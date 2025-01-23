Атлетик — Барселона, 8 января: где смотреть матч Суперкубка Испании, прогноз, составы

«Барселона» попала в Суперкубок Испании как вице-чемпион страны, а «Атлетик» благодаря победе в Кубке Испании. На сегодняшний день каталонцы и баски – соседи в таблице Примеры. Команда Ханса-Дитера Флика занимает третье место с 38 очками, а команда Эрнесто Вальверде идет четвертой с 36 очками.

Однако состояние у соперников разное. «Барселона» растеряла добытое ранее преимущество, выиграв всего однажды в последних семи турах чемпионата Испании. У «Атлетика» пять побед за шесть туров, команда из Бильбао не проигрывает в Примере с начала октября.

В матчах «Барселоны» забивается в среднем 3,8 мяча. Встречи с участием «Атлетика» менее результативные – 2,4 гола за игру. В любом случае напрашивается прогноз «обе забьют», тем более в состав каталонцев должен вернуться Ламин Ямаль.