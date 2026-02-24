Аталанта - Боруссия Д, 25 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Аталанта» проиграла в Лиге чемпионов три матча подряд - 2:3 «Атлетику», 0:1 «Юниону» и 0:2 - «Боруссии». В то же время в Серии А в 2026 году бергамаски никому не уступали. После свежей победы над «Наполи» их беспроигрышная серия в чемпионате Италии достигла уже девяти матчей.

«Боруссия» не проигрывает пять матчей кряду. Последнее поражение Дортмунду нанесли как раз итальянцы, а именно - «Интер» (2:0). В пяти предыдущих встречах парни Нико Ковача забивали от двух голов и больше.

Так что результативный футбол в Бергамо вполне вероятен.

