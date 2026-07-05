Феликс Оже-Альяссим – Новак Джокович, 7 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Оже-Альяссим не встретил серьезного сопротивления до четвертого круга. А там пришлось повозиться с Давидовичем-Фокиной в пяти сетах. В целом это уже один из лучших травяных сезонов канадца. Он второй раз одержал не менее семи побед в году на данном покрытии. Прошлый такой сезон был в 2021 г. – и дело тоже дошло до четвертьфинала Уимблдона.

Но обновить рекорд на травяном турнире «Большого шлема» будет сложно. Напротив Джокович, который и в 39 лет остается одним из сильнейших теннисистов мира. Вдобавок на траве серб по-особенному хорош. Он образцово использует нюансы этого покрытия, а также в фирменном стиле сочетает опыт и психологическую устойчивость.

Полагаем, у Джоковича будет больше шансов на победу. Но поначалу ему придется адаптироваться к агрессивному стилю Оже-Альяссима и ловить ритм игры. Канадец в таких обстоятельствах может навязать серьезную конкуренцию хотя бы на дистанции пары сетов. Рискнем предположить, что первый сет затянется минимум на 10 геймов.