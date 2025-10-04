Ведомости
Балтика — Динамо Махачкала, 5 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

От этой пары атакующей феерии ждать не стоит
Валентин Васильев

Первый октябрьский тур чемпионата страны по футболу завершится в Калининграде. Вывеска «Балтика» - «Динамо» Махачкала - это гарантия упорной мужской борьбы. А что насчет исхода? Прикинем шансы команд, сверив собственные наблюдения с расчетами профессиональных трейдеров  букмекерских компаний.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

05.10.2025, Вс

19:00 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.85

Х - 3.35

П2 - 4.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»44211-10
«Динамо» (Махачкала)24410-11

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.10.2025«Балтика»

3:0

«Акрон»

FONBET Кубок России

28.09.2025ЦСКА

1:0

«Балтика»

РПЛ

21.09.2025«Балтика»

0:0

«Ростов»

РПЛ

18.09.2025ЦСКА

1:1, пен. 9:10

«Балтика»

FONBET Кубок России

14.09.2025«Балтика»

0:0

«Зенит»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.10.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1, пен. 4:2

«Ростов»

FONBET  Кубок России

28.09.2025«Динамо» (Махачкала)

0:0

«Сочи»

РПЛ

20.09.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

16.09.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» (Махачкала)

FONBET  Кубок России

12.09.2025«Рубин»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Место в таблице

С наступлением осени команда-сенсация летнего отрезка РПЛ несколько сбавила ход и сперва выкатилась из первой тройки, а затем и из топ-5. «Динамо» делит 11-12-е места по очкам с «Ростовом». 

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1063119-821
2. Локомотив1055021-1320
3. Краснодар1062220-720
4. Зенит1054120-919
5. Спартак1053217-1418
6. Балтика1045113-617
7. Динамо Москва1043315-1215
8. Ахмат1043314-1115
9. Рубин1043313-1515
10. Крылья Советов1033416-1912
11. Ростов102448-1210
12. Динамо Махачкала102445-1110
13. Оренбург1014513-217
14. Акрон1014512-177
15. Пари НН102088-206
16. Сочи100285-242

Прогноз на матч

Обе команды игре яркой, но авантюрной предпочитают надежность и основательность. Обеим забить чрезвычайно сложно. У калининградцев после двух третей чемпионата вообще абсолютно лучший показатель в лиге по пропущенным мячам (всего шесть за 10 туров). В играх с участием команды Талалаева крайне редко успеха в атаке добиваются обе стороны.  За 10 последних официальных встреч балтийцев таких случаев было всего два. Считаем, что и в этот уикенд на «Ростех Арене» забьет в лучшем случае только одна команда.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

В прямом эфире игру в Калининграде покажет «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Балтика»: Мендель (травма), Андраде (дисквалификация)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Балтика»«Динамо» МахачкалаПозиция
Вратарь67. Бориско39. МагомедовВратарь
Защитник2. Варатынов77. СундуковЗащитник
Защитник4. Луна24. АларконЗащитник
Защитник4. Гассама43. АхмедовЗащитник
Полузащитник14. Ковач3. АззиЗащитник
Полузащитник11. Ковалев13. КагермазовЗащитник
Полузащитник 77. Чивич16. МрезигПолузащитник 
Полузащитник15. Йенне9. МагомедовПолузащитник
Полузащитник69. Манелов53. ГаджиевПолузащитник
Полузащитник22. Титков28. СердеровНападающий
Нападающий91. Хиль25. АгларовНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевХасанби БиджиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET присвоили победе балтийцев коэффициент 1.85. Успех гостей котируется более чем в два с половиной раза выше - за 4.70. Ничья в основное время идет за 3.35.

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Балтика» - «Динамо» Махачкала?

В официальных матчах в этой паре еще никто не выигрывал - дважды команды разошлись миром. В это воскресенье эксперты ставят на команду Талалаева.

С каким счетом завершится матч «Балтика» - «Динамо» Махачкала?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.00 - установлен на 1:0.

Где бесплатно смотреть матч «Балтика» - «Динамо» Махачкала?

Бесплатно следить за событиями в Калининграде можно у официального букмекера РПЛ.

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Динамо» Махачкала

Билеты поступили в онлайн-продажу на официальным сайте «Балтики». Стоимость начинается с 300 рублей.

