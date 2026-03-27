Игнасио Бахамондес – Тофик Мусаев, 29 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Мусаев был очень заметной персоной в Rizin, но дебют в UFC получился для него неудачным. Сказался и почти двухлетний простой, который не позволил в полной мере оценить актуальный уровень азербайджанца. Многое прояснится в предстоящем поединке, ведь Бахамондес – тоже серьезная проверка. Чилиец маячит на пороге в топ-15 легкого дивизиона, а поражение от Физиева прервало его впечатляющую серию из трех досрочных побед.

Кроме того, в UFC наверняка ожидают зрелища от этого противостояния. У обоих спортсменов много финишей – прежде всего, нокаутами, так как они предпочитают работать в стойке. Особый интерес вызывает внушительная разница в габаритах – преимущество Бахамондеса в росте и размахе рук огромно. Но его стиль во многом хаотичный, поэтому шансы у Мусаева наверняка появятся.

В целом разница в котировках выглядит завышенной. Бахамондес выйдет на коротком уведомлении и на фоне депрессивного состояния. Да и по общему уровню он точно не выглядит столь уверенным фаворитом. Но и ставить на победу Мусаева не возьмемся, тем более что в таком противостоянии всё может решить один удар.

А вот вариант с досрочным завершением кажется интересным. Даже если соперники не будут чрезмерно рисковать, их стили и навыки вполне могут подарить нам очередной нокаут. Соответствующий коэффициент появится ближе к бою.