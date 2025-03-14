Аталанта - Интер, 16 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Аталанта» в предыдущем туре произвела своей игрой сильное впечатление. Разгромить в Турине «Ювентус» удавалось единицам и теперь клуб из Бергамо стал членом этого элитарного клуба. Но повторить подобный фокус во встрече с еще одним грандом Серии А команде Джан Пьеро Гасперини вряд ли удастся.

У бергамцев катастрофическая статистика личных встреч с «Интернационале». В последний раз соперники играли 2 января в полуфинале национального Суперкубка, который проходил в Саудовской Аравии. Миланцы тогда без видимых проблем одолели «Аталанту» (2:0) и вышли в финал. Результат одного отдельно взятого матча вряд ли может нести полезную для анализа информацию, а вот тот факт, что семь последних встреч этих соперников неизменно заканчивались победой «Интера», довольно красноречиво говорит о балансе сил. Три последних матча «нерадзурри» выиграли с общим счетом 10:0, а последняя победа «Аталанты» над действующим чемпионом Италии датируется ноябрем 2018-го года.

Фактор своего поля не стоит списывать со счетов. Игра действительно пойдет на три, как говорят в подобных случаях, результата. В игре на встречных курсах, пожалуй, больше шансов на успех у «Интера». Терпеливо ждать своего шанса на родном стадионе команде Гасперини будет психологически сложно. Предположим, что хозяева поля рано или поздно раскроются, что может для них печально закончится. Остановим свой выбор на довольно рисковой ставке на победу команды Симоне Индзаги. Поставить на действующего чемпиона и лидера золотой гонки с близким к трем коэффициентом выпадает возможность крайне редко.