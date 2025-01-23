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13 января 11:30ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Аталанта - Ювентус, 14 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Клуб из Бергамо может обойти «Интер»
Руслан Ипполитов

Во вторник, 14 января, в рамках 19-го тура чемпионата Италии по футболу в гости к «Аталанте» пожалует «Ювентус».  Победа позволит команде Джан Пьеро Гасперини обойти в чемпионской гонке по набранным очкам «Интернационале», а туринцы имеют шанс догнать идущий четвертым «Лацио».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо)

14.01.2025, Вт

22:45 МСК

«Ювентус» (Турин)

П1 - 2.05

Х - 3.35

П2 - 3.70

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 19-й тур

Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 КомандаПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аталанта»175275134-265
«Ювентус»755217265-134

Последние пять матчей «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Торнино»

1:1

«Ювентус»

Серия А

03.01.2025«Ювентус»

1:2

«Милан»

Суперкубок Италии

29.12.2024«Ювентус»

2:2

«Фиорентина»

Серия А

22.12.2024«Монца»

1:2

«Ювентус»

Серия А

17.12.2024«Ювентус»

4:0

«Кальяри»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Удинезе»

0:0

«Аталанта»

Серия А

02.01.2025«Интер»

2:0

«Аталанта»

Суперкубок Италии

28.12.2024«Лацио»

1:1

«Аталанта»

Серия А

22.12.2024«Аталанта»

3:2

«Эмполи»

Серия А

18.12.2024«Аталанта»

6:1

«Чезена»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Аталанты» и «Ювентуса» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.05.2024«Аталанта»

0:1

«Ювентус»

Кубок Италии

10.03.2024«Ювентус»

2:2

«Аталанта»

Серия А

01.10.2023«Аталанта»

0:0

«Ювентус»

Серия А

07.05.2023«Аталанта»

0:2

«Ювентус»

Серия А

22.01.2023«Ювентус»

3:3

«Аталанта»

Серия А

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи20152332-1247
2. Интер18134146-1543
3. Аталанта19133343-2042
4. Лацио20113634-2836
5. Ювентус19712031-1633
6. Фиорентина1895431-1832
7. Болонья1878327-2329
8. Милан1877427-1828
9. Удинезе2075823-2826
10. Рома2066828-2624
11. Дженоа2058717-2723
12. Торино2057820-2522
13. Лечче20551014-3220
14. Эмполи2048819-2520
15. Парма2047925-3519
16. Комо1947821-3119
17. Верона20611324-4419
18. Кальяри20461019-3318
19. Венеция20351218-3314
20. Монца19171117-2710

Прогноз на матч

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В минувшие выходные соперники дружно потеряли очки в Серии А. «Аталанта» сыграла на выезде в ничью с «Удинезе» (0:0), а «Ювентус» не смог обыграть в туринском дерби «Торино» (1:1). Потеря драгоценных зачетных баллов фаворитами в своих встречах сенсацией не стала, но приятных эмоций бергамцам и «Юве» точно не добавила. 

Еще совсем недавно стоявшая во главе турнирной таблицы «Аталанта» отстает от лидирующего в чемпионской гонке «Наполи» уже на пять очков. По итогам домашней встречи с туринцами команда Гасперини может сократить отставание, а заодно по набранным баллам обойти «Интер». «Ювентус» же, в случае выигрыша в Бергамо, догонит расположившийся на четвертой строчке «Лацио». Подобные турнирные расклады говорят о том, что с мотивацией на игру у соперников проблем не будет.

Впрочем, высокая цена зачетных баллов в этом матче может сыграть злую шутку. И без того часто расходящиеся миром противники могут выбрать крайне осторожные игровые стратегии, что негативным образом повлияет и на результативность, и на зрелищность матча.

В матче в Бергамо хочется поставить именно на ничью. «Юве» точно не станет раскрываться, а хозяева вряд ли бросятся в атаку, позабыв об обороне.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Милан» - «Кальяри» в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Аталанта»:  Скамакка (травма)

«Ювентус»: , Влахович, Милик, Бремер, Консейсау, Мурильо (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Ювентус»:

Позиция«Аталанта»

«Ювентус»

Позиция

Вратарь29. Карнезекки

29. Ди Грегорио

Вратарь

Защитник3. Коссуну

4. Гатти

Защитник

Защитник19. Джимсити

15. Калюлю

Защитник

Защитник23. Колашинац

37. Савона

Защитник

Полузащитник16. Белланова

16. Маккенни

Полузащитник

Полузащитник22. Руджери

21. Фаджоли

Полузащитник

Полузащитник 15. Де Рон

8. Копмейнерс

Полузащитник 

Полузащитник13. Эдерсон

51. Мбангула

Полузащитник

Полузащитник24. Самарджич

10. Йылдыз

Полузащитник

Нападающий17. Де Кателаро

19. Тюрам-Юльен

Полузащитник

Нападающий11. Лукман

11. Гонсалес

Нападающий

Главный тренерДжан Пьеро Гасперини

Тьяго Мотта

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Аталанты» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.05. На ничью можно поставить за 3.35, а на выигрыш «Ювентуса» - за 3.70.

Вопросы и ответы

Будет ли ничья в матче «Аталанта» - «Ювентус»?

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Соперники не стесняются в очных встречах делить очки, миром завершив три матча из пяти последних. У  букмекеров ничейный исход котируется за 4.10. На 0:0 можно поставить за 7.50, на 1:1 - за 7.00, на 2:2 - за 17.00.

Где бесплатно смотреть матч «Аталанта» - «Ювентус»?

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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.62

«Наполи» - 4.30

«Аталанта» - 4.60

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