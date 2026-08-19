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Атлетико - Вильярреал: прогноз и ставка на 23 августа

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В воскресенье, 23 августа 2026 года, на стадионе «Метрополитано» состоится матч второго тура Ла Лиги «Атлетико» - «Вильярреал». Разбираем текущую форму команд, статистику и предлагаем оптимальную ставку с коэффициентами от букмекерской конторы «БЕТСИТИ».
Валентин Васильев

«Атлетико» начинает сезон с амбициозными задачами. Начинали «матрасники» подготовку отлично — победа 2:1 в товарищеском матче с «Марселем» 14 августа благодаря голам Мендосы и Мартина. На своем поле «Атлетико» традиционно силен, превращая стадион «Метрополитано» в настоящую крепость для соперников.

 

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«Вильярреал» подходит к матчу без поражений в последних играх: «желтая субмарина» одержала уверенные победы в межсезонье, включая 3:1 над «ПСВ» и 1:0 над «Леванте». Умение не проигрывать там, где не получается выигрывать, — это почерк команды. Последние матчи это подтверждают — 2:1 в игре с «Галатасараем» и 1:0 с «Леванте». В первом туре «Вильярреал» скатал ничью 2:2 с «Расингом».

Обе команды играют прагматично: «Атлетико» делает ставку на надежную оборону, а «Вильярреал» не допускает провалов в защите. Календарь на старте чемпионата не щадит никого, и в такой ситуации команды все чаще предпочитают не рисковать.

«БЕТСИТИ» дает 1.92 на победу хозяев, но 1.83 на тотал меньше 2.5 смотрится интереснее.

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