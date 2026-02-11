Атлетико - Барселона, 12 февраля: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
В Испании посреди недели проходят первые полуфинальные матчи национального Кубка. За неимением в сетке столичного «Реала» наибольший интерес на этой стадии привлекает противостояние другого мадридского клуба - «Атлетико» - с «Барселоной». В четверг команды сразятся на «Сивитас Метрополитано».
Турнир: Кубок Испании, 1/2 финала, первый матч
Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|78
|57
|114
|360-470
|«Барселона»
|114
|57
|78
|470-360
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2026
|«Атлетико»
0:1
«Бетис»
Ла Лига
|05.02.2026
|«Бетис»
0:5
«Атлетико»
Кубок Испании
|31.01.2026
|«Леванте»
0:0
«Атлетико»
Ла Лига
|28.01.2026
|«Атлетико»
1:2
«Леванте»
Ла Лига
|25.01.2026
|«Атлетико»
3:0
«Мальорка»
Ла Лига
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2026
|«Барселона»
3:0
«Мальорка»
Ла Лига
|03.02.2026
|«Альбасете»
1:2
«Барселона»
Кубок Испании
|31.01.2026
|«Эльче»
1:3
«Барселона»
Ла Лига
|28.01.2026
|«Барселона»
4:1
«Копенгаген»
Лига чемпионов
|25.01.2026
|«Барселона»
3:0
«Овьедо»
Ла Лига
«Атлетико» дважды подряд соперничал с «Бетисом», и делал это с переменным успехом. Если в кубковом матче в Севилье мадридцы набросали в сетку чужих ворот пять безответных мячей, то дома в Примере - уступили 0:1. Исход встречи в столице решил красивый обводящий удар Антони из-за штрафной площади.
«Барселона» куда более стабильна. За последние 10 матчей лидер Ла Лиги допустил только одну неудачу - 1:2 в Сан-Себастьяне от «Реала Сосьедад». Остальные девять встреч каталонцы выиграли. В последней они разгромили дома «Мальорку» - 3:0.
Понятно, что в двухматчевых противостояниях своя стратегия. Резона непременно побеждать любой ценой здесь и сейчас нет. В любом случае будет еще ответный матч. Обратим внимание, что «Барса» в последнее время регулярно пропускала в гостях: Сан-Себастьян, Прага, Эльче, Альбасете. Вряд ли она станет закрываться в столице. Поэтому комбо из ОЗ и тотал больше 2.5 выглядит тут достаточно перспективным. Winline оценила его коэффициентом 1.64.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру в Мадриде покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетико»: Барриос (травма)
«Барселона»: Гави, Педри, Кристенсен (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Барселона»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Муссо
|13. Гарсия
|Вратарь
|Защитник
|17. Ганцко
|3. Бальде
|Защитник
|Защитник
|24. Ле Норман
|24. Гарсия
|Защитник
|Защитник
|18. Пубиль
|5. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|14. Льоренте
|23. Кунде
|Защитник
|Полузащитник
|6. Коке
|21. Де Йонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Кардозо
|22. Берналь
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Лукман
|14. Рэшфорд
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Баэна
|16. Фермин Лопес
|Нападающий
|Полузащитник
|20. Симеоне
|10. Ямаль
|Нападающий
|Нападающий
|9. Серлот
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
В линии Winline зафиксированы высокие коэффициенты на все самые популярные исходы матча: 3.10 на победу хозяев и 2.19 - на гостей. Удачная ставка на ничью и вовсе будет рассчитана по коэффициенту 4.00.
Эксперты отдают небольшое предпочтение в паре гостям. Четыре последних столкновения соперников в Мадриде завершились в пользу каталонцев.
Выяснение отношений гранды Ла Лиги продолжат 3 марта в Барселоне.
Победитель мадридско-барселонского противостояния в решающем матче турнира встретится с представителем Страны басков - «Реалом Сосьедад» или «Атлетиком».