Аталанта - Ювентус, 14 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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Во вторник, 14 января, в рамках 19-го тура чемпионата Италии по футболу в гости к «Аталанте» пожалует «Ювентус». Победа позволит команде Джан Пьеро Гасперини обойти в чемпионской гонке по набранным очкам «Интернационале», а туринцы имеют шанс догнать идущий четвертым «Лацио».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аталанта» (Бергамо)
14.01.2025, Вт
22:45 МСК
«Ювентус» (Турин)
|П1 - 2.05
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 19-й тур
Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Команда
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта»
|17
|52
|75
|134-265
|«Ювентус»
|75
|52
|17
|265-134
Последние пять матчей «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Торнино»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|03.01.2025
|«Ювентус»
1:2
«Милан»
Суперкубок Италии
|29.12.2024
|«Ювентус»
2:2
«Фиорентина»
Серия А
|22.12.2024
|«Монца»
1:2
«Ювентус»
Серия А
|17.12.2024
|«Ювентус»
4:0
«Кальяри»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Удинезе»
0:0
«Аталанта»
Серия А
|02.01.2025
|«Интер»
2:0
«Аталанта»
Суперкубок Италии
|28.12.2024
|«Лацио»
1:1
«Аталанта»
Серия А
|22.12.2024
|«Аталанта»
3:2
«Эмполи»
Серия А
|18.12.2024
|«Аталанта»
6:1
«Чезена»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Аталанты» и «Ювентуса» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.05.2024
|«Аталанта»
0:1
«Ювентус»
Кубок Италии
|10.03.2024
|«Ювентус»
2:2
«Аталанта»
Серия А
|01.10.2023
|«Аталанта»
0:0
«Ювентус»
Серия А
|07.05.2023
|«Аталанта»
0:2
«Ювентус»
Серия А
|22.01.2023
|«Ювентус»
3:3
«Аталанта»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|20
|15
|2
|3
|32-12
|47
|2. Интер
|18
|13
|4
|1
|46-15
|43
|3. Аталанта
|19
|13
|3
|3
|43-20
|42
|4. Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|5. Ювентус
|19
|7
|12
|0
|31-16
|33
|6. Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|7. Болонья
|18
|7
|8
|3
|27-23
|29
|8. Милан
|18
|7
|7
|4
|27-18
|28
|9. Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|10. Рома
|20
|6
|6
|8
|28-26
|24
|11. Дженоа
|20
|5
|8
|7
|17-27
|23
|12. Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|13. Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|14. Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|15. Парма
|20
|4
|7
|9
|25-35
|19
|16. Комо
|19
|4
|7
|8
|21-31
|19
|17. Верона
|20
|6
|1
|13
|24-44
|19
|18. Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|19. Венеция
|20
|3
|5
|12
|18-33
|14
|20. Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
В минувшие выходные соперники дружно потеряли очки в Серии А. «Аталанта» сыграла на выезде в ничью с «Удинезе» (0:0), а «Ювентус» не смог обыграть в туринском дерби «Торино» (1:1). Потеря драгоценных зачетных баллов фаворитами в своих встречах сенсацией не стала, но приятных эмоций бергамцам и «Юве» точно не добавила.
Еще совсем недавно стоявшая во главе турнирной таблицы «Аталанта» отстает от лидирующего в чемпионской гонке «Наполи» уже на пять очков. По итогам домашней встречи с туринцами команда Гасперини может сократить отставание, а заодно по набранным баллам обойти «Интер». «Ювентус» же, в случае выигрыша в Бергамо, догонит расположившийся на четвертой строчке «Лацио». Подобные турнирные расклады говорят о том, что с мотивацией на игру у соперников проблем не будет.
Впрочем, высокая цена зачетных баллов в этом матче может сыграть злую шутку. И без того часто расходящиеся миром противники могут выбрать крайне осторожные игровые стратегии, что негативным образом повлияет и на результативность, и на зрелищность матча.
В матче в Бергамо хочется поставить именно на ничью. «Юве» точно не станет раскрываться, а хозяева вряд ли бросятся в атаку, позабыв об обороне.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери:
«Аталанта»: Скамакка (травма)
«Ювентус»: , Влахович, Милик, Бремер, Консейсау, Мурильо (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Аталанта»
«Ювентус»
Позиция
|Вратарь
|29. Карнезекки
29. Ди Грегорио
Вратарь
|Защитник
|3. Коссуну
4. Гатти
Защитник
|Защитник
|19. Джимсити
15. Калюлю
Защитник
|Защитник
|23. Колашинац
37. Савона
Защитник
|Полузащитник
|16. Белланова
16. Маккенни
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Руджери
21. Фаджоли
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Де Рон
8. Копмейнерс
Полузащитник
|Полузащитник
|13. Эдерсон
51. Мбангула
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Самарджич
10. Йылдыз
Полузащитник
|Нападающий
|17. Де Кателаро
19. Тюрам-Юльен
Полузащитник
|Нападающий
|11. Лукман
11. Гонсалес
Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьеро Гасперини
Тьяго Мотта
Главный тренер
Вероятность победы «Аталанты» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 2.05. На ничью можно поставить за 3.35, а на выигрыш «Ювентуса» - за 3.70.
Соперники не стесняются в очных встречах делить очки, миром завершив три матча из пяти последних. У букмекеров ничейный исход котируется за 4.10. На 0:0 можно поставить за 7.50, на 1:1 - за 7.00, на 2:2 - за 17.00.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.62
«Наполи» - 4.30
«Аталанта» - 4.60
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