Атлетико - Атлетик, 1 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
26-й тур Примеры приготовил сразу несколько увлекательных матчей, одним из которых станет встреча в Мадриде между местным «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао. Команды соседствуют в турнирной таблице Примеры, но мадридский клуб ведет борьбу за чемпионство, а команда из Бильбао мечтает удержаться в квартете сильнейших.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Атлетико» (Мадрид)
01.03.2025, Сб
23:00 МСК
«Атлетик» (Бильбао)
|П1 - 2.04
Турнир: Ла Лига, 26-й тур
Стадион: «Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|95
|35
|79
|327-310
|«Атлетик»
|79
|35
|95
|310-327
Последние пять игр «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.02.2025
|«Атлетико»
4:4
«Барселона»
Кубок Испании
|22.02.2025
|«Валенсия»
0:3
«Атлетико»
Примера
|15.02.2025
|«Атлетико»
1:1
«Сельта»
Примера
|08.02.2025
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Примера
|04.02.2025
|«Атлетико»
5:0
«Хетафе»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Атлетик»
7:1
«Вальядолид»
Примера
|16.02.2025
|«Эспаньол»
1:1
«Атлетик»
Примера
|08.02.2025
|«Атлетик»
3:0
«Жирона»
Примера
|02.02.2025
|«Бетис»
2:2
«Атлетик»
Примера
|30.01.2025
|«Атлетик»
3:1
«Виктория Пльзень»
Лига Европы
Последние пять матчей «Атлетико» и «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2024
|«Атлетик»
0:1
«Атлетико»
Примера
|27.04.2024
|«Атлетико»
3:1
«Атлетик»
Примера
|29.02.2024
|«Атлетик»
3:0
«Атлетико»
Кубок Испании
|07.02.2024
|«Атлетико»
0:1
«Атлетик»
Кубок Испании
|16.12.2023
|«Атлетик»
2:0
«Атлетико»
Примера
По итогам 25-ти туров «Атлетико» занимает третье место, отставая от лидирующих «Барселоны» и «Реала» лишь на один балл. «Атлетик» расположился на четвертой строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|25
|17
|3
|5
|67-25
|54
|2. Реал Мадрид
|25
|16
|6
|3
|54-23
|54
|3. Атлетико
|25
|15
|8
|2
|42-16
|53
|4. Атлетик
|25
|13
|9
|3
|44-22
|48
|5. Вильярреал
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6. Райо Вальекано
|25
|9
|8
|8
|27-26
|35
|7. Бетис
|25
|9
|8
|8
|32-32
|35
|8. Мальорка
|25
|10
|5
|10
|24-31
|35
|9. Реал Сосьедад
|25
|10
|4
|11
|23-23
|34
|10. Сельта
|25
|9
|5
|11
|36-38
|32
|11. Севилья
|25
|8
|8
|9
|30-35
|32
|12. Осасуна
|25
|7
|11
|7
|29-34
|32
|13. Жирона
|25
|9
|4
|12
|32-37
|31
|14. Хетафе
|25
|7
|9
|9
|21-20
|30
|15. Эспаньол
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16. Леганес
|25
|5
|9
|11
|22-38
|24
|17. Лас-Пальмас
|25
|6
|5
|14
|29-43
|23
|18. Валенсия
|25
|5
|8
|12
|25-41
|23
|19. Алавес
|25
|5
|7
|13
|28-39
|22
|20. Вальядолид
|25
|4
|3
|18
|16-59
|15
Соперники подошли к этой встрече после невероятных результатов в своих предыдущих матчах. «Атлетико» приняло участие в выдающемся футбольном спектакле в выездном кубковом матче с «Барселоной» (4:4), в котором «матрасники» ушли от поражения в компенсированное время. «Атлетик» тоже дал знатное представление, уничтожив в чемпионате на своем поле безнадежный «Вальядолид» (7:1). Но на этот раз зрителям вряд ли стоит рассчитывать на голевое пиршество.
Свои усредненные 1,5 - 2 гола команды исправно в Ла Лиге забивают. Но у «Атлетико» самая надежная линия оборона в Примере (всего 16 пропущенных мячей), а «Атлетик» пропустил в 25-ти матчах первенства не многим больше - 22. Исключительно оборонительным игровой стиль двух команд не назвать, но предельно осторожным и дисциплинированным - вполне.
С большой долей вероятности на поле «Метрополитано» будет осторожный футбол, с оглядкой на свои ворота. Букмекеры не ждут большого количества голов, да и результаты предыдущих очных встреч соперников говорят, что обычно одна из команд уходит «сухой». Предположим, что и на этот раз как минимум один из клубов не сможет подобрать ключи к воротам противника.
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Встречу «Атлетико» - «Атлетик» в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «МАТЧ!».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Атлетико»: Коке (травма)
«Атлетик»: Джало (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Атлетик»:
|Позиция
|«Атлетико»
«Атлетик»
Позиция
|Вратарь
|13. Облак
1. Симон
Вратарь
|Защитник
|16. Молина
3. Вивиан
Защитник
|Защитник
|24. Ле Норман
5. Альварес
Защитник
|Защитник
|15. Лангле
2. Горосабель
Защитник
|Защитник
|3. Аспиликуэта
17. Берчиче
Защитник
|Полузащитник
|5. де Пауль
23. Хаурехисар
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Сауль
24. Прадос
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Льоренте
8. Сансет
Полузащитник
|Нападающий
|10. Корреа
9. Уильямс
Нападающий
|Нападающий
|19. Альварес
7. Беренгер
Нападающий
|Нападающий
|7. Гризманн
21. Саннади
Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
В линии Winline коэффициент на победу хозяев - 2.04. На гостей можно поставить за 3.60. Номинал сыгравшего панри на ничью букмекер на 3.30.
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Самый скромный коэффициент (5.60) при ставке на точный счет предлагают за ничью 1:1. Сыгравшая ставка на 1:0 в пользу хозяев будет умножена на 6.00. Угаданная «сухая» ничья будет рассчитана по кэфу 7.60.
Встречу «Атлетико» - «Атлетик» в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «МАТЧ!».
Если судить по котировкам, то эксперты не ждут большого количества голов в этом матче. На то, что во встрече будет забито меньше трех голов предлагается поставить с коэффициентом 1.67.
Партнерский проект