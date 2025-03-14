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14 марта 12:07ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Аталанта - Интер, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Суперматч в Бергамо
Руслан Ипполитов

28-й тура чемпионата Италии богат на яркие афиши, но главным событием футбольного уикенда в Серии А станет встреча в Бергамо «Аталанты» и «Интера». Два претендента на чемпионство закрывают игровую программу тура, а результат матча может привести к перестановкам в тройке лидеров первенства. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на стадионе «Джевисс». 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо) 

16.03.2024, Вс

22:45 МСК

«Интер» (Милан) 

П1 - 2.55

Х - 3.40

П2 - 2.85

Турнир:  Серия А, 28-й тур

Стадион:  «Джевисс» (Бергамо, Италия)

Главный арбитр: Давиде Масса

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Аталанта» 273679128-254
«Интер»793627254-128

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Ювентус»

0:4

«Аталанта»

Серия А

01.03.2025«Аталанта»

0:0

«Венеция»

Серия А

23.02.2025«Эмполи»

0:5

«Аталанта»

Серия А

18.02.2025«Аталанта»

1:3

«Брюгге»

Лига чемпионов

15.02.2025«Аталанта»

0:0

«Кальяри»

Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.03.2025«Интер»

2:1

«Фейеноорд»

Лига чемпионов

08.03.2025«Интер»

3:2

«Монца»

Серия А

05.03.2025«Фейеноорд»

0:2

«Интер»

Лига чемпионов

01.03.2025«Наполи»

1:1

«Интер»

Серия А

25.02.2025«Интер»

2:0

«Лацио»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Аталанты» и «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.01.2025«Интер»

2:0

«Аталанта»

Суперкубок Италии

30.08.2024«Интер»

4:0

«Аталанта»

Серия А

28.02.2024«Интер»

4:0

«Аталанта»

Серия А

04.11.2023«Аталанта»

1:2

«Интер»

Серия А

27.05.2023«Интер»

3:2

«Аталанта»

Серия А

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Интер28187363-2761
2. Наполи28186445-2360
3. Аталанта28177463-2658
4. Ювентус281313245-2552
5. Лацио28156750-3651
6. Болонья281311444-3450
7. Рома28137843-3046
8. Фиорентина28136943-3045
9. Милан28128842-3244
10. Удинезе281171035-3840
11. Торино28811933-3435
12. Дженоа287111026-3632
13. Комо28781334-4429
14. Кальяри28681428-4326
15. Верона28821828-5826
16. Лечче28671520-4625
17. Парма28591434-4824
18. Эмполи284101423-4522
19. Венеция283101523-4219
20. Монца28281823-4814

Прогноз на матч

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«Аталанта» в предыдущем туре произвела своей игрой сильное впечатление. Разгромить в Турине «Ювентус» удавалось единицам и теперь клуб из Бергамо стал членом этого элитарного клуба. Но повторить подобный фокус во встрече с еще одним грандом Серии А команде Джан Пьеро Гасперини вряд ли удастся.

У бергамцев катастрофическая статистика личных встреч с «Интернационале». В последний раз соперники играли 2 января в полуфинале национального Суперкубка, который проходил в Саудовской Аравии. Миланцы тогда без видимых проблем одолели «Аталанту» (2:0) и вышли в финал. Результат одного отдельно взятого матча вряд ли может нести полезную для анализа информацию, а вот тот факт, что семь последних встреч этих соперников неизменно заканчивались победой «Интера», довольно красноречиво говорит о балансе сил. Три последних матча «нерадзурри» выиграли с общим счетом 10:0, а последняя победа «Аталанты» над действующим чемпионом Италии датируется ноябрем 2018-го года.

Фактор своего поля не стоит списывать со счетов. Игра действительно пойдет на три, как говорят в подобных случаях, результата. В игре на встречных курсах, пожалуй, больше шансов на успех у «Интера». Терпеливо ждать своего шанса на родном стадионе команде Гасперини будет психологически сложно. Предположим, что хозяева поля рано или поздно раскроются, что может для них печально закончится. Остановим свой выбор на довольно рисковой ставке на победу команды Симоне Индзаги. Поставить на действующего чемпиона и лидера золотой гонки с близким к трем коэффициентом выпадает возможность крайне редко.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 1» покажет игру на стадионе «Джевисс» в прямом эфире.

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Составы команд

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Потери

«Аталанта»: Коссуну, Скальвини, Скамакка (все - травмы)

«Интер»: Дармиан, Залевски, Карбони (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Интер»:

Позиция«Аталанта»

«Интер»

Позиция

Вратарь28. Патрисиу

13. Риера

Вратарь

Защитник5. Пош

15. Ачерби

Защитник

Защитник19. Джимсити

28. Павар

Защитник

Защитник23. Колашинац

95. Бастони

Защитник

Защитник13. Эдерсон

22. Мхитарян

Полузащитник

Полузащитник15. Де Рон

32. Димарко

Полузащитник

Полузащитник 7. Куадрадо

23. Барелла

Полузащитник 

Полузащитник 77. Дзаппакоста

7. Зелиньски

Полузащитник

Полузащитник70. Мальдини

20. Чалханоглу

Полузащитник

Полузащитник11. Лукман

10. Мартинес

Нападающий

Нападающий32. Ретеги

65. Тюрам

Нападающий

Главный тренерДжан Пьеро Гасперини

Симоне Индзаги

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры затрудняются с определением фаворита в этой паре, предлагая довольно близкие котировки на победу каждой из команд. Выигрыш «Интера» оценен коэффициентом 2.85, а «Аталанты» - 2.55 букмекером. Заключить пари на ничью можно за 3.40.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Аталанта» - «Интер»?

Самый скромный коэффициент (5.60) букмекер предлагает за ничью 1:1. Угаданный «сухой» мирный расход обернется десятикратным увеличением номинала пари.

Будет ли много голов в матче «Аталанта» - «Интер»?

Котировки намекают, что отличиться должны обе команды. На такой вариант событий установлен кэф 1.67. На то, что будет забито больше двух мячей (ТБ 2.5), можно поставить за 1.85. ТМ 3.5 - 1.35

Выйдет ли на поле Генрих Мхитарян?

Отдохнув в первой встрече с «Фейеноордом», армянский полузащитник провел полный ответный матч с голландским клубом. Подобное в 2025-м году с Генрихом случалось, но не очень часто. Болельщики вполне могут рассчитывать на то, что Мхитарян появится в стартовом составе и в Бергамо.

Кто станет чемпионом Италии?

Первая тройка претендентов на победу в Серии А от «Лиги Ставок» выглядит так:

1. «Интер» - 1.70

2. «Наполи» - 2.75

3. «Аталанта» - 7.50  

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