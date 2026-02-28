Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев, 27 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дубае

Не так давно Оже-Альяссим был одним из наиболее удобных соперников Медведева по личным встречам. Но два последних очных матча остались за канадцем, пусть в прошлом россиянин и снялся после первого сета. Оже-Альяссим после неудачи на Australian Open набрал отличную форму и отыграл два подряд финала, а теперь в шаге от третьего. Не совсем понятно, почему букмекеры всё же считают Медведева фаворитом предстоящего матча.

Да, россиянин уверенно прошелся по турнирной сетке, суммарно отдав соперникам лишь 12 геймов. Но в целом уровень оппозиции у него был ниже, чем у Оже-Альяссима. А канадец тоже не проиграл ни сета и образцово держал свою подачу. Вдобавок Медведеву всё сложнее даются матчи против топовых соперников с агрессивным стилем.

Резюмируя, видим смысл воспользоваться высокими коэффициентами на победу Оже-Альяссима. Но Медведева со счетов не списываем, поэтому остановимся на более аккуратном варианте – ждем минимум 10 геймов уже в стартовом сете.