Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев, 27 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дубае

Россиянин против первой ракетки соревнований
Александр Бокулёв

В пятницу, 27 февраля, в полуфинале хардового турнира ATP-500 в Дубае россиянин Даниил Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Сумеет ли бывший лидер мирового рейтинга обыграть первого сеяного?

Дата / Время: 27.02.2026, 16:00 по московскому времени

Арена: Aviation Club Tennis Centre, Центральный корт (Дубай, ОАЭ)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Турнирная сетка

Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 8-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Чжан Чжичжэнь (Китай) – 6:3, 7:6 (7:4)
  • 2-й круг: Джованни Мпетши Перрикар (Франция) – 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Иржи Легечка (Чехия, 8) – 6:3, 7:6 (7:2)

Даниил Медведев (30 лет, 11-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Цзюньчэн Шан (Китай) – 6:1, 6:3
  • 2-й круг: Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:2, 6:3
  • 1/4 финала: Дженсон Бруксби (США) – 6:2, 6:1

Победитель этого матча в финале встретится с сильнейшим из пары Андрей Рублёв (Россия, 5) – Таллон Грикспор (Нидерланды)

Феликс Оже-Альяссим

Бронзовый призер Олимпиады-2024 в смешанном парном разряде. Выиграл девять турниров ATP, все – на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял трофей в Монпелье и дошел до финала в Роттердаме, а на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал 12 побед при трех поражениях. На турнире в Дубае лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до финала.

Даниил Медведев

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 21 турнира ATP, в том числе 19 хардовых. Также выиграл один мэйджор – US Open 2021 г. В нынешнем сезоне на харде взял титул в Брисбене, а на Australian Open дошел до четвертого круга. Всего в 2026 г. одержал 12 побед при трех поражениях. Турнир в Дубае выигрывал в 2023 г., а в прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.

Личные встречи

Спортсмены ранее провели девять официальных очных матчей. Первые семь выиграл Медведев, последние две – Оже-Альяссим. Единственная встреча на грунте осталась за канадцем. На харде он одержал одну победу, россиянин – семь.

Ставки на исход

Букмекеры считают фаворитом Медведева. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,79 на его победу и 2,12 на успех Оже-Альяссима.

Ставки на тоталы

Шесть из восьми очных матчей спортсменов, которые не завершились досрочно, продлились минимум 22 гейма. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,93 на ТБ (23,5) и 1,87 на ТМ (23,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа Оже-АльяссимаПобеда МедведеваТБ (23,5)ТМ (23,5)
WINLINE2,121,791,931,87

Прогноз и ставка

Не так давно Оже-Альяссим был одним из наиболее удобных соперников Медведева по личным встречам. Но два последних очных матча остались за канадцем, пусть в прошлом россиянин и снялся после первого сета. Оже-Альяссим после неудачи на Australian Open набрал отличную форму и отыграл два подряд финала, а теперь в шаге от третьего. Не совсем понятно, почему букмекеры всё же считают Медведева фаворитом предстоящего матча.

Да, россиянин уверенно прошелся по турнирной сетке, суммарно отдав соперникам лишь 12 геймов. Но в целом уровень оппозиции у него был ниже, чем у Оже-Альяссима. А канадец тоже не проиграл ни сета и образцово держал свою подачу. Вдобавок Медведеву всё сложнее даются матчи против топовых соперников с агрессивным стилем.

Резюмируя, видим смысл воспользоваться высокими коэффициентами на победу Оже-Альяссима. Но Медведева со счетов не списываем, поэтому остановимся на более аккуратном варианте – ждем минимум 10 геймов уже в стартовом сете.

