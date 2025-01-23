Аталанта - Ювентус, 14 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В минувшие выходные соперники дружно потеряли очки в Серии А. «Аталанта» сыграла на выезде в ничью с «Удинезе» (0:0), а «Ювентус» не смог обыграть в туринском дерби «Торино» (1:1). Потеря драгоценных зачетных баллов фаворитами в своих встречах сенсацией не стала, но приятных эмоций бергамцам и «Юве» точно не добавила.

Еще совсем недавно стоявшая во главе турнирной таблицы «Аталанта» отстает от лидирующего в чемпионской гонке «Наполи» уже на пять очков. По итогам домашней встречи с туринцами команда Гасперини может сократить отставание, а заодно по набранным баллам обойти «Интер». «Ювентус» же, в случае выигрыша в Бергамо, догонит расположившийся на четвертой строчке «Лацио». Подобные турнирные расклады говорят о том, что с мотивацией на игру у соперников проблем не будет.

Впрочем, высокая цена зачетных баллов в этом матче может сыграть злую шутку. И без того часто расходящиеся миром противники могут выбрать крайне осторожные игровые стратегии, что негативным образом повлияет и на результативность, и на зрелищность матча.

В матче в Бергамо хочется поставить именно на ничью. «Юве» точно не станет раскрываться, а хозяева вряд ли бросятся в атаку, позабыв об обороне.