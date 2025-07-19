Себастьян Баэс — Лучано Дардери, 18 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Бостаде

Дардери имеет на своем счету всего одну победу в пяти матчах над Баэсом, но именно после того успеха в полуфинале турнира в Кордове итальянец выиграл свой первый титул. Оба соперника лучшие свои результаты демонстрируют на грунтовых кортах, и именно на таком покрытие им предстоит играть в предстоящем матче.

Аргентинец был освобожден от необходимости выходить на корт в первом круге в Бостаде и пока провел лишь один матч на шведском турнире. В следующий тур аргентинец прошел, но проигранный первый сет не входящему в топ-300 норвежцу Николаю Будкову-Кьеру запомнился.

Дардери тоже успел отдать соперникам сет, но случилось это во встрече с куда более серьезным соперником - Рафаэлем Коллиньоном (85), да и право на ошибку после первого выигранного сета имелось.

На кону стоит путевка в полуфинал. На столь высокой турнирной стадии соперники встречались лишь однажды - как раз в том самом единственном победном для итальянца матче в Кордове. Возможно, именно эти ассоциации позволили аналитикам PARI дать в котировках небольшое преимущество итальянцу. Статистика же подсказывает, что шансов на победу больше у аргентинца, но в два сета Себастьян вряд ли уложится. Наш выбор - победа Баэса со счетом 2:1. Букмекер предлагает очень вкусный коэффициент за подобный сценарий.