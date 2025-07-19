Себастьян Баэс — Лучано Дардери, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Бостаде

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18 июля в четвертьфинале турнира в шведском Богстаде (грунт) скрестят ракетки аргентинец Себастьян Баэс и итальянец Лучано Дардери. Оба соперника занимают места в первой сотне мирового рейтинга (37 и 55 соответственно), так что битва ожидается напряженная. Это уже шестая встреча теннисистов на корте, так что удивить друг друга им вряд ли удастся. Изучаем линии букмекеров и оцениваем шансы конкурентов на выход в полуфинал.
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Дата / Время: 18.07.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Бостад Теннис Стэдиум»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Себастьян Баэс (24 года, 37-я ракетка мира)
Лучано Дардери (23 года, 55-я ракетка мира)
Победитель семи турниров ATP в одиночном разряде. Золотой медалист юношеских Олимпийских игр 2018 года в парном разряде. Финалист юношеского Открытого чемпионата Франции-2018 в одиночном разряде. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. Максимальная позиция в мировом мужском рейтинге - 18.
В текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых одержал 14 побед и потерпел 14 поражений. Победитель турнира в Рио-де-Жанейро (грунт). Финалист турнира в Бухаресте (грунт), где был посеян под первым номером. Финалист турнира в Сантьяго (грунт).
На Уимблдоне вылетел в первом круге, уступив пятой ракетке мира - британцу Джеку Дрейперу. На «Ролан Гаррос» выбыл после первого матча. На Australian Open выбыл по результатам первого раунда.
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Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде. Максимальное место в мировом мужском рейтинге - 32. Профессионал с 2020 года.
В 2025 году провел 34 матча: 17 побед - 17 поражений. Победитель турнира в Марракеше (грунт). Четвертьфиналист турниров в Гамбурге (грунт), Мюнхене (грунт).
На Уимблдоне проиграл в третьем круге. На «Ролан Гаррос» и Australian Open вылетел в первом круге.
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Это будет уже шестая встреча соперников за последние два года. Подавляющее преимущество на стороне Баэса, выигравшего четыре из пяти предыдущих матчей. Последний раз пути аргентинца и итальянца пересекались в первом круге Открытого чемпионата США-2024. В четырех сетах (6:4, 6:7, 6:0, 7:6) победил Баэс.
Тотал больше 22.5 и тотал меньше 22.5 идут в линии с одинаковым коэффициентом - 1,90.
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Дардери имеет на своем счету всего одну победу в пяти матчах над Баэсом, но именно после того успеха в полуфинале турнира в Кордове итальянец выиграл свой первый титул. Оба соперника лучшие свои результаты демонстрируют на грунтовых кортах, и именно на таком покрытие им предстоит играть в предстоящем матче.
Аргентинец был освобожден от необходимости выходить на корт в первом круге в Бостаде и пока провел лишь один матч на шведском турнире. В следующий тур аргентинец прошел, но проигранный первый сет не входящему в топ-300 норвежцу Николаю Будкову-Кьеру запомнился.
Дардери тоже успел отдать соперникам сет, но случилось это во встрече с куда более серьезным соперником - Рафаэлем Коллиньоном (85), да и право на ошибку после первого выигранного сета имелось.
На кону стоит путевка в полуфинал. На столь высокой турнирной стадии соперники встречались лишь однажды - как раз в том самом единственном победном для итальянца матче в Кордове. Возможно, именно эти ассоциации позволили аналитикам PARI дать в котировках небольшое преимущество итальянцу. Статистика же подсказывает, что шансов на победу больше у аргентинца, но в два сета Себастьян вряд ли уложится. Наш выбор - победа Баэса со счетом 2:1. Букмекер предлагает очень вкусный коэффициент за подобный сценарий.