Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



23 февраля 18:58ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Аталанта - Боруссия Д, 25 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Аталанта» перестала побеждать в Европе и прекратила проигрывать в Италии
Валентин Васильев

Дортмундская «Боруссия» неделю назад сделала весомую заявку на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хватит ли немцам задела в два гола для решения задачи-максимум на стыковые матчи?  Полюбопытствуем, что по этому поводу думают профессионалы беттинга.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо, Италия)

25.02.2026, Ср

20:45 МСК

 «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

П1 - 2.12

Х - 3.70

П2 - 3.20

Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. Ответный матч

Стадион: «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия»  (Бергамо, Италия)

Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аталанта1124-6
«Боруссия»2116-4

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2026«Аталанта»

2:1

«Наполи»

Серия А

17.02.2026«Боруссия»

2:0

«Аталанта»

Лига чемпионов

14.02.2026«Лацио»

0:2

«Аталанта»

Серия А

09.02.2026«Аталанта»

2:1

«Кремонезе»

Серия А

05.02.2026«Аталанта»

3:0

«Ювентус»

Серия А

Последние пять матчей «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«РБ Лейпциг»

2:2

«Боруссия»

Бундеслига

17.02.2026«Боруссия»

2:0

«Аталанта»

Лига чемпионов

13.02.2026«Боруссия»

4:0

«Майнц»

Бундеслига

07.02.2026«Вольфсбург»

1:2

«Боруссия»

Бундеслига

01.02.2026«Боруссия»

3:2

«Хайденхайм»

Бундеслига

Календарь и результаты игр

Свернуть

Стыковые матчи. Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2  

25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0

Прогноз на матч

Свернуть

«Аталанта» проиграла в Лиге чемпионов три матча подряд - 2:3 «Атлетику», 0:1 «Юниону» и 0:2 - «Боруссии». В то же время в Серии А в 2026 году бергамаски никому не уступали. После свежей победы над «Наполи» их беспроигрышная серия в чемпионате Италии достигла уже девяти матчей. 

«Боруссия» не проигрывает пять матчей кряду. Последнее поражение Дортмунду нанесли как раз итальянцы, а именно - «Интер» (2:0). В пяти предыдущих встречах парни Нико Ковача забивали от двух голов и больше. 

Так что результативный футбол в Бергамо вполне вероятен. 

В БК Winline» поставить на  тотал меньше 2.5 можно с  коэффициентом 1.68.

 

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Аталанта»: Де Кетеларе, Распадори (оба - травмы)

«Боруссия»: Джан, Зюле, Мане, Шлоттербек (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч   «Аталанта» - «Боруссия»:

Позиция«Аталанта»«Боруссия»Позиция
Вратарь29. Карнезекки1. КобельВратарь
Защитник42. Скальвини3. АнтонЗащитник
Защитник4. Хин4. ШлоттербекЗащитник
Защитник23. Колашинац5. БенсебаиниЗащитник
Полузащитник77. Дзаппакоста26. РюэрсонПолузащитник
Полузащитник13. Эдерсон2. КоутоПолузащитник
Полузащитник15. де Рон8. НмечаПолузащитник
Полузащитник13. Эдерсон7. БеллингемНападающий
Полузащитник59. Залевски27. АдейемиНападающий
Полузащитник10. Самарджич10. БрандтНападающий
Нападающий9. Скамакка9. Гирасси Нападающий
Главный тренерРаффаэле ПалладиноНико КовачГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Winline присвоил коэффициент 2.12 победе итальянцев и 3.20 - немцев. Ничья в конторе котируется за 3.70.

Предложения на квалификацию в 1/8 финала следующие: «Аталанта» - 4.19, «Боруссия» - 1.18.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer310 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer126 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer35 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer310 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer310 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer310 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer310 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё