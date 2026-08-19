Атлетико - Вильярреал: прогноз и ставка на 23 августа

«Вильярреал» подходит к матчу без поражений в последних играх: «желтая субмарина» одержала уверенные победы в межсезонье, включая 3:1 над «ПСВ» и 1:0 над «Леванте». Умение не проигрывать там, где не получается выигрывать, — это почерк команды. Последние матчи это подтверждают — 2:1 в игре с «Галатасараем» и 1:0 с «Леванте». В первом туре «Вильярреал» скатал ничью 2:2 с «Расингом».

Обе команды играют прагматично: «Атлетико» делает ставку на надежную оборону, а «Вильярреал» не допускает провалов в защите. Календарь на старте чемпионата не щадит никого, и в такой ситуации команды все чаще предпочитают не рисковать.

«БЕТСИТИ» дает 1.92 на победу хозяев, но 1.83 на тотал меньше 2.5 смотрится интереснее.