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ГлавнаяПрогнозыФеликс Оже-Альяссим – Новак Джокович, 7 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Феликс Оже-Альяссим – Новак Джокович, 7 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Обновлено:
Легендарный серб против четвертой ракетки мира
Александр Бокулёв
Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
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Полное содержание

  • Турнирная сетка
  • Феликс Оже-Альяссим
  • Новак Джокович
  • Личные встречи
  • Ставки на исход
  • Ставки на тоталы
  • Сравнение коэффициентов букмекеров
  • Прогноз и ставка

Во вторник, 7 июля, в четвертьфинале Уимблдона-2026 встретятся канадец Феликс Оже-Альяссим и серб Новак Джокович. Сумеет ли семикратный чемпион турнира продолжить борьбу за очередной титул?

Дата / Время: 07.07.2026, не ранее 15:30 по московскому времени

Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 4-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Александр Шевченко (Казахстан) – 6:3, 6:1, 6:4
  • 2-й круг: Дино Призмич (Хорватия) – 7:6 (7:2), 6:3, 7:5
  • 3-й круг: Майкл Чжэн (США) – 7:6 (7:1), 6:2, 6:1
  • 4-й круг: Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22) – 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1

Новак Джокович (39 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: У Ибин (Китай) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Артур Риндеркнеш (Франция, 25) – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)
  • 4-й круг: Роман Сафиуллин (Россия) – 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3

Победитель этого матча в полуфинале встретится с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Феликс Оже-Альяссим

Бронзовый призер Олимпиады-2024 в смешанном парном разряде. Выиграл девять турниров ATP, все – на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял трофей в Монпелье, дошел до финала в Роттердаме и полуфинала в Дохе. На Australian Open вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» пробился в четвертьфинал. Всего в 2026 г. одержал 30 побед при 13 поражениях. На Уимблдоне уже повторил свой лучший результат, ранее показанный в 2021 г. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Новак Джокович

Бывшая первая ракетка мира, выиграл 101 турнир на уровне ATP, в том числе восемь травяных. Победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах «Большого шлема» (24). В нынешнем сезоне дошел до финала Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 13 побед при четырех поражениях. Чемпионом Уимблдона становился семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), в прошлом сезоне дошел до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Спортсмены ранее провели два официальных очных матча, оба – в 2022 г. Джокович выиграл на грунте, а Оже-Альяссим взял реванш на харде.

Ставки на исход

Букмекеры считают серба явным фаворитом. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,42 на его победу и 2,85 на успех канадца.

Ставки на тоталы

В обоих очных матчах спортсменов было по одному тай-брейку. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,85 на ТБ (39,5) и 1,95 на ТМ (39,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа Оже-АльяссимаПобеда ДжоковичаТБ (39,5)ТМ (39,5)
WINLINE2,851,421,851,95

Прогноз и ставка

Оже-Альяссим не встретил серьезного сопротивления до четвертого круга. А там пришлось повозиться с Давидовичем-Фокиной в пяти сетах. В целом это уже один из лучших травяных сезонов канадца. Он второй раз одержал не менее семи побед в году на данном покрытии. Прошлый такой сезон был в 2021 г. – и дело тоже дошло до четвертьфинала Уимблдона.

Но обновить рекорд на травяном турнире «Большого шлема» будет сложно. Напротив Джокович, который и в 39 лет остается одним из сильнейших теннисистов мира. Вдобавок на траве серб по-особенному хорош. Он образцово использует нюансы этого покрытия, а также в фирменном стиле сочетает опыт и психологическую устойчивость. 

Полагаем, у Джоковича будет больше шансов на победу. Но поначалу ему придется адаптироваться к агрессивному стилю Оже-Альяссима и ловить ритм игры. Канадец в таких обстоятельствах может навязать серьезную конкуренцию хотя бы на дистанции пары сетов. Рискнем предположить, что первый сет затянется минимум на 10 геймов.

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