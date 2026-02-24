Аталанта - Боруссия Д, 25 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Дортмундская «Боруссия» неделю назад сделала весомую заявку на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хватит ли немцам задела в два гола для решения задачи-максимум на стыковые матчи? Полюбопытствуем, что по этому поводу думают профессионалы беттинга.
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. Ответный матч
Стадион: «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия)
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта
|1
|1
|2
|4-6
|«Боруссия»
|2
|1
|1
|6-4
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2026
|«Аталанта»
2:1
«Наполи»
Серия А
|17.02.2026
|«Боруссия»
2:0
«Аталанта»
Лига чемпионов
|14.02.2026
|«Лацио»
0:2
«Аталанта»
Серия А
|09.02.2026
|«Аталанта»
2:1
«Кремонезе»
Серия А
|05.02.2026
|«Аталанта»
3:0
«Ювентус»
Серия А
Последние пять матчей «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«РБ Лейпциг»
2:2
«Боруссия»
Бундеслига
|17.02.2026
|«Боруссия»
2:0
«Аталанта»
Лига чемпионов
|13.02.2026
|«Боруссия»
4:0
«Майнц»
Бундеслига
|07.02.2026
|«Вольфсбург»
1:2
«Боруссия»
Бундеслига
|01.02.2026
|«Боруссия»
3:2
«Хайденхайм»
Бундеслига
Стыковые матчи. Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2
25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0
«Аталанта» проиграла в Лиге чемпионов три матча подряд - 2:3 «Атлетику», 0:1 «Юниону» и 0:2 - «Боруссии». В то же время в Серии А в 2026 году бергамаски никому не уступали. После свежей победы над «Наполи» их беспроигрышная серия в чемпионате Италии достигла уже девяти матчей.
«Боруссия» не проигрывает пять матчей кряду. Последнее поражение Дортмунду нанесли как раз итальянцы, а именно - «Интер» (2:0). В пяти предыдущих встречах парни Нико Ковача забивали от двух голов и больше.
Так что результативный футбол в Бергамо вполне вероятен.
В БК Winline» поставить на тотал меньше 2.5 можно с коэффициентом 1.68.
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Аталанта»: Де Кетеларе, Распадори (оба - травмы)
«Боруссия»: Джан, Зюле, Мане, Шлоттербек (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Боруссия»:
|Позиция
|«Аталанта»
|«Боруссия»
|Позиция
|Вратарь
|29. Карнезекки
|1. Кобель
|Вратарь
|Защитник
|42. Скальвини
|3. Антон
|Защитник
|Защитник
|4. Хин
|4. Шлоттербек
|Защитник
|Защитник
|23. Колашинац
|5. Бенсебаини
|Защитник
|Полузащитник
|77. Дзаппакоста
|26. Рюэрсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Эдерсон
|2. Коуто
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. де Рон
|8. Нмеча
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Эдерсон
|7. Беллингем
|Нападающий
|Полузащитник
|59. Залевски
|27. Адейеми
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Самарджич
|10. Брандт
|Нападающий
|Нападающий
|9. Скамакка
|9. Гирасси
|Нападающий
|Главный тренер
|Раффаэле Палладино
|Нико Ковач
|Главный тренер
Winline присвоил коэффициент 2.12 победе итальянцев и 3.20 - немцев. Ничья в конторе котируется за 3.70.
Предложения на квалификацию в 1/8 финала следующие: «Аталанта» - 4.19, «Боруссия» - 1.18.