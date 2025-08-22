Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 августа 17:50ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Авангард — Broke Boys, 21 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Федор Смолов дебютирует за медийную команду?
Александр Бокулёв

В четверг, 21 августа, «Broke Boys» проведут второй матч в новом розыгрыше FONBET Кубка России по футболу. Подмосковная медиакоманда в рамках 1/128 финала встретится в Орле с курским «Авангардом». Кто пройдет дальше? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Авангард» (Курск)

21.08.2025, Чт

17:00 МСК

«Broke Boys» (Одинцово, Московская область)

П1 - 3,35

Х - 3,60

П2 - 1,97

Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/128 финала

Стадион: «Центральный имени Владимира Ленина» (Орёл, Россия)

Судьи: Евгений Тимофеев (главный), Илья Акопян, Кирилл Бронзов (ассистенты), Андрей Стрелков (резервный)

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не проводили очных встреч.

Последние пять игр «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Кубань»

1:1

«Авангард»

Leon-Вторая лига А

10.08.2025«Авангард»

0:4

«Динамо» (Владивосток)

Leon-Вторая лига А

02.08.2025«Калуга»

2:1

«Авангард»

Leon-Вторая лига А

26.07.2025«Авангард»

1:2

«Торпедо» (Миасс)

Leon-Вторая лига А

19.07.2025«Авангард»

0:2

«Родина-2»

Leon-Вторая лига А

Последние пять игр «Broke Boys»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.08.2025«Broke Boys»

3:2

«Орёл»

FONBET Кубок России

14.07.2025«Спартак» (Нальчик)

2:1

«Broke Boys»

Товарищеский матч

05.07.2025«Амкал»

2:0

«Broke Boys»

WINLINE Медиалига

29.06.2025«Синдекат»

0:2

«Broke Boys»

WINLINE Медиалига

22.06.2025«Broke Boys»

2:2 (3:4 пен.)

«Синдекат»

WINLINE Медиалига

Прогноз на матч

Свернуть

«Авангард» — пока худшая команда в своей группе LEON-Второй лиги. В пяти матчах нынешнего этапа куряне потерпели четыре поражения при одной ничьей с общим счетом 3:11. Прямо сейчас на бумаге это едва ли не самый удобный соперник для «Broke Boys» на данной стадии.

Вдобавок медиакоманда усилилась. Речь, прежде всего, о Фёдоре Смолове. Его кондиции после ухода из «Краснодара» вызывают вопросы, но опыта и базового мастерства должно хватить, чтобы, как говорится, сделать разницу хотя бы в локальных эпизодах. 

Пожалуй, есть смысл заиграть победу «Broke Boys» в основное время, воспользовавшись сочными коэффициентами.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Авангардом» и «Broke Boys» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видео, Full HDБесплатно
FONBETВидеоРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Авангард»: нет

«Broke Boys»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Авангард»«Broke Boys»:

Позиция«Авангард»«Broke Boys»Позиция
Вратарь13. Скоробогатько84. ЗириковВратарь
Защитник69. Быков77. КирьяковЗащитник
Защитник46. Сухарев25. ДавыдовЗащитник
Защитник45. Седов4. БочоришвилиЗащитник
Защитник4. Мамкин26. КарвальоЗащитник
Полузащитник88. Хват23. СоснинПолузащитник
Полузащитник 96. Сеник57. АбрамянПолузащитник 
Полузащитник11. Игнатенко52. ЛобкаревПолузащитник
Полузащитник94. Надольский91. ЯковлевНападающий
Полузащитник10. Слободчиков10. МайровичНападающий
Нападающий9. Бескоровайный90. СмоловНападающий
Главный тренерИгорь БеляевДмитрий КузнецовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК FONBET дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу «Broke Boys» можно с котировкой 1,97. Ничья и выигрыш «Авангарда» идут за 3,60 и 3,35 соответственно.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Авангард» — «Broke Boys»?

Титульный букмекер Кубка России по футболу на момент публикации не предложил линию на точный счет.

Будет ли серия пенальти в матче «Авангард» — «Broke Boys»?

Такой сценарий возможен, если соперники не выявят сильнейшего в основное время.

Где смотреть матч «Авангард» — «Broke Boys»?

Прямая бесплатная трансляция этой игры будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer496 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer496 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё