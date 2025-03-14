Аталанта - Интер, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
28-й тура чемпионата Италии богат на яркие афиши, но главным событием футбольного уикенда в Серии А станет встреча в Бергамо «Аталанты» и «Интера». Два претендента на чемпионство закрывают игровую программу тура, а результат матча может привести к перестановкам в тройке лидеров первенства. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на стадионе «Джевисс».
🎁 ПРОМОКОД НА 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аталанта» (Бергамо)
16.03.2024, Вс
22:45 МСК
«Интер» (Милан)
|П1 - 2.55
Турнир: Серия А, 28-й тур
Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)
Главный арбитр: Давиде Масса
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта»
|27
|36
|79
|128-254
|«Интер»
|79
|36
|27
|254-128
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Ювентус»
0:4
«Аталанта»
Серия А
|01.03.2025
|«Аталанта»
0:0
«Венеция»
Серия А
|23.02.2025
|«Эмполи»
0:5
«Аталанта»
Серия А
|18.02.2025
|«Аталанта»
1:3
«Брюгге»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Аталанта»
0:0
«Кальяри»
Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.03.2025
|«Интер»
2:1
«Фейеноорд»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Интер»
3:2
«Монца»
Серия А
|05.03.2025
|«Фейеноорд»
0:2
«Интер»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Наполи»
1:1
«Интер»
Серия А
|25.02.2025
|«Интер»
2:0
«Лацио»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Аталанты» и «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.01.2025
|«Интер»
2:0
«Аталанта»
Суперкубок Италии
|30.08.2024
|«Интер»
4:0
«Аталанта»
Серия А
|28.02.2024
|«Интер»
4:0
«Аталанта»
Серия А
|04.11.2023
|«Аталанта»
1:2
«Интер»
Серия А
|27.05.2023
|«Интер»
3:2
«Аталанта»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|28
|18
|7
|3
|63-27
|61
|2. Наполи
|28
|18
|6
|4
|45-23
|60
|3. Аталанта
|28
|17
|7
|4
|63-26
|58
|4. Ювентус
|28
|13
|13
|2
|45-25
|52
|5. Лацио
|28
|15
|6
|7
|50-36
|51
|6. Болонья
|28
|13
|11
|4
|44-34
|50
|7. Рома
|28
|13
|7
|8
|43-30
|46
|8. Фиорентина
|28
|13
|6
|9
|43-30
|45
|9. Милан
|28
|12
|8
|8
|42-32
|44
|10. Удинезе
|28
|11
|7
|10
|35-38
|40
|11. Торино
|28
|8
|11
|9
|33-34
|35
|12. Дженоа
|28
|7
|11
|10
|26-36
|32
|13. Комо
|28
|7
|8
|13
|34-44
|29
|14. Кальяри
|28
|6
|8
|14
|28-43
|26
|15. Верона
|28
|8
|2
|18
|28-58
|26
|16. Лечче
|28
|6
|7
|15
|20-46
|25
|17. Парма
|28
|5
|9
|14
|34-48
|24
|18. Эмполи
|28
|4
|10
|14
|23-45
|22
|19. Венеция
|28
|3
|10
|15
|23-42
|19
|20. Монца
|28
|2
|8
|18
|23-48
|14
«Аталанта» в предыдущем туре произвела своей игрой сильное впечатление. Разгромить в Турине «Ювентус» удавалось единицам и теперь клуб из Бергамо стал членом этого элитарного клуба. Но повторить подобный фокус во встрече с еще одним грандом Серии А команде Джан Пьеро Гасперини вряд ли удастся.
У бергамцев катастрофическая статистика личных встреч с «Интернационале». В последний раз соперники играли 2 января в полуфинале национального Суперкубка, который проходил в Саудовской Аравии. Миланцы тогда без видимых проблем одолели «Аталанту» (2:0) и вышли в финал. Результат одного отдельно взятого матча вряд ли может нести полезную для анализа информацию, а вот тот факт, что семь последних встреч этих соперников неизменно заканчивались победой «Интера», довольно красноречиво говорит о балансе сил. Три последних матча «нерадзурри» выиграли с общим счетом 10:0, а последняя победа «Аталанты» над действующим чемпионом Италии датируется ноябрем 2018-го года.
Фактор своего поля не стоит списывать со счетов. Игра действительно пойдет на три, как говорят в подобных случаях, результата. В игре на встречных курсах, пожалуй, больше шансов на успех у «Интера». Терпеливо ждать своего шанса на родном стадионе команде Гасперини будет психологически сложно. Предположим, что хозяева поля рано или поздно раскроются, что может для них печально закончится. Остановим свой выбор на довольно рисковой ставке на победу команды Симоне Индзаги. Поставить на действующего чемпиона и лидера золотой гонки с близким к трем коэффициентом выпадает возможность крайне редко.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Кабельный канал «МАТЧ! Футбол 1» покажет игру на стадионе «Джевисс» в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Подписка на месяц - 299 рублей
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Аталанта»: Коссуну, Скальвини, Скамакка (все - травмы)
«Интер»: Дармиан, Залевски, Карбони (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Интер»:
|Позиция
|«Аталанта»
«Интер»
Позиция
|Вратарь
|28. Патрисиу
13. Риера
Вратарь
|Защитник
|5. Пош
15. Ачерби
Защитник
|Защитник
|19. Джимсити
28. Павар
Защитник
|Защитник
|23. Колашинац
95. Бастони
Защитник
|Защитник
|13. Эдерсон
22. Мхитарян
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Де Рон
32. Димарко
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Куадрадо
23. Барелла
Полузащитник
|Полузащитник
|77. Дзаппакоста
7. Зелиньски
Полузащитник
|Полузащитник
|70. Мальдини
20. Чалханоглу
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Лукман
10. Мартинес
Нападающий
|Нападающий
|32. Ретеги
65. Тюрам
Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьеро Гасперини
Симоне Индзаги
Главный тренер
Самый скромный коэффициент (5.60) букмекер предлагает за ничью 1:1. Угаданный «сухой» мирный расход обернется десятикратным увеличением номинала пари.
Котировки намекают, что отличиться должны обе команды. На такой вариант событий установлен кэф 1.67. На то, что будет забито больше двух мячей (ТБ 2.5), можно поставить за 1.85. ТМ 3.5 - 1.35.
Отдохнув в первой встрече с «Фейеноордом», армянский полузащитник провел полный ответный матч с голландским клубом. Подобное в 2025-м году с Генрихом случалось, но не очень часто. Болельщики вполне могут рассчитывать на то, что Мхитарян появится в стартовом составе и в Бергамо.
Первая тройка претендентов на победу в Серии А от «Лиги Ставок» выглядит так:
1. «Интер» - 1.70
2. «Наполи» - 2.75
3. «Аталанта» - 7.50
Партнерский проект