потенциальных героев встречи эксперты Winline Уолли Уоткина и Марко Асенсио из «Виллы». Гол первого котируется за 1.38, а второго - за 1.54. Среди гостей наибольшие шансы отличиться имеет Доминик Соланке (2.36).
Партнерский проект