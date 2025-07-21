Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 июля 14:10ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Элина Аванесян — Анна Бондарь, 21 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Праге

Теннисистка из Венгрии сыграет сразу после финала в Гамбурге
Руслан Ипполитов

21 июля в первом раунде женского одиночного турнира в Праге категории WTA 250 на хардовом корте встретятся Элина Аванесян и Анна Бондарь. На прошлой неделе теннисистка из Армении не лучшим образом выступила на турнире в румынском Яссы, а представительница Венгрии в воскресенье уступила в финале турнира в Гамбурге. Оцениваем шансы соперниц и присматриваемся к привлекательным коэффициентам в букмекерских линиях.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Дата / Время: 21.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Спарта»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Анна Бондарь (28 лет, 77-я ракетка мира, Венгрия)

Свернуть

Победительница двух турниров WTA в парном разряде. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 50.

В 2025 году провела 47 матчей, в которых одержала 29 побед и потерпела 18 поражений. Финалистка турнира в Гамбурге (грунт).

На Уимблдоне вылетела в первом круге, проиграв украинке Элине Свитолиной. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам второго раунда, в котором уступила Элине Свитолиной. На Australian Open в первом матче проиграла китаянке Ван Яфань.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Элина Аванесян (22 года, 53-я ракетка мира, Армения)

Свернуть

Профессионал с 2022 года. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 36. Еще год назад уроженка Пятигорска выступала за Россию, но теперь выходит на корт под флагом Армении. Титульных матчей под эгидой WTA не выигрывала. 

Полуфиналистка турнира в Мериде-2025 (хард), где проиграла Эмме Наварро. Полуфиналистка турнира в Хобарте (хард). 

На Уимблдоне уступила в первом круге Елене Рыбакиной (11-й номер посева). На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге.  На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам первого круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Это будет 3-я встреча соперниц в рамках турниров WTA. В 2022 году в первом раунде турнира в Клуж-Напоке (хард) в двух сетах победила теннисистка из Венгрии - 6:4, 6:2. В 2023 году пути девушек пересеклись во втором круге турнира в Будапеште (грунт). В тот раз победу праздновала армянская спортсменка - 6:3, 6:0. 

Ставки на исход

Свернуть

Аналитики PARI, судя по котировкам, чуть больше верят в успех Аванесян. Вероятность выигрыша Элины оценена коэффициентом 1,72. Удачная ставка на выигрыш Бондарь приведет к выплате по кэфу 2.12.

Ставки на тотал

Свернуть

Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (ТБ 21.5) котируется за 1.95. ТМ 21.5 предложен на рынке за 1.85.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

 

Победа Аванесян

Победа Бондарь

ТБ (21.5)

ТМ (21.5)

PARI

1.72

2.12

1.95

1.85

Прогноз и ставка

Свернуть

Аванесян вряд ли может быть довольна результатами выступления на турнире в Яссы (грунт) на прошлой неделе. Элина получила в Румынии первый номер посева, но довольно неожиданно вылетела по итогам второго круга, в котором ее обидчицей стала Мария Карле из Аргентины. Армянская спортсменка имела реальный шанс выиграть свой первый в карьере титул, но не смогла им воспользоваться.

А вот Бондарь ударно провела минувшую неделю, добравшись до финала турнира в Гамбурге (грунт). Анна не смогла добыть первый в карьере титул в одиночном разряде, но имеет полное право занести себе в актив итоги соревнований. Самой громкую победу Анна в Германии одержала в четвертьфинале, в котором выбила первую ракетку турнира - россиянку Екатерину Александрову. В титульном матче представительница Венгрии уступила француженке Лоис Буассон (5:7, 3:6).

Силы и шансы на выход в следующую стадию соперниц примерно равны. На чаше весов Аванесян время, которое было у Элины для подготовки к выступлению в Праге. Бондарь же получит минимум часов на восстановление, да и времени привыкнуть к новому покрытию после гамбургского грунта не будет. Наш выбор - победа теннисистки из Армении с любым счетом.    

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer194 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer528 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer149 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer528 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer163 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё