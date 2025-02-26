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26 февраля 12:43ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Атлетико - Атлетик, 1 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

На «Метрополитано» не стоит ждать результативной игры
Руслан Ипполитов

26-й тур Примеры приготовил сразу несколько увлекательных матчей, одним из которых станет встреча в Мадриде между местным «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао. Команды соседствуют в турнирной таблице Примеры, но мадридский клуб ведет борьбу за чемпионство, а команда из Бильбао мечтает удержаться в квартете сильнейших. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид) 

01.03.2025, Сб

23:00 МСК

«Атлетик» (Бильбао)

П1 - 2.04

Х - 3.30

П2 - 3.60

Турнир: Ла Лига, 26-й тур

Стадион: «Метрополитано»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»953579327-310
«Атлетик»793595310-327

Последние пять игр «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.02.2025«Атлетико»

4:4

«Барселона»

Кубок Испании

22.02.2025«Валенсия»

0:3

«Атлетико»

Примера

15.02.2025«Атлетико»

1:1

«Сельта»

Примера

08.02.2025«Реал»

1:1

«Атлетико»

Примера

04.02.2025«Атлетико»

5:0

«Хетафе»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Атлетик»

7:1

«Вальядолид»

Примера

16.02.2025«Эспаньол»

1:1

«Атлетик»

Примера

08.02.2025«Атлетик»

3:0

«Жирона»

Примера

02.02.2025«Бетис»

2:2

«Атлетик»

Примера

30.01.2025«Атлетик»

3:1

«Виктория Пльзень»

Лига Европы

Последние пять матчей «Атлетико» и «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2024«Атлетик»

0:1

«Атлетико»

Примера

27.04.2024«Атлетико»

3:1

«Атлетик»

Примера

29.02.2024«Атлетик»

3:0

«Атлетико»

Кубок Испании

07.02.2024«Атлетико»

0:1

«Атлетик»

Кубок Испании

16.12.2023«Атлетик»

2:0

«Атлетико»

Примера

Турнирное положение

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По итогам 25-ти туров «Атлетико» занимает третье место, отставая от лидирующих «Барселоны» и «Реала» лишь на один балл. «Атлетик» расположился на четвертой строчке.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона25173567-2554
2. Реал Мадрид25166354-2354
3. Атлетико25158242-1653
4. Атлетик25139344-2248
5. Вильярреал25128548-3544
6. Райо Вальекано2598827-2635
7. Бетис2598832-3235
8. Мальорка251051024-3135
9. Реал Сосьедад251041123-2334
10. Сельта25951136-3832
11. Севилья2588930-3532
12. Осасуна25711729-3432
13. Жирона25941232-3731
14. Хетафе2579921-2030
15. Эспаньол25761224-3627
16. Леганес25591122-3824
17. Лас-Пальмас25651429-4323
18. Валенсия25581225-4123
19. Алавес25571328-3922
20. Вальядолид25431816-5915

Прогноз на матч

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Соперники подошли к этой встрече после невероятных результатов в своих предыдущих матчах. «Атлетико» приняло участие в выдающемся футбольном спектакле в выездном кубковом матче с «Барселоной» (4:4), в котором «матрасники» ушли от поражения в компенсированное время. «Атлетик» тоже дал знатное представление, уничтожив в чемпионате на своем поле безнадежный «Вальядолид» (7:1). Но на этот раз зрителям вряд ли стоит рассчитывать на голевое пиршество.

Свои усредненные 1,5 - 2 гола команды исправно в Ла Лиге забивают. Но у «Атлетико» самая надежная линия оборона в Примере (всего 16 пропущенных мячей), а «Атлетик» пропустил в 25-ти матчах первенства не многим больше - 22. Исключительно оборонительным игровой стиль двух команд не назвать, но предельно осторожным и дисциплинированным - вполне.

С большой долей вероятности на поле «Метрополитано» будет осторожный футбол, с оглядкой на свои ворота. Букмекеры не ждут большого количества голов, да и результаты предыдущих очных встреч соперников говорят, что обычно одна из команд уходит «сухой». Предположим, что и на этот раз как минимум один из клубов не сможет подобрать ключи к воротам противника.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Встречу «Атлетико» - «Атлетик» в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «МАТЧ!».

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Атлетико»: Коке (травма)

«Атлетик»: Джало (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Атлетик»:

Позиция«Атлетико»

«Атлетик»

Позиция

Вратарь13. Облак

1. Симон

Вратарь

Защитник16. Молина

3. Вивиан

Защитник

Защитник24. Ле Норман

5. Альварес

Защитник

Защитник15. Лангле

2. Горосабель

Защитник

Защитник3. Аспиликуэта

17. Берчиче

Защитник

Полузащитник 5. де Пауль

23. Хаурехисар

Полузащитник

Полузащитник 8. Сауль

24. Прадос

Полузащитник 

Полузащитник14. Льоренте

8. Сансет

Полузащитник

Нападающий10. Корреа

9. Уильямс

Нападающий

Нападающий19. Альварес

7. Беренгер

Нападающий

Нападающий7. Гризманн

21. Саннади

Нападающий

Главный тренерДиего Симеоне

Эрнесто Вальверде

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В линии Winline коэффициент на победу хозяев - 2.04. На гостей можно поставить за 3.60. Номинал сыгравшего панри на ничью букмекер на 3.30.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Атлетико» - «Атлетик»?

Самый скромный коэффициент (5.60) при ставке на точный счет предлагают за ничью 1:1. Сыгравшая ставка на 1:0 в пользу хозяев будет умножена на 6.00. Угаданная «сухая» ничья будет рассчитана по кэфу 7.60.

Где бесплатно смотреть матч «Атлетико» - «Атлетик»?

Встречу «Атлетико» - «Атлетик» в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «МАТЧ!».

Стоит ли ждать результативной игры?

Если судить по котировкам, то эксперты не ждут большого количества голов в этом матче. На то, что во встрече будет забито меньше трех голов предлагается поставить с коэффициентом 1.67.

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