Элина Аванесян — Анна Бондарь, 21 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Праге

Аванесян вряд ли может быть довольна результатами выступления на турнире в Яссы (грунт) на прошлой неделе. Элина получила в Румынии первый номер посева, но довольно неожиданно вылетела по итогам второго круга, в котором ее обидчицей стала Мария Карле из Аргентины. Армянская спортсменка имела реальный шанс выиграть свой первый в карьере титул, но не смогла им воспользоваться.

А вот Бондарь ударно провела минувшую неделю, добравшись до финала турнира в Гамбурге (грунт). Анна не смогла добыть первый в карьере титул в одиночном разряде, но имеет полное право занести себе в актив итоги соревнований. Самой громкую победу Анна в Германии одержала в четвертьфинале, в котором выбила первую ракетку турнира - россиянку Екатерину Александрову. В титульном матче представительница Венгрии уступила француженке Лоис Буассон (5:7, 3:6).

Силы и шансы на выход в следующую стадию соперниц примерно равны. На чаше весов Аванесян время, которое было у Элины для подготовки к выступлению в Праге. Бондарь же получит минимум часов на восстановление, да и времени привыкнуть к новому покрытию после гамбургского грунта не будет. Наш выбор - победа теннисистки из Армении с любым счетом.