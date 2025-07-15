Атлетико — Реал, 24 сентября: прогноз на матч Ла Лиги, трансляция, составы

Упущенная победа в Лиге чемпионов после гола вратаря Ивана Проведеля на последней минуте продлила безвыигрышную серию «Атлетико» до двух встреч. «Реал» же победил во всех шести официальных матчах сезона, порой рационально действуя на классе. Прямо сейчас «сливочные» выглядят крепче соперника и трудно представить их поражение, тем более что «матрасники» обыграли заклятого врага только в одной из десяти последних встреч.

На этом же отрезке лишь один матч в основное время получился верховым, а ТМ (3,5) зашел во всех случаях. Таким образом, довольно перспективной выглядит комбинация такого тотала с Двойным шансом в пользу гостей.