Элина Аванесян — Анна Бондарь, 21 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Праге

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21 июля в первом раунде женского одиночного турнира в Праге категории WTA 250 на хардовом корте встретятся Элина Аванесян и Анна Бондарь. На прошлой неделе теннисистка из Армении не лучшим образом выступила на турнире в румынском Яссы, а представительница Венгрии в воскресенье уступила в финале турнира в Гамбурге. Оцениваем шансы соперниц и присматриваемся к привлекательным коэффициентам в букмекерских линиях.
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Дата / Время: 21.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: «Спарта»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Победительница двух турниров WTA в парном разряде. Наивысшая позиция в мировом женском рейтинге - 50.
В 2025 году провела 47 матчей, в которых одержала 29 побед и потерпела 18 поражений. Финалистка турнира в Гамбурге (грунт).
На Уимблдоне вылетела в первом круге, проиграв украинке Элине Свитолиной. На «Ролан Гаррос» сошла с турнирной дистанции по итогам второго раунда, в котором уступила Элине Свитолиной. На Australian Open в первом матче проиграла китаянке Ван Яфань.
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Профессионал с 2022 года. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 36. Еще год назад уроженка Пятигорска выступала за Россию, но теперь выходит на корт под флагом Армении. Титульных матчей под эгидой WTA не выигрывала.
Полуфиналистка турнира в Мериде-2025 (хард), где проиграла Эмме Наварро. Полуфиналистка турнира в Хобарте (хард).
На Уимблдоне уступила в первом круге Елене Рыбакиной (11-й номер посева). На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам первого круга.
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Это будет 3-я встреча соперниц в рамках турниров WTA. В 2022 году в первом раунде турнира в Клуж-Напоке (хард) в двух сетах победила теннисистка из Венгрии - 6:4, 6:2. В 2023 году пути девушек пересеклись во втором круге турнира в Будапеште (грунт). В тот раз победу праздновала армянская спортсменка - 6:3, 6:0.
Вероятность того, что в матче будет сыграно не меньше 22 геймов (ТБ 21.5) котируется за 1.95. ТМ 21.5 предложен на рынке за 1.85.
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Аванесян вряд ли может быть довольна результатами выступления на турнире в Яссы (грунт) на прошлой неделе. Элина получила в Румынии первый номер посева, но довольно неожиданно вылетела по итогам второго круга, в котором ее обидчицей стала Мария Карле из Аргентины. Армянская спортсменка имела реальный шанс выиграть свой первый в карьере титул, но не смогла им воспользоваться.
А вот Бондарь ударно провела минувшую неделю, добравшись до финала турнира в Гамбурге (грунт). Анна не смогла добыть первый в карьере титул в одиночном разряде, но имеет полное право занести себе в актив итоги соревнований. Самой громкую победу Анна в Германии одержала в четвертьфинале, в котором выбила первую ракетку турнира - россиянку Екатерину Александрову. В титульном матче представительница Венгрии уступила француженке Лоис Буассон (5:7, 3:6).
Силы и шансы на выход в следующую стадию соперниц примерно равны. На чаше весов Аванесян время, которое было у Элины для подготовки к выступлению в Праге. Бондарь же получит минимум часов на восстановление, да и времени привыкнуть к новому покрытию после гамбургского грунта не будет. Наш выбор - победа теннисистки из Армении с любым счетом.