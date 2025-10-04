Балтика — Динамо Махачкала, 5 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Первый октябрьский тур чемпионата страны по футболу завершится в Калининграде. Вывеска «Балтика» - «Динамо» Махачкала - это гарантия упорной мужской борьбы. А что насчет исхода? Прикинем шансы команд, сверив собственные наблюдения с расчетами профессиональных трейдеров букмекерских компаний.
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|4
|4
|2
|11-10
|«Динамо» (Махачкала)
|2
|4
|4
|10-11
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.10.2025
|«Балтика»
3:0
«Акрон»
FONBET Кубок России
|28.09.2025
|ЦСКА
1:0
«Балтика»
РПЛ
|21.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Ростов»
РПЛ
|18.09.2025
|ЦСКА
1:1, пен. 9:10
«Балтика»
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Зенит»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.10.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1, пен. 4:2
«Ростов»
FONBET Кубок России
|28.09.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:0
«Сочи»
РПЛ
|20.09.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|16.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
|12.09.2025
|«Рубин»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
С наступлением осени команда-сенсация летнего отрезка РПЛ несколько сбавила ход и сперва выкатилась из первой тройки, а затем и из топ-5. «Динамо» делит 11-12-е места по очкам с «Ростовом».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|2. Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|3. Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|4. Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|5. Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|6. Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|7. Динамо Москва
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|8. Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|9. Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|10. Крылья Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|11. Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|12. Динамо Махачкала
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|13. Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|14. Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|15. Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|16. Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Обе команды игре яркой, но авантюрной предпочитают надежность и основательность. Обеим забить чрезвычайно сложно. У калининградцев после двух третей чемпионата вообще абсолютно лучший показатель в лиге по пропущенным мячам (всего шесть за 10 туров). В играх с участием команды Талалаева крайне редко успеха в атаке добиваются обе стороны. За 10 последних официальных встреч балтийцев таких случаев было всего два. Считаем, что и в этот уикенд на «Ростех Арене» забьет в лучшем случае только одна команда.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
В прямом эфире игру в Калининграде покажет «Матч Премьер». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера лиги.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Мендель (травма), Андраде (дисквалификация)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Балтика»
|«Динамо» Махачкала
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|39. Магомедов
|Вратарь
|Защитник
|2. Варатынов
|77. Сундуков
|Защитник
|Защитник
|4. Луна
|24. Аларкон
|Защитник
|Защитник
|4. Гассама
|43. Ахмедов
|Защитник
|Полузащитник
|14. Ковач
|3. Аззи
|Защитник
|Полузащитник
|11. Ковалев
|13. Кагермазов
|Защитник
|Полузащитник
|77. Чивич
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Йенне
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Манелов
|53. Гаджиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|28. Сердеров
|Нападающий
|Нападающий
|91. Хиль
|25. Агларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Хасанби Биджиев
|Главный тренер
Аналитики FONBET присвоили победе балтийцев коэффициент 1.85. Успех гостей котируется более чем в два с половиной раза выше - за 4.70. Ничья в основное время идет за 3.35.
В официальных матчах в этой паре еще никто не выигрывал - дважды команды разошлись миром. В это воскресенье эксперты ставят на команду Талалаева.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.00 - установлен на 1:0.
Бесплатно следить за событиями в Калининграде можно у официального букмекера РПЛ.
Билеты поступили в онлайн-продажу на официальным сайте «Балтики». Стоимость начинается с 300 рублей.