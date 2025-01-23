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5 января 8:01ГлавнаяПрогнозыФутболСуперкубок Испании по футболу

Атлетик — Барселона, 8 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

Команды Вальверде и Флика сражаются за январский трофей
Руслан Ипполитов

Вслед за Суперкубком Италии Саудовская Аравия примет Суперкубок Испании. В среду, 8 января, в полуфинале сыграют «Атлетик» и «Барселона». Рассказываем о прогнозах букмекеров на этот матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетик» (Бильбао)

08.01.2025, Ср

22:00 МСК

«Барселона»

П1 - 4.05

Х - 3.90

П2 - 1.82

Турнир: Суперкубок Испании, полуфинал

Стадион: «Король Абдалла Спорт Сити» (Джидда, Саудовская Аравия)

Судьи: еще не определены

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетик»8040122335-446
«Барселона»1224080446-335

Последние пять игр «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2025«Логроньес»

0:0 пен 3:4

«Атлетик»

Кубок Испаниии

21.12.2024«Осасуна»

1:2

«Атлетик»

Ла Лига

15.12.2024«Алавес»

1:1

«Атлетик»

Ла Лига

11.12.2024«Фенербахче»

0:2

«Атлетик»

Лига Европы

08.12.2024«Атлетик»

2:0

«Вильярреал»

Ла Лига

Последние пять игр «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2025«Барбастро»

0:4

«Барселона»

Кубок Испании

21.12.2024«Барселона»

1:2

«Атлетико»

Ла Лига

15.12.2024«Барселона»

0:1

«Леганес»

Ла Лига

11.12.2024«Боруссия» Дортмунд

2:3

«Барселона»

Лига чемпионов

07.12.2024«Бетис»

2:2

«Барселона»

Ла Лига

Прогноз на матч

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«Барселона» попала в Суперкубок Испании как вице-чемпион страны, а «Атлетик» благодаря победе в Кубке Испании. На сегодняшний день каталонцы и баски – соседи в таблице Примеры. Команда Ханса-Дитера Флика занимает третье место с 38 очками, а команда Эрнесто Вальверде идет четвертой с 36 очками.

Однако состояние у соперников разное. «Барселона» растеряла добытое ранее преимущество, выиграв всего однажды в последних семи турах чемпионата Испании. У «Атлетика» пять побед за шесть туров, команда из Бильбао не проигрывает в Примере с начала октября.

В матчах «Барселоны» забивается в среднем 3,8 мяча. Встречи с участием «Атлетика» менее результативные – 2,4 гола за игру. В любом случае напрашивается прогноз «обе забьют», тем более в состав каталонцев должен вернуться Ламин Ямаль.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России матчи Суперкубка Испании показывает в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Найти трансляции можно также на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Атлетик»: Руис, Сансет (все - травмированы).

«Барселона»: тер Штеген, Форт, Кристенсен, Берналь (все - травмированы), Ольмо, Виктор.

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Барселона»:

Позиция«Атлетик»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Симон13. ПеньяВратарь
Защитник2. Горосабель 23. КундеЗащитник
Защитник3. Вивиан2. КубарсиЗащитник
Защитник4. Паредес28. МартинесЗащитник
Защитник17. Берчиче3. БальдеЗащитник
Полузащитник 24. Прадос17. КасадоПолузащитник
Полузащитник 23. Хаурехисар8. ПедриПолузащитник 
Полузащитник9. Иньяки Уильямс19. ЯмальПолузащитник
Полузащитник7. Беренгер6. ГавиПолузащитник
Полузащитник10. Нико Уильямс11. Рафинья Полузащитник
Нападающий12. Гурусета9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерЭрнесто ВальвердеХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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По мнению аналитиков БК PARI, у «Барселоны» больше шансов на выход в финал. На победу каталонской команды можно поставить за 1.82. Возможный выигрыш «Атлетика» идет за 4.05, а ничья – за 3.90.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Атлетик» - «Барселона»?

«Барселона» считается фаворитом матча с «Атлетиком», тем не менее шансы команд на победу в матче на нейтральном поле в Саудовской Аравии кажутся приблизительно равными. Последние результаты каталонской команды в чемпионате Испании не убеждают. У басков же 10-матчевая беспроигрышная серия в Примере.

Сколько раз выигрывали Суперкубок Испании «Атлетик» и «Барселона»?

«Барселона» – самый титулованный клуб в Суперкубке Испании. Каталонская команда брала этот трофей 14 раз, а последнюю победу одержала в 2023 году. «Атлетик» трижды выигрывал Суперкубок Испании и трижды уступал в финалах. Последний успех басков датируется 2021 годом, когда они переиграли как раз «Барсу» (3:2).

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