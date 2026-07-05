Феликс Оже-Альяссим – Новак Джокович, 7 июля: прогноз на четвертьфинал Уимблдона

Партнерский проект
Во вторник, 7 июля, в четвертьфинале Уимблдона-2026 встретятся канадец Феликс Оже-Альяссим и серб Новак Джокович. Сумеет ли семикратный чемпион турнира продолжить борьбу за очередной титул?
Дата / Время: 07.07.2026, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Центральный корт (Лондон, Великобритания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 4-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Новак Джокович (39 лет, 8-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победитель этого матча в полуфинале встретится с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Бронзовый призер Олимпиады-2024 в смешанном парном разряде. Выиграл девять турниров ATP, все – на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял трофей в Монпелье, дошел до финала в Роттердаме и полуфинала в Дохе. На Australian Open вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» пробился в четвертьфинал. Всего в 2026 г. одержал 30 побед при 13 поражениях. На Уимблдоне уже повторил свой лучший результат, ранее показанный в 2021 г. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира, выиграл 101 турнир на уровне ATP, в том числе восемь травяных. Победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Рекордсмен среди мужчин по числу титулов на турнирах «Большого шлема» (24). В нынешнем сезоне дошел до финала Australian Open, на «Ролан Гаррос» вылетел в третьем круге. Всего в 2026 г. одержал 13 побед при четырех поражениях. Чемпионом Уимблдона становился семь раз (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022), в прошлом сезоне дошел до полуфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели два официальных очных матча, оба – в 2022 г. Джокович выиграл на грунте, а Оже-Альяссим взял реванш на харде.
Букмекеры считают серба явным фаворитом. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,42 на его победу и 2,85 на успех канадца.
В обоих очных матчах спортсменов было по одному тай-брейку. Сейчас букмекер WINLINE предлагает коэффициенты 1,85 на ТБ (39,5) и 1,95 на ТМ (39,5).
Оже-Альяссим не встретил серьезного сопротивления до четвертого круга. А там пришлось повозиться с Давидовичем-Фокиной в пяти сетах. В целом это уже один из лучших травяных сезонов канадца. Он второй раз одержал не менее семи побед в году на данном покрытии. Прошлый такой сезон был в 2021 г. – и дело тоже дошло до четвертьфинала Уимблдона.
Но обновить рекорд на травяном турнире «Большого шлема» будет сложно. Напротив Джокович, который и в 39 лет остается одним из сильнейших теннисистов мира. Вдобавок на траве серб по-особенному хорош. Он образцово использует нюансы этого покрытия, а также в фирменном стиле сочетает опыт и психологическую устойчивость.
Полагаем, у Джоковича будет больше шансов на победу. Но поначалу ему придется адаптироваться к агрессивному стилю Оже-Альяссима и ловить ритм игры. Канадец в таких обстоятельствах может навязать серьезную конкуренцию хотя бы на дистанции пары сетов. Рискнем предположить, что первый сет затянется минимум на 10 геймов.