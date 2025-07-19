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17 июля 10:09ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Себастьян Баэс — Лучано Дардери, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Бостаде

Соперники успели хорошо изучить друг друга
Руслан Ипполитов

18 июля в четвертьфинале турнира в шведском Богстаде (грунт) скрестят ракетки аргентинец Себастьян Баэс и итальянец Лучано Дардери. Оба соперника занимают места в первой сотне мирового рейтинга (37 и 55 соответственно), так что битва ожидается напряженная. Это уже шестая встреча теннисистов на корте, так что удивить друг друга им вряд ли удастся. Изучаем линии букмекеров и оцениваем шансы конкурентов на выход в полуфинал.

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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Себастьян Баэс (24 года, 37-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден
  • 2-й круг: Николай Будков Кьер (Норвегия, 307) — 3:6, 6:2, 7:5

Лучано Дардери (23 года, 55-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Рафаэль Коллиньон (Бельгия, 85) — 6:2, 2:6, 6:2
  • 2-й круг: Элиас  Имер (Швеция, 255) — 6:2, 6:2

Себастьян Баэс (Аргентина)

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Победитель семи турниров ATP в одиночном разряде. Золотой медалист юношеских Олимпийских игр 2018 года в парном разряде. Финалист юношеского Открытого чемпионата Франции-2018 в одиночном разряде. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Максимальная позиция в мировом мужском рейтинге - 18.

В текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых одержал 14 побед и потерпел 14 поражений. Победитель турнира в Рио-де-Жанейро (грунт). Финалист турнира в Бухаресте (грунт), где был посеян под первым номером. Финалист турнира в Сантьяго (грунт). 

На Уимблдоне вылетел в первом круге, уступив пятой ракетке мира - британцу Джеку Дрейперу. На «Ролан Гаррос» выбыл после первого матча. На Australian Open выбыл по результатам первого раунда.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Лучано Дардери (Италия)

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Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 32. Профессионал с 2020 года. 

В 2025 году провел 34 матча: 17 побед - 17 поражений. Победитель турнира в Марракеше (грунт). Четвертьфиналист турниров в Гамбурге (грунт), Мюнхене (грунт). 

На Уимблдоне проиграл в третьем круге. На «Ролан Гаррос» и Australian Open вылетел в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Это будет уже шестая встреча соперников за последние два года. Подавляющее преимущество на стороне Баэса, выигравшего четыре из пяти предыдущих матчей. Последний раз пути аргентинца и итальянца пересекались в первом круге Открытого чемпионата США-2024. В четырех сетах (6:4, 6:7, 6:0, 7:6) победил Баэс.  

Ставки на исход

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Аналитики PARI не выделяют фаворита в предстоящей встрече, предлагая за успех итальянца чуть более крупный коэффициент. Вероятность победы Баэса котируется за 2,08. На выход в полуфинал Дардери предлагается заключить пари за 1.75.

Ставки на тотал

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Тотал больше 22.5 и тотал меньше 22.5 идут в линии с одинаковым коэффициентом - 1,90

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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Победа Баэса

Победа Дардери

ТБ 22.5

ТМ 22.5

PARI

2.08

1.75

1.90

1.90

Прогноз и ставка

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Дардери имеет на своем счету всего одну победу в пяти матчах над Баэсом, но именно после того успеха в полуфинале турнира в Кордове итальянец выиграл свой первый титул. Оба соперника лучшие свои результаты демонстрируют на грунтовых кортах, и именно на таком покрытие им предстоит играть в предстоящем матче.

Аргентинец был освобожден от необходимости выходить на корт в первом круге в Бостаде и пока провел лишь один матч на шведском турнире. В следующий тур аргентинец прошел, но проигранный первый сет не входящему в топ-300 норвежцу Николаю Будкову-Кьеру запомнился.

Дардери тоже успел отдать соперникам сет, но случилось это во встрече с куда более серьезным соперником - Рафаэлем Коллиньоном (85), да и право на ошибку после первого выигранного сета имелось.

На кону стоит путевка в полуфинал. На столь высокой турнирной стадии соперники встречались лишь однажды - как раз в том самом единственном победном для итальянца матче в Кордове. Возможно, именно эти ассоциации позволили аналитикам PARI дать в котировках небольшое преимущество итальянцу. Статистика же подсказывает, что шансов на победу больше у аргентинца, но в два сета Себастьян вряд ли уложится. Наш выбор - победа Баэса со счетом 2:1. Букмекер предлагает очень вкусный коэффициент за подобный сценарий.

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