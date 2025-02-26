Атлетико - Атлетик, 1 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Соперники подошли к этой встрече после невероятных результатов в своих предыдущих матчах. «Атлетико» приняло участие в выдающемся футбольном спектакле в выездном кубковом матче с «Барселоной» (4:4), в котором «матрасники» ушли от поражения в компенсированное время. «Атлетик» тоже дал знатное представление, уничтожив в чемпионате на своем поле безнадежный «Вальядолид» (7:1). Но на этот раз зрителям вряд ли стоит рассчитывать на голевое пиршество.

Свои усредненные 1,5 - 2 гола команды исправно в Ла Лиге забивают. Но у «Атлетико» самая надежная линия оборона в Примере (всего 16 пропущенных мячей), а «Атлетик» пропустил в 25-ти матчах первенства не многим больше - 22. Исключительно оборонительным игровой стиль двух команд не назвать, но предельно осторожным и дисциплинированным - вполне.

С большой долей вероятности на поле «Метрополитано» будет осторожный футбол, с оглядкой на свои ворота. Букмекеры не ждут большого количества голов, да и результаты предыдущих очных встреч соперников говорят, что обычно одна из команд уходит «сухой». Предположим, что и на этот раз как минимум один из клубов не сможет подобрать ключи к воротам противника.