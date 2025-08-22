Авангард — Broke Boys, 21 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

«Авангард» — пока худшая команда в своей группе LEON-Второй лиги. В пяти матчах нынешнего этапа куряне потерпели четыре поражения при одной ничьей с общим счетом 3:11. Прямо сейчас на бумаге это едва ли не самый удобный соперник для «Broke Boys» на данной стадии.

Вдобавок медиакоманда усилилась. Речь, прежде всего, о Фёдоре Смолове. Его кондиции после ухода из «Краснодара» вызывают вопросы, но опыта и базового мастерства должно хватить, чтобы, как говорится, сделать разницу хотя бы в локальных эпизодах.

Пожалуй, есть смысл заиграть победу «Broke Boys» в основное время, воспользовавшись сочными коэффициентами.