Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Игнасио Бахамондес – Тофик Мусаев, 29 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Азербайджанец добудет первую победу в лиге?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
В предварительном карде ближайшего турнира UFC выступит азербайджанец Тофик Мусаев. Ему предстоит поединок в легком весе (до 70,3 кг) с чилийцем Игнасио Бахамондесом. Кто вернется на победную тропу?

Статистика

Свернуть

Бахамондес

 

Мусаев

Чили

Страна

Азербайджан

28

Возраст

36

23

Бои

28

17 (11 / 2 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (18 / 2 / 2)

6 (0 / 2 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (1 / 4 / 1)

190,5

Рост (см)

175

192

Размах рук (см)

175

106,5

Размах ног (см)

100,5

Игнасио Бахамондес

Свернуть

В юности занимался кикбоксингом, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2015 г. Был чемпионом Lux Fight League в легком весе. В 2020-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл в шести боях и уступил в трех. В последнем поединке в июне потерпел поражение от Рафаэля Физиева единогласным решением судей.

Тофик Мусаев

Свернуть

Уроженец азербайджанского Сахиля. Имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, также занимался панкратионом, карате, кунг-фу и тхэквондо. В профессиональных ММА выступает с 2013 г. В 2019-м выиграл Гран-при Rizin в легком весе, но в поединке за пояс потерпел поражение. Затем провел два боя в Bellator и вернулся в Rizin. В последнем поединке в июне дебютировал в UFC и проиграл Мыктыбеку Оролбаю болевым приемом в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа Бахамондеса / Победа Мусаева / ТМ (2,5) / ТБ (2,5)
PARI1,373,101,831,92

Прогноз на бой

Свернуть

Мусаев был очень заметной персоной в Rizin, но дебют в UFC получился для него неудачным. Сказался и почти двухлетний простой, который не позволил в полной мере оценить актуальный уровень азербайджанца. Многое прояснится в предстоящем поединке, ведь Бахамондес – тоже серьезная проверка. Чилиец маячит на пороге в топ-15 легкого дивизиона, а поражение от Физиева прервало его впечатляющую серию из трех досрочных побед.

Кроме того, в UFC наверняка ожидают зрелища от этого противостояния. У обоих спортсменов много финишей – прежде всего, нокаутами, так как они предпочитают работать в стойке. Особый интерес вызывает внушительная разница в габаритах – преимущество Бахамондеса в росте и размахе рук огромно. Но его стиль во многом хаотичный, поэтому шансы у Мусаева наверняка появятся.

В целом разница в котировках выглядит завышенной. Бахамондес выйдет на коротком уведомлении и на фоне депрессивного состояния. Да и по общему уровню он точно не выглядит столь уверенным фаворитом. Но и ставить на победу Мусаева не возьмемся, тем более что в таком противостоянии всё может решить один удар.

А вот вариант с досрочным завершением кажется интересным. Даже если соперники не будут чрезмерно рисковать, их стили и навыки вполне могут подарить нам очередной нокаут. Соответствующий коэффициент появится ближе к бою.

Полный кард, где смотреть бой Бахамондес – Мусаев

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 271 пройдет на арене «Climate Pledge Arena» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Шоу стартует в полночь с 28 на 29 марта по московскому времени. Бой Бахамондес – Мусаев стоит ожидать около 02:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Исраэль Адесанья (Нигерия) Джо Пайфер (США). Средний вес;
  • Алекса Грассо (Мексика) Мэйси Барбер (США). Женский наилегчайший вес;
  • Майкл Кьеза (США) – Нико Прайс (США). Полусредний вес;
  • Джулиан Эроса (США) – Леррайан Дуглас (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Мансур Абдул-Малик (США) – Юсри Белгаруи (Нидерланды). Средний вес;
  • Терренс Маккинни (США) – Кайл Нельсон (Канада). Легкий вес;

Прелимы

  • Игнасио Бахамондес (Чили) – Тофик Мусаев (Азербайджан). Легкий вес;
  • Чейс Хупер (США) – Лэнс Гибсон-младший (Канада). Легкий вес;
  • Марчин Тыбура (Польша) – Тайрелл Форчун (США). Тяжелый вес;
  • Кейси О'Нилл (Австралия) – Габриэлла Фернандес (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Навахо Стирлинг (Новая Зеландия) – Бруно Лопес (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Рики Симон (США) – Эдриен Янез (США). Легчайший вес;
  • Алексия Таинара (Бразилия) – Бруна Брасил (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Кан Джи Зу (Китай) – Марсио Барбоза (Бразилия). Полулегкий вес.

