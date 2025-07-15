Атлетико — Реал, 24 сентября: прогноз на матч Ла Лиги, трансляция, составы

Партнерский проект
Культовое мадридское дерби станет центральной встречей шестого тура чемпионата Испании по футболу. Анализируем варианты для ставок на противостояние «Атлетико» и «Реала», назначенное на воскресенье, 24 сентября.
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 6-й тур
Стадион: «Цивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Судьи: Хавьер Альберола Рохас (главный арбитр), Альфредо Родригес, Теодоро Собрино Маган (ассистенты), Рубен Руйперес Марин (резервный)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|58
|60
|115
|293-385
|«Реал»
|115
|60
|58
|385-293
Последние пять игр «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.09.2023
|«Лацио»
1:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
|16.09.2023
|«Валенсия»
3:0
«Атлетико»
Ла Лига
|28.08.2023
|«Райо Вальекано»
0:7
«Атлетико»
Ла Лига
|24.08.2023
|«Нумансия»
0:2
«Атлетико»
Товарищеский матч
|20.08.2023
|«Бетис»
0:0
«Атлетико»
Ла Лига
Последние пять игр «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2023
|«Реал»
1:0
«Унион»
Лига чемпионов
|17.09.2023
|«Реал»
2:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|02.09.2023
|«Реал»
2:1
«Хетафе»
Ла Лига
|25.08.2023
|«Сельта»
0:1
«Реал»
Ла Лига
|19.08.2023
|«Альмерия»
1:3
«Реал»
Ла Лига
После пяти туров мадридский «Реал» с максимальным числом очков единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Атлетико» имеет в активе на один сыгранный матч меньше и с семью баллами занимает седьмое место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|5
|5
|0
|0
|10-3
|15
|2. Барселона
|5
|4
|1
|0
|13-4
|13
|3. Жирона
|5
|4
|1
|0
|11-4
|13
|4. Атлетик
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|5. Валенсия
|5
|3
|0
|2
|7-4
|9
|6. Райо Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|7. Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|8. Бетис
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|9. Хетафе
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|10. Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|11. Реал Сосьедад
|5
|1
|3
|1
|8-7
|6
|12. Осасуна
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|13. Вильярреал
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|14. Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|15. Мальорка
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|16. Сельта
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|17. Севилья
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|18. Гранада
|5
|1
|0
|4
|9-16
|3
|19. Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|1-4
|2
|20. Альмерия
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
Упущенная победа в Лиге чемпионов после гола вратаря Ивана Проведеля на последней минуте продлила безвыигрышную серию «Атлетико» до двух встреч. «Реал» же победил во всех шести официальных матчах сезона, порой рационально действуя на классе. Прямо сейчас «сливочные» выглядят крепче соперника и трудно представить их поражение, тем более что «матрасники» обыграли заклятого врага только в одной из десяти последних встреч.
На этом же отрезке лишь один матч в основное время получился верховым, а ТМ (3,5) зашел во всех случаях. Таким образом, довольно перспективной выглядит комбинация такого тотала с Двойным шансом в пользу гостей.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 10 тысяч рублей
|Приветственный (в мобильном приложении)
|PARI
|До миллиона рублей
|Конкурс, акция
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ
В прямом эфире встречу «Атлетико» и «Реала» покажет официальный вещатель Примеры в России - «Окко Спорт».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko Спорт»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 499 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Атлетико»: Коке, Витоло (оба - травмы)
«Реал»: Куртуа, Гюлер, Винисиус, Милитао (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Унион Берлин»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|13. Облак
|25. Аррисабалага
|Вратарь
|Защитник
|20. Витсель
|2. Карвахаль
|Защитник
|Защитник
|22. Эрмосо
|4. Алаба
|Защитник
|Защитник
|15. Савич
|22. Рюдигер
|Защитник
|Полузащитник
|16. Молина
|20. Гарсия
|Защитник
|Полузащитник
|12. Лино
|8. Кроос
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Льоренте
|10. Модрич
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Сауль
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Барриос
|15. Вальверде
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Мората
|11. Родриго
|Нападающий
|Нападающий
|7. Гризманн
|14. Хоселу
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Карло Анчелотти
|Главный тренер
Аналитики БК PARI в прематче установили высокие коэффициенты на все три базовых исхода. Шансы гостей на успех оцениваются котировкой 2,60. Поставить на победу «Атлетико» можно за 2,85, а на ничью - за 3,35.
Букмекеры ожидают очень конкурентную встречу, но аккуратно выделяют гостей как фаворитов.
Бесплатные трансляции игр Ла Лиги доступны на ресурсах отдельных букмекерских контор. Официальный вещатель турнира в России - «Okko Спорт», он работает по платной подписке.
Действующий победитель Примеры - «Барселона». Однако перед стартом нового сезона букмекеры назвали главным фаворитом «Реал». Мадридцы сохраняют этот статус и сейчас, единолично лидируя в турнире.
«Атлетико» выиграл со счетом 3:1 благодаря дублю Мораты (4 и 46 минуты) и голу Гризманна (18). У «Реала» отличился Кроос (35).