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22 сентября 12:26ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Атлетико — Реал, 24 сентября: прогноз на матч Ла Лиги, трансляция, составы

Столичные гранды обычно не балуют верховым футболом в очных играх
Александр Бокулёв

Культовое мадридское дерби станет центральной встречей шестого тура чемпионата Испании по футболу. Анализируем варианты для ставок на противостояние «Атлетико» и «Реала», назначенное на воскресенье, 24 сентября.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид) 

24.09.2023, Вс

22:00 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 2,85

Х - 3,35

П2 - 2,60

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 6-й тур

Стадион: «Цивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)

Судьи: Хавьер Альберола Рохас (главный арбитр), Альфредо Родригес, Теодоро Собрино Маган (ассистенты), Рубен Руйперес Марин (резервный)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»5860115293-385
«Реал»1156058385-293

Последние пять игр «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.09.2023«Лацио»

1:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

16.09.2023«Валенсия»

3:0

«Атлетико»

Ла Лига

28.08.2023«Райо Вальекано»

0:7

«Атлетико»

Ла Лига

24.08.2023«Нумансия»

0:2

«Атлетико»

Товарищеский матч

20.08.2023«Бетис»

0:0

«Атлетико»

Ла Лига

Последние пять игр «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2023«Реал»

1:0

«Унион»

Лига чемпионов

17.09.2023«Реал»

2:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

02.09.2023«Реал»

2:1

«Хетафе»

Ла Лига

25.08.2023«Сельта»

0:1

«Реал»

Ла Лига

19.08.2023«Альмерия»

1:3

«Реал»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

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После пяти туров мадридский «Реал» с максимальным числом очков единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Атлетико» имеет в активе на один сыгранный матч меньше и с семью баллами занимает седьмое место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид550010-315
2. Барселона541013-413
3. Жирона541011-413
4. Атлетик53119-410
5. Валенсия53027-49
6. Райо Вальекано53026-89
7. Атлетико421110-47
8. Бетис52125-107
9. Хетафе52125-77
10. Кадис52125-77
11. Реал Сосьедад51318-76
12. Осасуна52037-86
13. Вильярреал52038-106
14. Алавес52035-76
15. Мальорка51224-55
16. Сельта51134-74
17. Севилья41034-83
18. Гранада51049-163
19. Лас-Пальмас50231-42
20. Альмерия50145-111

Прогноз на матч

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Упущенная победа в Лиге чемпионов после гола вратаря Ивана Проведеля на последней минуте продлила безвыигрышную серию «Атлетико» до двух встреч. «Реал» же победил во всех шести официальных матчах сезона, порой рационально действуя на классе. Прямо сейчас «сливочные» выглядят крепче соперника и трудно представить их поражение, тем более что «матрасники» обыграли заклятого врага только в одной из десяти последних встреч.

На этом же отрезке лишь один матч в основное время получился верховым, а ТМ (3,5) зашел во всех случаях. Таким образом, довольно перспективной выглядит комбинация такого тотала с Двойным шансом в пользу гостей.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Атлетико» и «Реала» покажет официальный вещатель Примеры в России - «Окко Спорт».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko Спорт»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 499 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Атлетико»: Коке, Витоло (оба - травмы)

«Реал»: Куртуа, Гюлер, Винисиус, Милитао (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Унион Берлин»:

Позиция«Атлетико»«Реал»Позиция
Вратарь13. Облак25. АррисабалагаВратарь
Защитник20. Витсель2. КарвахальЗащитник
Защитник22. Эрмосо4. АлабаЗащитник
Защитник15. Савич22. РюдигерЗащитник
Полузащитник16. Молина20. ГарсияЗащитник
Полузащитник12. Лино8. КроосПолузащитник
Полузащитник 14. Льоренте10. МодричПолузащитник 
Полузащитник8. Сауль5. БеллингемПолузащитник
Полузащитник24. Барриос15. ВальвердеПолузащитник
Нападающий19. Мората11. РодригоНападающий
Нападающий7. Гризманн14. ХоселуНападающий
Главный тренерДиего СимеонеКарло АнчелоттиГлавный тренер

Котировки букмекеров

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Аналитики БК PARI в прематче установили высокие коэффициенты на все три базовых исхода. Шансы гостей на успех оцениваются котировкой 2,60. Поставить на победу «Атлетико» можно за 2,85, а на ничью - за 3,35.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Атлетико» - «Реал»?

Букмекеры ожидают очень конкурентную встречу, но аккуратно выделяют гостей как фаворитов.

Где бесплатно смотреть матч «Атлетико» - «Реал»?

Бесплатные трансляции игр Ла Лиги доступны на ресурсах отдельных букмекерских контор. Официальный вещатель турнира в России - «Okko Спорт», он работает по платной подписке.

Кто выиграет чемпионат Испании по футболу?

Действующий победитель Примеры - «Барселона». Однако перед стартом нового сезона букмекеры назвали главным фаворитом «Реал». Мадридцы сохраняют этот статус и сейчас, единолично лидируя в турнире.

UPD: результат

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«Атлетико» выиграл со счетом 3:1 благодаря дублю Мораты (4 и 46 минуты) и голу Гризманна (18). У «Реала» отличился Кроос (35).

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