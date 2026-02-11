Атлетико - Барселона, 12 февраля: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

«Атлетико» дважды подряд соперничал с «Бетисом», и делал это с переменным успехом. Если в кубковом матче в Севилье мадридцы набросали в сетку чужих ворот пять безответных мячей, то дома в Примере - уступили 0:1. Исход встречи в столице решил красивый обводящий удар Антони из-за штрафной площади.

«Барселона» куда более стабильна. За последние 10 матчей лидер Ла Лиги допустил только одну неудачу - 1:2 в Сан-Себастьяне от «Реала Сосьедад». Остальные девять встреч каталонцы выиграли. В последней они разгромили дома «Мальорку» - 3:0.

Понятно, что в двухматчевых противостояниях своя стратегия. Резона непременно побеждать любой ценой здесь и сейчас нет. В любом случае будет еще ответный матч. Обратим внимание, что «Барса» в последнее время регулярно пропускала в гостях: Сан-Себастьян, Прага, Эльче, Альбасете. Вряд ли она станет закрываться в столице. Поэтому комбо из ОЗ и тотал больше 2.5 выглядит тут достаточно перспективным. Winline оценила его коэффициентом 1.64.