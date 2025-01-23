Атлетик — Барселона, 8 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

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Вслед за Суперкубком Италии Саудовская Аравия примет Суперкубок Испании. В среду, 8 января, в полуфинале сыграют «Атлетик» и «Барселона». Рассказываем о прогнозах букмекеров на этот матч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Атлетик» (Бильбао)
08.01.2025, Ср
22:00 МСК
«Барселона»
|П1 - 4.05
Турнир: Суперкубок Испании, полуфинал
Стадион: «Король Абдалла Спорт Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)
Судьи: еще не определены
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетик»
|80
|40
|122
|335-446
|«Барселона»
|122
|40
|80
|446-335
Последние пять игр «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Логроньес»
0:0 пен 3:4
«Атлетик»
Кубок Испаниии
|21.12.2024
|«Осасуна»
1:2
«Атлетик»
Ла Лига
|15.12.2024
|«Алавес»
1:1
«Атлетик»
Ла Лига
|11.12.2024
|«Фенербахче»
0:2
«Атлетик»
Лига Европы
|08.12.2024
|«Атлетик»
2:0
«Вильярреал»
Ла Лига
Последние пять игр «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Барбастро»
0:4
«Барселона»
Кубок Испании
|21.12.2024
|«Барселона»
1:2
«Атлетико»
Ла Лига
|15.12.2024
|«Барселона»
0:1
«Леганес»
Ла Лига
|11.12.2024
|«Боруссия» Дортмунд
2:3
«Барселона»
Лига чемпионов
|07.12.2024
|«Бетис»
2:2
«Барселона»
Ла Лига
«Барселона» попала в Суперкубок Испании как вице-чемпион страны, а «Атлетик» благодаря победе в Кубке Испании. На сегодняшний день каталонцы и баски – соседи в таблице Примеры. Команда Ханса-Дитера Флика занимает третье место с 38 очками, а команда Эрнесто Вальверде идет четвертой с 36 очками.
Однако состояние у соперников разное. «Барселона» растеряла добытое ранее преимущество, выиграв всего однажды в последних семи турах чемпионата Испании. У «Атлетика» пять побед за шесть туров, команда из Бильбао не проигрывает в Примере с начала октября.
В матчах «Барселоны» забивается в среднем 3,8 мяча. Встречи с участием «Атлетика» менее результативные – 2,4 гола за игру. В любом случае напрашивается прогноз «обе забьют», тем более в состав каталонцев должен вернуться Ламин Ямаль.
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В России матчи Суперкубка Испании показывает в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Найти трансляции можно также на сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Атлетик»: Руис, Сансет (все - травмированы).
«Барселона»: тер Штеген, Форт, Кристенсен, Берналь (все - травмированы), Ольмо, Виктор.
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Барселона»:
|Позиция
|«Атлетик»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Симон
|13. Пенья
|Вратарь
|Защитник
|2. Горосабель
|23. Кунде
|Защитник
|Защитник
|3. Вивиан
|2. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|4. Паредес
|28. Мартинес
|Защитник
|Защитник
|17. Берчиче
|3. Бальде
|Защитник
|Полузащитник
|24. Прадос
|17. Касадо
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Хаурехисар
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Иньяки Уильямс
|19. Ямаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Беренгер
|6. Гави
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Нико Уильямс
|11. Рафинья
|Полузащитник
|Нападающий
|12. Гурусета
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Эрнесто Вальверде
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
По мнению аналитиков БК PARI, у «Барселоны» больше шансов на выход в финал. На победу каталонской команды можно поставить за 1.82. Возможный выигрыш «Атлетика» идет за 4.05, а ничья – за 3.90.
«Барселона» считается фаворитом матча с «Атлетиком», тем не менее шансы команд на победу в матче на нейтральном поле в Саудовской Аравии кажутся приблизительно равными. Последние результаты каталонской команды в чемпионате Испании не убеждают. У басков же 10-матчевая беспроигрышная серия в Примере.
«Барселона» – самый титулованный клуб в Суперкубке Испании. Каталонская команда брала этот трофей 14 раз, а последнюю победу одержала в 2023 году. «Атлетик» трижды выигрывал Суперкубок Испании и трижды уступал в финалах. Последний успех басков датируется 2021 годом, когда они переиграли как раз «Барсу» (3:2).
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