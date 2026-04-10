Феликс Оже-Альяссим – Янник Синнер, 10 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Монте-Карло

В четвертьфинале грунтового турнира ATP-1000 в Монте-Карло встретятся канадец Феликс Оже-Альяссим и итальянец Янник Синнер. Кто окажется сильнее и продолжит борьбу за титул?
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
Дата / Время: 10.04.2026, не ранее 13:30 по московскому времени
Арена: Monte Carlo Country Club, корт имени Ренье III (Монте-Карло)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 7-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча в полуфинале встретится с сильнейшим из пары Жоао Фонсека (Бразилия) – Александр Зверев (Германия, 3)
Бронзовый призер Олимпиады-2024 в смешанном парном разряде. Выиграл девять турниров ATP, все – на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял трофей в Монпелье, дошел до финала в Роттердаме и полуфинала в Дохе, а на Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2026 г. одержал 17 побед при шести поражениях. На турнире в Монте-Карло уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 22 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Индиан-Уэллсе и Майами и дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Всего в 2026 г. одержал 21 победу при двух поражениях. На турнире в Монте-Карло лучший результат показал в двух прошлых сезонах, когда доходил до полуфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсмены ранее провели шесть официальных очных матча. Единственную встречу на грунте выиграл Оже-Альяссим. На харде он одержал одну победу, Синнер – четыре. Последние четыре матча выиграл итальянец.
Букмекеры считают явным фаворитом Синнера. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,09 на его победу и 8,80 на успех Оже-Альяссима.
Последние два очных матча спортсменов продлились минимум 19 геймов. Сейчас букмкекер WINLINE предлагает коэффициент 1,90 и на ТБ (19,5), и на ТМ (19,5).
Показательно, что в прошлом сезоне спортсмены встретились четыре раза, и на этом отрезке Синнер уступил Оже-Альяссиму лишь один сет. Да, те матчи прошли на харде, но расклад сил в дуэте таков, что смена покрытия едва ли кардинально изменит ситуацию.
Итальянец просто базово сильнее. И в Монте-Карло нет причин сомневаться в его кондициях. Да, проигрыш сета Махачу показал, что с Синнером можно бороться – и ему требуется адаптация при переходе на грунт. Однако подобный расклад – вероятно, максимум и для Оже-Альяссима.
Резюмируя, разгрома не ждем, но играем победу Синнера в комбинации с тоталом.