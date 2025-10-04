Балтика — Динамо Махачкала, 5 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Кто победит в матче «Балтика» - «Динамо» Махачкала?

В официальных матчах в этой паре еще никто не выигрывал - дважды команды разошлись миром. В это воскресенье эксперты ставят на команду Талалаева.

С каким счетом завершится матч «Балтика» - «Динамо» Махачкала?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.00 - установлен на 1:0.

Где бесплатно смотреть матч «Балтика» - «Динамо» Махачкала?

Бесплатно следить за событиями в Калининграде можно у официального букмекера РПЛ.

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Динамо» Махачкала ?

Билеты поступили в онлайн-продажу на официальным сайте «Балтики». Стоимость начинается с 300 рублей.