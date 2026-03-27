Игнасио Бахамондес – Тофик Мусаев, 29 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит азербайджанец Тофик Мусаев. Ему предстоит поединок в легком весе (до 70,3 кг) с чилийцем Игнасио Бахамондесом. Кто вернется на победную тропу?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Бахамондес
Мусаев
|Чили
Страна
Азербайджан
|28
Возраст
36
|23
Бои
28
|17 (11 / 2 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (18 / 2 / 2)
|6 (0 / 2 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (1 / 4 / 1)
|190,5
Рост (см)
175
|192
Размах рук (см)
175
|106,5
Размах ног (см)
100,5
В юности занимался кикбоксингом, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2015 г. Был чемпионом Lux Fight League в легком весе. В 2020-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл в шести боях и уступил в трех. В последнем поединке в июне потерпел поражение от Рафаэля Физиева единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Уроженец азербайджанского Сахиля. Имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, также занимался панкратионом, карате, кунг-фу и тхэквондо. В профессиональных ММА выступает с 2013 г. В 2019-м выиграл Гран-при Rizin в легком весе, но в поединке за пояс потерпел поражение. Затем провел два боя в Bellator и вернулся в Rizin. В последнем поединке в июне дебютировал в UFC и проиграл Мыктыбеку Оролбаю болевым приемом в первом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Мусаев был очень заметной персоной в Rizin, но дебют в UFC получился для него неудачным. Сказался и почти двухлетний простой, который не позволил в полной мере оценить актуальный уровень азербайджанца. Многое прояснится в предстоящем поединке, ведь Бахамондес – тоже серьезная проверка. Чилиец маячит на пороге в топ-15 легкого дивизиона, а поражение от Физиева прервало его впечатляющую серию из трех досрочных побед.
Кроме того, в UFC наверняка ожидают зрелища от этого противостояния. У обоих спортсменов много финишей – прежде всего, нокаутами, так как они предпочитают работать в стойке. Особый интерес вызывает внушительная разница в габаритах – преимущество Бахамондеса в росте и размахе рук огромно. Но его стиль во многом хаотичный, поэтому шансы у Мусаева наверняка появятся.
В целом разница в котировках выглядит завышенной. Бахамондес выйдет на коротком уведомлении и на фоне депрессивного состояния. Да и по общему уровню он точно не выглядит столь уверенным фаворитом. Но и ставить на победу Мусаева не возьмемся, тем более что в таком противостоянии всё может решить один удар.
А вот вариант с досрочным завершением кажется интересным. Даже если соперники не будут чрезмерно рисковать, их стили и навыки вполне могут подарить нам очередной нокаут. Соответствующий коэффициент появится ближе к бою.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC Fight Night 271 пройдет на арене «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в полночь с 28 на 29 марта по московскому времени. Бой Бахамондес – Мусаев стоит ожидать около 02:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы