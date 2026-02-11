Ведомости
Атлетико - Барселона, 12 февраля: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

«Матрасники» подзабыли вкус домашних побед над «Барсой»
Валентин Васильев

В Испании посреди недели проходят первые полуфинальные матчи национального Кубка. За неимением в сетке  столичного «Реала» наибольший интерес на этой стадии привлекает противостояние другого мадридского клуба - «Атлетико» - с «Барселоной». В четверг команды сразятся на «Сивитас Метрополитано».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид)

12.02.2026, Чт
23:00 МСК

«Барселона»

П1 - 3.10

Х - 4.00

П2 - 2.19

Турнир: Кубок Испании, 1/2 финала, первый матч

Стадион: «Сивитас Метрополитано»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»7857114360-470
«Барселона»1145778470-360

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2026«Атлетико»

0:1

«Бетис»

Ла Лига

05.02.2026«Бетис»

0:5

«Атлетико»

Кубок Испании

31.01.2026«Леванте»

0:0

«Атлетико»

Ла Лига

28.01.2026«Атлетико»

1:2

«Леванте»

Ла Лига

25.01.2026«Атлетико»

3:0

«Мальорка»

Ла Лига

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2026«Барселона» 

3:0

«Мальорка»  

Ла Лига

03.02.2026«Альбасете» 

1:2

«Барселона» 

Кубок Испании

31.01.2026«Эльче» 

1:3

«Барселона» 

Ла Лига

28.01.2026«Барселона» 

4:1

«Копенгаген»

Лига чемпионов

25.01.2026«Барселона» 

3:0

«Овьедо»  

Ла Лига

Прогноз на матч

«Атлетико» дважды подряд соперничал с «Бетисом», и делал это с переменным успехом. Если в кубковом матче в Севилье мадридцы набросали в сетку чужих ворот пять безответных мячей, то дома в Примере - уступили 0:1. Исход встречи в столице решил красивый обводящий удар Антони из-за штрафной площади.

«Барселона» куда более стабильна. За последние 10 матчей лидер Ла Лиги допустил только одну неудачу - 1:2 в Сан-Себастьяне от «Реала Сосьедад». Остальные девять встреч каталонцы выиграли.  В последней они разгромили дома «Мальорку» - 3:0. 

Понятно, что в двухматчевых противостояниях своя стратегия. Резона непременно побеждать любой ценой здесь и сейчас нет. В любом случае будет еще ответный матч.  Обратим внимание, что «Барса» в последнее время регулярно пропускала в гостях: Сан-Себастьян, Прага, Эльче, Альбасете. Вряд ли она станет закрываться в столице. Поэтому комбо из ОЗ и тотал больше 2.5 выглядит тут достаточно перспективным.  Winline оценила его коэффициентом 1.64.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире игру в Мадриде покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Атлетико»: Барриос (травма)

«Барселона»: Гави, Педри, Кристенсен (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Барселона»:

Позиция«Атлетико»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Муссо13. ГарсияВратарь
Защитник17. Ганцко3. БальдеЗащитник
Защитник24. Ле Норман24. ГарсияЗащитник
Защитник18. Пубиль5. КубарсиЗащитник
Защитник14. Льоренте23. КундеЗащитник
Полузащитник 6. Коке21. Де ЙонгПолузащитник
Полузащитник 5. Кардозо22. БернальПолузащитник 
Полузащитник22. Лукман14. РэшфордПолузащитник
Полузащитник10. Баэна16. Фермин ЛопесНападающий
Полузащитник20. Симеоне10. ЯмальНападающий
Нападающий9. Серлот9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерДиего СимеонеХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

В линии Winline зафиксированы высокие коэффициенты на все самые популярные исходы матча: 3.10 на победу хозяев и 2.19 - на гостей.  Удачная ставка на ничью и вовсе будет рассчитана по коэффициенту 4.00.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Атлетико» - «Барселона»?

Эксперты отдают небольшое предпочтение в паре гостям. Четыре последних столкновения соперников в Мадриде завершились в пользу каталонцев. 

Когда ответный матч?

Выяснение отношений гранды Ла Лиги продолжат 3 марта в Барселоне.

Кто сыграет в финале Кубка Испании?

Победитель мадридско-барселонского противостояния в решающем матче турнира встретится с представителем Страны басков - «Реалом Сосьедад» или «Атлетиком».

