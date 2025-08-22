Авангард — Broke Boys, 21 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 21 августа, «Broke Boys» проведут второй матч в новом розыгрыше FONBET Кубка России по футболу. Подмосковная медиакоманда в рамках 1/128 финала встретится в Орле с курским «Авангардом». Кто пройдет дальше?
Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/128 финала
Стадион: «Центральный имени Владимира Ленина» (Орёл, Россия)
Судьи: Евгений Тимофеев (главный), Илья Акопян, Кирилл Бронзов (ассистенты), Андрей Стрелков (резервный)
История матчей:
Ранее команды не проводили очных встреч.
Последние пять игр «Авангарда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Кубань»
1:1
«Авангард»
Leon-Вторая лига А
|10.08.2025
|«Авангард»
0:4
«Динамо» (Владивосток)
Leon-Вторая лига А
|02.08.2025
|«Калуга»
2:1
«Авангард»
Leon-Вторая лига А
|26.07.2025
|«Авангард»
1:2
«Торпедо» (Миасс)
Leon-Вторая лига А
|19.07.2025
|«Авангард»
0:2
«Родина-2»
Leon-Вторая лига А
Последние пять игр «Broke Boys»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.08.2025
|«Broke Boys»
3:2
«Орёл»
FONBET Кубок России
|14.07.2025
|«Спартак» (Нальчик)
2:1
«Broke Boys»
Товарищеский матч
|05.07.2025
|«Амкал»
2:0
«Broke Boys»
WINLINE Медиалига
|29.06.2025
|«Синдекат»
0:2
«Broke Boys»
WINLINE Медиалига
|22.06.2025
|«Broke Boys»
2:2 (3:4 пен.)
«Синдекат»
WINLINE Медиалига
«Авангард» — пока худшая команда в своей группе LEON-Второй лиги. В пяти матчах нынешнего этапа куряне потерпели четыре поражения при одной ничьей с общим счетом 3:11. Прямо сейчас на бумаге это едва ли не самый удобный соперник для «Broke Boys» на данной стадии.
Вдобавок медиакоманда усилилась. Речь, прежде всего, о Фёдоре Смолове. Его кондиции после ухода из «Краснодара» вызывают вопросы, но опыта и базового мастерства должно хватить, чтобы, как говорится, сделать разницу хотя бы в локальных эпизодах.
Пожалуй, есть смысл заиграть победу «Broke Boys» в основное время, воспользовавшись сочными коэффициентами.
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Авангардом» и «Broke Boys» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видео, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видео
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Авангард»: нет
«Broke Boys»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Авангард» — «Broke Boys»:
|Позиция
|«Авангард»
|«Broke Boys»
|Позиция
|Вратарь
|13. Скоробогатько
|84. Зириков
|Вратарь
|Защитник
|69. Быков
|77. Кирьяков
|Защитник
|Защитник
|46. Сухарев
|25. Давыдов
|Защитник
|Защитник
|45. Седов
|4. Бочоришвили
|Защитник
|Защитник
|4. Мамкин
|26. Карвальо
|Защитник
|Полузащитник
|88. Хват
|23. Соснин
|Полузащитник
|Полузащитник
|96. Сеник
|57. Абрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Игнатенко
|52. Лобкарев
|Полузащитник
|Полузащитник
|94. Надольский
|91. Яковлев
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Слободчиков
|10. Майрович
|Нападающий
|Нападающий
|9. Бескоровайный
|90. Смолов
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Беляев
|Дмитрий Кузнецов
|Главный тренер
Аналитики БК FONBET дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу «Broke Boys» можно с котировкой 1,97. Ничья и выигрыш «Авангарда» идут за 3,60 и 3,35 соответственно.
Титульный букмекер Кубка России по футболу на момент публикации не предложил линию на точный счет.
Такой сценарий возможен, если соперники не выявят сильнейшего в основное время.
Прямая бесплатная трансляция этой игры будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».